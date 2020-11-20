Бокс-офис: два первых места остались за ведьмами

Карантин выходного дня ожидаемо привел к колоссальным потерям у всех фильмов, поэтому выручка лидера, которым вновь стали «Ведьмы» Роберта Земекиса, не превысила даже 0,5 млн грн и составила 447 144 грн ($15 879). Это наиболее слабый результат после того, как кинотеатрам разрешили работу в эпоху коронавирусной эпидемии. Причина проста – суббота и воскресенье традиционно являются наиболее популярными днями у зрителей, но в реалиях новых ограничений кинотеатры на них больше не могут рассчитывать.

Вернемся к сборам. «Первая ведьма», в основе истории которой лежит стандартное для жанра пробуждение зла в небольшом городке, не смогла в полной мере соответствовать своему названию, дебютировав на второй строчке с результатом 266 877 грн ($9 371). Отставание от лидера слишком велико, чтобы можно было говорить о какой-либо борьбе.

В топ-3 вернулась «Гренландия», заработавшая 239 671 грн ($8 511).

Отметим, что в тройке лидеров наверняка оказался бы комедийный хоррор «Химеры» (другое название – «Дичь»), однако прокатчик B&H не предоставил по нему данных.

Если «Гарри Поттер и философский камень» стартовал неделю назад на шестой строчке, то сиквел «Тайная комната» оказался аж на четвертом месте с результатом 229 880 грн ($8 163) и прекрасной выручкой на 1 копию. Не исключено, что для такого взлета Гарри, Рону и остальным снова понадобился летающий Ford Anglia мистера Уизли, но в СМИ об этом не было ни единого упоминания.

Трудно пришлось комедии «Мамочка в отрыве», обвалившейся почти на 90% по сравнению с прошлыми выходными – 148 221 грн ($5 264). Третья неделя обещает стать еще сложнее – потеря экранов и комедийные новинки/перевыпуски не оставят шансов.

Лишь на шестой позиции дебютировал мультфильм «Академия монстров» (114 852 грн, или $4 079), имевший хороший потенциал с учетом нынешнего репертуара, однако локдаун в субботу и воскресенье не позволил семейному проекту как следует заявить о себе.

Эффект дежавю: как и неделю назад, украинская драма «Атлантида» расположилась на седьмой строчке – 103 474 ($3 675) хватило, чтобы оставить позади «Джокера» (87 420 грн, или $3 104), вернувшегося на большие экраны спустя год после премьеры.

Как и «Гренландия», не хочет покидать топ-10 комедия с Робертом Де Ниро «Дедушка нелегкого поведения» – восьмой уик-энд в украинском прокате принес 85 340 грн ($3 031).

Замыкает чарт мультфильм «Упс! Приключения продолжаются…», который перенес карантин выходного дня тяжелее всех в топ-10 – 65 148 грн ($2 313) и падение сборов на 93,66%.

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Фото: «Телекритика»

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