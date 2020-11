Компания Huawei подтвердила продажу подразделения бренда Honor

Компания Huawei продает подразделение, выпускающее устройства под брендом Honor. Об этом сказано в заявлении компании, опубликованном 17 ноября. Причиной стали американские санкции.

«Потребительский бизнес Huawei в последнее время находится под огромным давлением. Это связано с постоянным отсутствием технических элементов, необходимых для нашего бизнеса мобильных телефонов. Таким образом, компания Huawei Investment & Holding Co., Ltd. решила продать все свои бизнес-активы Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Эта продажа поможет продавцам и поставщикам, связанным с Honor, пережить это трудное время. После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и не будет участвовать в управлении бизнесом или принятии решений в новой компании Honor».

Напомним, о продаже Honor за 100 млрд юаней ($15,2 млрд) стало известно 10 ноября.

Фото: unsplash

