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Компания Huawei подтвердила продажу подразделения бренда Honor

от Telekritika
От Telekritika 399
Главная Диджитал Компания Huawei подтвердила продажу подразделения бренда Honor

Сделка поможет пережить трудные времена.

Компания Huawei продает подразделение, выпускающее устройства под брендом Honor. Об этом сказано в заявлении компании, опубликованном 17 ноября. Причиной стали американские санкции.

«Потребительский бизнес Huawei в последнее время находится под огромным давлением. Это связано с постоянным отсутствием технических элементов, необходимых для нашего бизнеса мобильных телефонов. Таким образом, компания Huawei Investment & Holding Co., Ltd. решила продать все свои бизнес-активы Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Эта продажа поможет продавцам и поставщикам, связанным с Honor, пережить это трудное время. После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и не будет участвовать в управлении бизнесом или принятии решений в новой компании Honor».

Напомним, о продаже Honor за 100 млрд юаней ($15,2 млрд) стало известно 10 ноября.

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Фото: unsplash

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