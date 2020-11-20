На «UA: Культура» покажут премьеру фильма «Наедине» с участием Андрея Хлывнюка

21 ноября в 22:05, ко Дню Достоинства и Свободы общественный телеканал «UA: Культура» покажет документальный фильм «Наедине». Ленту сняли основатели Белорусского свободного театра Наталья Каляда и Николай Халезин вместе с Эндрю Смитом, британским режиссером. Песня группы «Бумбокс» стала названием фильма об Олеге Сенцове и других политических заключенных, находящихся в тюрьмах России и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Фильм снимали с 2017 по 2019 годы в Украине, Беларуси, Канаде, Франции и Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Обладатель премий BAFTA и Emmy, кинорежиссер Эндрю Смит снял более двух десятков документальных фильмов. Освещал нарушения прав человека в Ираке, торговлю людьми и рабство в Великобритании, продажа детей для сексуальных услуг в Румынии. Также он снимал на передовой российско-украинской войны и создавал документальные ленты о кризисе беженцев.

В документальной ленте через историю рассказчика — певца Андрея Хлывнюка — зрители видят, как искусство противостоит пропаганде и войне. Певец использует свой голос и микрофон, чтобы вести борьбу за освобождение политзаключенных и говорить об этом на весь мир.

Отдельная сюжетная линия фильма «Наедине» раскрывает работу Белорусского свободного театра, который показал общественности несколько самых провокационных постановок в мире и в последние десятилетия побывал на гастролях в более чем 30 странах мира.

В фильме показаны репетиции и гастроли театра со спектаклем «Горящие двери» о политзаключенных Кремля. Музыку к спектаклю написал барабанщик группы «Бумбокс» Александр Люлякин, также в спектакле звучит песня группы «Наедине» в этноверсии.

В документальной ленте британского режиссера также задокументирована подготовка и проведение концерта группы «Бумбокс» вблизи контрольно-пропускного пункта «Каланчак» в июле 2018 года. Тогда концерт должен был состояться без зрителей, но люди пришли с оккупированных территорий. Участники группы поделились своими впечатлениями и личными историями о том, как российско-украинская война коснулась каждого.

Напомним, 21 ноября, к седьмой годовщине Революции достоинства общественный телеканал «UA: Перший» покажет три документальных фильма.

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Фото: «Суспільне»

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