⛔МГУ считает, что часть Луганской области осталась без эфирного ТВ по вине КРРТ

4 апреля были полностью отключены от цифрового и остатков аналогового вещания несколько районов Луганской области. Отключение передатчиков произошло на 6 объектах Концерна РРТ из-за задолженности госпредприятия перед энергетической компанией «Енера Схід» в размере 1,5 млн гривен. Поздно вечером 5 апреля «Медиа Группа Украина» распространила заявление, в котором призывает Кабинет министров обратить внимание на позицию Концерна РРТ. В понимании МГУ отключение произошло по вине госкомпании. По состоянию на 8 апреля передатчики Концерна РРТ не работают, работу некоторых вышек, в частности в Лисичанске, поддерживали с помощью генераторов.

«На начало марта задолженность Концерна РРТ составляла порядка 1,275 млн гривен. За март было начислено порядка 700 тысяч, оплачено 425 тысяч гривен. На 2 апреля долг КРРТ составлял порядка 1,5 млн гривен. Это задолженность за три месяца, начиная с января. Обращение о реструктуризации и отсрочке в погашении задолженности от КРРТ не поступало. В телефонном режиме мы разговаривали, они сообщали, что рассматривается вопрос выделения средств для полного погашения задолженности. Нам сообщили, что это будет оговорено до 1 апреля, по состоянию на 2 апреля этих денег нет», – сообщает директор «Енера Схід» Елена Богодух.

«Медиа Группа Украина» в своем открытом обращении, распространенном поздно вечером 5 апреля, считает недопустимым отключение телевизионного вещания, «особенно в период, определяющий судьбу страны»

«Основная задача Концерна РРТ – обеспечивать бесперебойную деятельность передатчиков, но в период, когда украинцы особенно нуждаются в доступе к информации, руководство государственного учреждения постоянно допускает отключение. После введения новой технологической модели существования рынка (переход с аналогового на цифровое вещание) у Концерна РРТ было более полугода для того, чтобы оптимизировать свою деятельность, договориться о реструктуризации долга и привести свои расходы в соответствие со своими доходами, но, вместо налаживания бизнес-процессов, руководители Концерна пытаются доказать необходимость повышения тарифов на свои услуги. Призываем Кабинет министров Украины обратить внимание на откровенно нерыночную позицию Концерна, которая еще и угрожает информационной безопасности страны», – говорится в сообщении медиахолдинга.

Напомним, отключения передатчиков КРРТ стали системными в последнее время. 18 марта зафиксированы отключения передатчиков в Красногоровке Полтавской области, а 20 марта – в Белополье Сумской области. Передатчики в этих населенных пунктах не работали в течение как минимум двух суток. Тогда же сообщалось, что проблемы с задолженностью перед энергетиками есть также у винницкого филиала КРРТ. Ситуацию осудила телегруппа «1+1 медиа», гендиректор которой Александр Ткаченко указал на попытки доведение предприятия до банкротства.

Как сообщалось ранее, КРРТ грозился отключить эфирную цифру 18 марта из-за отсутствия договора с «Зеонбудом», а также долга вещателей в размере 110 млн гривен, из которых около 95 млн гривен составляет долг общественной компании. После этого возобновила работу рабочая группа при Госспецсвязи – чиновники, «Зеонбуд» и телегруппы должны договориться о новых ценах на услуги КРРТ для «Зеонбуда» до 1 мая. Концерн РРТ сообщал, что из-за отключения эфирного аналогового телевидения и неподписания нового договора с «Зеонбудом», он не может оплачивать электричество, а с 1 мая у предприятия может возникнуть задолженность перед его сотрудниками.

Фото: pexels