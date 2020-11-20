Антон Птушкин покажет, какой стала Саудовская Аравия

В новой серии «Больших выпусков с Антоном Птушкиным», которая выйдет на канале «1+1» 22 ноября в 10:45, зрителей ждет виртуальное путешествие в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Саудовская Аравия долгое время была одной из самых закрытых стран. Но в 2019 году государство открыло возможность приехать сюда по туристической визе. Тревел-документалист Антон Птушкин станет одним из первых туристов, который побывает в стране, о которой мало что известно и мало что снято, чтобы показать зрителям, какие революционные изменения уже произошли в Саудовской Аравии на пути к открытости.

Первым делом Антон отправится в самый большой город Саудовской Аравии — столицу Эр-Рияд. Сейчас это самый быстро развивающийся мегаполис страны, в котором живут около 7 млн человек. Путешественник покажет самые интересные достопримечательности столицы и расскажет, почему местные власти хотят сделать из Эр-Рияд «второй Дубай».

Причинами радикальной смены политики стали мировой кризис и падение цен на нефть. Перестройка одной из самых консервативных стран в мире началась со снятия, казалось бы, абсурдных запретов. Дело в том, что еще до недавнего времени в Саудовской Аравии были запрещены работа кинотеатров, ночных клубов и развлекательных заведений, занятие музыкой в школе и концерты иностранных исполнителей. Но с началом «эпохи реформ» власти сделали некоторые послабления. Так, Антон Птушкин покажет работу современных торговых центров с кинотеатрами и развлечениями, а также попадет на большой концерт известных мировых исполнителей.

«Саудовская Аравия обладает достаточным арсеналом, чтобы удивлять. Могу сказать, что это одна из самых интересных стран, в которых я был за последнее время. И я только девять месяцев вел переговоры, чтобы получить разрешение на съемки», — поделится впечатлениями Антон.

Также путешественник побывает в исторических городах и районах Саудовской Аравии, которые упоминались в Библии, попадет «на край земли», полетает на биплане времен Второй мировой войны и покажет космические пейзажи местных пустынь.

Напомним, во втором сезоне проекта «Большие выпуски с Антоном Птушкиным» зрителей ждут семь серий, в которых тревел-документалист будет путешествовать по Европе, Бали, Швейцарии, Саудовской Аравии и Азорским островам.

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Фото: «1+1»

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