В США в топ-10 SVОD-сервисов вошли три новичка

Исследовательская компания Parks Associates обновила топ-10 американских подписных видеосервисов (SVОD) по числу абонентов. Учитывались данные о числе подписчиков по состоянию на сентябрь 2020 года, полученные собственным сервисом компании — Video Market Tracker. Об этом сообщает «Телеспутник» со ссылкой на Advanced Television.

Сервисы, запустившиеся в 2020 году и в конце прошлого года, вошли в топ-10: HBO Max, Apple TV+ и Disney+. Sling TV выбыл из топ-10, так же, как и MLB.tv (OTT-сервис Главной североамериканской бейсбольной лиги), после чего ESPN+ остался единственным специализированным спортивным сервисом в топ-10.

Топ-10 SVОD-сервисов в США

Netflix Amazon Prime Video Hulu Disney+ ESPN+ HBO Max Apple TV+ CBS All Access Showtime Starz

В то же время, несмотря на усилия Disney+ ворваться в первую тройку, топ-3 в последние годы не меняется. Первые три места по-прежнему занимают Netflix, Amazon Prime Video и Hulu. Peacock от NBCUniversal начинает набирать базу платных подписчиков, но пока его основную аудиторию составляют зрители по AVoD-модели.

«На протяжении многих лет первую тройку в SVОD-сегменте формируют Netflix, Amazon Prime Video и Hulu. Однако с выходом на рынок новых участников статус-кво может измениться. «Большая тройка» и их новые соперники исповедуют различные контентные стратегии и по-разному распространяют свой контент, но цель у них одна: привлечь потребителей без определенных предпочтений с помощью привлекательного контента и позитивного пользовательского опыта, чтобы стать сервисами первого выбора на рынке OTT», — пояснил автор отчета, директор по исследованиям Parks Associates Стив Нейсон.

По данным Video Market Tracker, по состоянию на текущий момент 78% домохозяйств с широкополосным доступом в США пользуются хотя бы одним OTT-сервисом, тогда как год назад этот показатель составлял 71%.

«Компания Walt Disney объявила о 10 млн подписчиков после запуска Disney+, что позволило ему занять четвертое место в списке, где он и оставался на протяжении последнего года. Это показывает, насколько сложно любому другому сервису попасть в «большую тройку». Для этого необходимы партнерства. Например, HBO Max получит поддержку от сделки с Amazon, после которой сервис станет доступен на устройствах Amazon Fire TV», — отметил Нейсон.

Напомним, Digital TV Research прогнозирует, что к 2025 году доходы SVOD-сервисов приблизятся к $100 млрд, что вдвое больше по сравнению с показателями 2019 года — $50 млрд.

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Фото: unsplash

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