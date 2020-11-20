«Перші ластівки. Zалежні»: знакомство

«Первые ласточки» – сериал-антология. Это значит, что одни и те же актеры играют разных персонажей в разных сезонах. Так, «Первые ласточки. Zависимые» – это новая история с новыми героями и проблемами, премьера которой состоится уже 14 декабря в 21:00 на Новом канале. Предлагаем познакомиться с этими героями поближе.

Таисия Щурук – Альбина Харткипер

Альбина – студентка второго курса Института журналистики из богатой семьи. Для всех она – модный и популярный Insta-блогер, который пишет дерзкие стихи с минимальным смыслом. Альбина мечтает стать поэтессой и сочиняет сильную лирику, которую стесняется кому-то показать. Так какая же она на самом деле?

«Моя героиня ведет себя дерзко, вызывающе. Делает все, чтобы на нее обратили внимание. Этого ей очень не хватает в семье. Несмотря на то, что папа души в ней не чает и все время задаривает дорогими подарками, пустота в душе съедает ее изнутри, – отметила Тая. – А все потому, что мама совершенно безразлична к ней. Альбина делает все, чтобы получить одобрение, привлечь внимание, а мама все равно ее не любит. Так она думает. Но что на самом деле происходит в этой семье – увидим в сериале».

Александр Рудинский – Леша Сметанин

Леша – одногруппник Альбины, который переехал в большой город из провинции. Он – скромный, простой парень из малообеспеченной семьи.

«Ему все равно, как он выглядит, у него нет комплексов по этому поводу. Вещи покупает в секонд-хендах, не следит за прической. Он не смог поступить на бюджет, но очень мечтал о факультете журналистики. И мама сказала, что будет как-то тянуть, оплачивать контракт, – рассказывает Саша. – Леша – честный, совестливый человек. Какое-то время он принимает деньги от мамы, но вскоре понимает, что больше так не может. Он хочет зарабатывать самостоятельно. И в погоне за легкими деньгами Леша ввязывается в серьезные проблемы».

Максим Девизоров – Назар Левицкий

В «Первых ласточках. Zависимые» Максиму досталась роль наркозависимого бедбоя Назара, с которым встречалась Альбина. Со стороны кажется, что у него есть все – деньги, популярность, статус. Но есть ли в этом ценность?

«Это парень, который прожигает жизнь: тусуется в клубах, глотает «колеса», употребляет другие виды наркотиков… Дома у него все непросто, – отметил Макс. – Маму видит редко, она работает моделью и часто разъезжает по заграницам. С отцом напряженные отношения. Назар не привык чего-то добиваться. Парень просто не видел в этом смысл: статус всегда был при нем, да и нужды в деньгах он никогда не испытывал».

Максим Самчик – Влад Якименко

Влад – еще один второкурсник факультета журналистики. Он мечтает стать спортивным комментатором и уверенно идет к своей цели – хорошо учился в школе, поступил на бюджет. Но вот зарабатывать на жизнь ему приходится нелегальным путем. Влад – участник боев без правил.

«Он обычный дворовой пацан, я бы сказал, заурядный. Таких парней много в провинциальных городах, причем не в самых благополучных райончиках, – отметил исполнитель его роли. – Влад рос без отца, но у него был отчим, отношения с которым, мягко говоря, не сложились. С мамой тоже нет близкого контакта, что обусловлено рядом причин. Семья небогатая, поэтому можно сказать, что Влад сделал себя сам».

Олег Гоцуляк – Ваня Кожух

Ваня учится на втором курсе факультета журналистики, живет в общежитии. Он очень умный, пишет четко, грамотно, ему это нравится.

«Семья у Вани непростая, да и сам по себе он довольно необычный парень. Плохой он или хороший? Сложно сказать. Мне кажется, люди не рождаются плохими или хорошими, обстоятельства делают из них таких. И Ваня – это об обстоятельствах, – отметил Олег. – За ним очень интересно наблюдать. То, как его меняет окружающий мир, как на него влияют жизненные обстоятельства… Думаю, многие зрители узнают в этом персонаже себя».

Анастасия Пустовит – Карина Вознюк

Настя Пустовит – новенькая в актерском касте сериала Нового канала. Ее персонаж – Карина –тоже студентка.

«С родителями Карина рассорилась, когда решила поступать именно в украинский университет. После этого они уехали за границу и практически перестали общаться с дочерью. В свое время Карина приняла решение жить в общежитии, потому что, как она сама говорит, жизнь там интереснее, – говорит Настя. – Она непростой, но очень интересный, многогранный персонаж. В ней много противоположностей, но девушка умеет искренне любить».

Анастасия Рула – Ева Чечель

Еще одна новая актриса в «Первых ласточках. Zависимые» – Настя Рула. Она играет подружку Карины – скромницу Еву.

«Мой персонаж – Ева Чечель, студентка второго курса. Это девочка из религиозной многодетной семьи. У нее 12 братьев и сестер, мама и папа очень набожные. Родители были против того, чтобы Ева подавала документы и училась в ВУЗе, но она очень хотела вырваться из «заточения», мечтала о другой жизни – и поступила по льготам на журналистику, – говорит Настя. – Из-за этого в семье очень много конфликтов. Ева довольно замкнутая, неуверенная в себе. При этом она хочет какой-то свободы, признания».

Александр Бегма — Егор Калита

Егор – честный, правильный, хороший полицейский, который докапывается до сути. Но у него, как и у всех вокруг, есть свои скелеты в шкафу.

«Мне очень понравилось работать над этим персонажем. В отличие от прошлого сезона, мой герой разговаривает, это приятно (в первом сезоне Саша Бегма играл немого, – ред.). Он другой, но очень интересный, – отметил актер».

Виктория Литвиненко – Кира Зотова

Кира – журналистка, которая преподает у ребят и втягивает их в свое расследование. Она как никто олицетворяет в себе название сезона — Zависимые.

«Она очень зависима, больной человек. Тем не менее у нее невероятно интересная, насыщенная событиями жизнь. Отчасти это связано с ее болезнью. Но пережить такой же опыт, который есть у нее, дано далеко не каждому, – заинтриговала актриса Нового канала. – Думаю, мало кто смог бы стойко выдержать испытания судьбы, подобные тем, что пережила моя героиня. Кира – объемный персонаж, как внутренне, так и внешне».

Премьера «Первых ласточек. Zависимые» – 14 декабря в 21:00 на Новом канале.

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Фото: Новый канал

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