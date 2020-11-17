Ивана Кучеренко избрали председателем комитета ИнАУ по вопросам интернет-рекламы

Правление Интернет-Ассоциации Украины своим решением назначило Ивана Кучеренко, партнера рекламно-коммуникационного холдинга NCG и CEO агентства DIEVO (которое входит в холдинг NCG и является действительным членом ИнАУ) председателем Комитета ИнАУ по вопросам интернет-рекламы на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба.
Назначению предшествовали выборы на заседании комитета и дебаты трех кандидатов (Ивана Кучеренко, Богдана Левченко и Владислава Стадника).
Александр Яценко, возглавлявший Комитет ИнАУ по вопросам интернет-рекламы с 2018 года, передал полномочия следующему руководителю, поскольку главой можно быть только два года подряд. В дальнейшем он продолжит работу в составе комитета.
Комитет по вопросам интернет-рекламы ‒ некоммерческая организация, основная деятельность которой направлена на координацию действий компаний ‒ членов ИнАУ по вопросам обеспечения развития рынка интернет-рекламы в Украине. С 2010 года комитет объединяет ведущие компании различных сегментов рынка интернет-рекламы и является рабочим органом правления Интернет-Ассоциации Украины. Деятельность комитета осуществляется на общественных началах.
Напомним, согласно данным исследования, инициированного Интернет-Ассоциацией Украины, объем рынка интернет-рекламы в 2019 году составил 12,6 млрд грн.
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Фото: ИнАУ
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