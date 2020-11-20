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«Перші ластівки. Zалежні»: знакомство

от Telekritika
От Telekritika 575
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Во втором сезоне сериала Нового канала снялись актеры из первого сезона.

«Первые ласточки» – сериал-антология. Это значит, что одни и те же актеры играют разных персонажей в разных сезонах. Так, «Первые ласточки. Zависимые» – это новая история с новыми героями и проблемами, премьера которой состоится уже 14 декабря в 21:00 на Новом канале. Предлагаем познакомиться с этими героями поближе.

Таисия Щурук Альбина Харткипер

Таисия Щурук

Альбина – студентка второго курса Института журналистики из богатой семьи. Для всех она – модный и популярный Insta-блогер, который пишет дерзкие стихи с минимальным смыслом. Альбина мечтает стать поэтессой и сочиняет сильную лирику, которую стесняется кому-то показать. Так какая же она на самом деле?

«Моя героиня ведет себя дерзко, вызывающе. Делает все, чтобы на нее обратили внимание. Этого ей очень не хватает в семье. Несмотря на то, что папа души в ней не чает и все время задаривает дорогими подарками, пустота в душе съедает ее изнутри, – отметила Тая. – А все потому, что мама совершенно безразлична к ней. Альбина делает все, чтобы получить одобрение, привлечь внимание, а мама все равно ее не любит. Так она думает. Но что на самом деле происходит в этой семье – увидим в сериале».

Александр Рудинский Леша Сметанин

Александр Рудинский

Леша – одногруппник Альбины, который переехал в большой город из провинции. Он – скромный, простой парень из малообеспеченной семьи.

«Ему все равно, как он выглядит, у него нет комплексов по этому поводу. Вещи покупает в секонд-хендах, не следит за прической. Он не смог поступить на бюджет, но очень мечтал о факультете журналистики. И мама сказала, что будет как-то тянуть, оплачивать контракт, – рассказывает Саша. – Леша – честный, совестливый человек. Какое-то время он принимает деньги от мамы, но вскоре понимает, что больше так не может. Он хочет зарабатывать самостоятельно. И в погоне за легкими деньгами Леша ввязывается в серьезные проблемы».

Максим Девизоров Назар Левицкий

Максим Девизоров

В «Первых ласточках. Zависимые» Максиму досталась роль наркозависимого бедбоя Назара, с которым встречалась Альбина. Со стороны кажется, что у него есть все – деньги, популярность, статус. Но есть ли в этом ценность?

«Это парень, который прожигает жизнь: тусуется в клубах, глотает «колеса», употребляет другие виды наркотиков… Дома у него все непросто, – отметил Макс. – Маму видит редко, она работает моделью и часто разъезжает по заграницам. С отцом напряженные отношения. Назар не привык чего-то добиваться. Парень просто не видел в этом смысл: статус всегда был при нем, да и нужды в деньгах он никогда не испытывал».

Максим Самчик Влад Якименко

Максим Самчик

Влад – еще один второкурсник факультета журналистики. Он мечтает стать спортивным комментатором и уверенно идет к своей цели – хорошо учился в школе, поступил на бюджет. Но вот зарабатывать на жизнь ему приходится нелегальным путем. Влад – участник боев без правил.

«Он обычный дворовой пацан, я бы сказал, заурядный. Таких парней много в провинциальных городах, причем не в самых благополучных райончиках, – отметил исполнитель его роли. – Влад рос без отца, но у него был отчим, отношения с которым, мягко говоря, не сложились. С мамой тоже нет близкого контакта, что обусловлено рядом причин. Семья небогатая, поэтому можно сказать, что Влад сделал себя сам».

Олег Гоцуляк Ваня Кожух

Олег Гоцуляк

Ваня учится на втором курсе факультета журналистики, живет в общежитии. Он очень умный, пишет четко, грамотно, ему это нравится.

«Семья у Вани непростая, да и сам по себе он довольно необычный парень. Плохой он или хороший? Сложно сказать. Мне кажется, люди не рождаются плохими или хорошими, обстоятельства делают из них таких. И Ваня – это об обстоятельствах, – отметил Олег. – За ним очень интересно наблюдать. То, как его меняет окружающий мир, как на него влияют жизненные обстоятельства… Думаю, многие зрители узнают в этом персонаже себя».

Анастасия Пустовит Карина Вознюк

Анастасия Пустовит

Настя Пустовит – новенькая в актерском касте сериала Нового канала. Ее персонаж – Карина –тоже студентка.

«С родителями Карина рассорилась, когда решила поступать именно в украинский университет. После этого они уехали за границу и практически перестали общаться с дочерью. В свое время Карина приняла решение жить в общежитии, потому что, как она сама говорит, жизнь там интереснее, – говорит Настя. – Она непростой, но очень интересный, многогранный персонаж. В ней много противоположностей, но девушка умеет искренне любить».

Анастасия Рула Ева Чечель

Анастасия Рула

Еще одна новая актриса в «Первых ласточках. Zависимые» – Настя Рула. Она играет подружку Карины – скромницу Еву.

«Мой персонаж – Ева Чечель, студентка второго курса. Это девочка из религиозной многодетной семьи. У нее 12 братьев и сестер, мама и папа очень набожные. Родители были против того, чтобы Ева подавала документы и училась в ВУЗе, но она очень хотела вырваться из «заточения», мечтала о другой жизни – и поступила по льготам на журналистику, – говорит Настя. – Из-за этого в семье очень много конфликтов. Ева довольно замкнутая, неуверенная в себе. При этом она хочет какой-то свободы, признания».

Александр Бегма — Егор Калита

Александр Бегма

Егор – честный, правильный, хороший полицейский, который докапывается до сути. Но у него, как и у всех вокруг, есть свои скелеты в шкафу.

«Мне очень понравилось работать над этим персонажем. В отличие от прошлого сезона, мой герой разговаривает, это приятно (в первом сезоне Саша Бегма играл немого, – ред.). Он другой, но очень интересный, – отметил актер».

Виктория Литвиненко Кира Зотова

Виктория Литвиненко

Кира – журналистка, которая преподает у ребят и втягивает их в свое расследование. Она как никто олицетворяет в себе название сезона — Zависимые.

«Она очень зависима, больной человек. Тем не менее у нее невероятно интересная, насыщенная событиями жизнь. Отчасти это связано с ее болезнью. Но пережить такой же опыт, который есть у нее, дано далеко не каждому, – заинтриговала актриса Нового канала. – Думаю, мало кто смог бы стойко выдержать испытания судьбы, подобные тем, что пережила моя героиня. Кира – объемный персонаж, как внутренне, так и внешне».

Премьера «Первых ласточек. Zависимые» – 14 декабря в 21:00 на Новом канале.

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Фото: Новый канал

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