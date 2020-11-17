Взломали сайт Николаевской облгосадминистрации

Утром 17 ноября неизвестные взломали сайт Николаевской областной государственной администрации. «Мы хорошо постарались и немного пошалили, а заодно все сдампили. Админ, епт! Срочно кури sqli», — сказано в сообщении, которое хакеры разметили на главной странице сайта. Об этом сообщает издание «Новости N». В качестве иллюстрации к этому заявлению злоумышленники опубликовали флаг так называемой «Новороссии».

Сейчас сайт не работает. Обладминистрация на своей странице в Facebook сообщила, что сейчас «проводятся работы по устранению последствий, установление причин, причастных лиц и привлечению их к ответственности согласно действующему законодательству».

Напомним, в сентябре хакеры взломали несколько сайтов Национальной полиции и разместили на них фейки, которые пришлось опровергать полицейским.

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Фото: «Новости N»

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