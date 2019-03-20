📺 «Зеонбуд» должен договориться с Концерном РРТ о новых ценах до 1 мая

«Зеонбуд» хочет добиться от Концерна РРТ прозрачности тарифа на обслуживание передатчиков. В частности, компания не понимает, почему тариф одинаковый на обслуживание передатчиков на вышках, где есть передатчики ряда других вещателей, и вышках, на которых размещено мало передатчиков. Об этом сообщил глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещании Юрий Артеменко на пресс-конференции 20 марта.

«Сообщение Концерна РРТ о том, что они отключат «Зеонбуд» 18 марта – это неправда. Это то же самое, что «меряться силами» или пугать один другого. Они взяли снова паузу, чтобы успокоить людей, зрителей и себя. Отключения не будет. Это надо быть самоубийцей, чтобы во время выборов отключить телевидение. Сразу скажут, что это команда премьер-министра или кого-то из кандидатов. У них есть время до 1 мая – они должны договориться, выйти на договор, который устроит все стороны. Встреча должна быть в этот четверг в Госспецсвязи с представителями отрасли. Шаг за шагом они должны искать компромисс», – сообщид Юрий Артеменко.

Вещатели три года назад убедились в достоверности тарифов «Зеонбуда», а сегодня они вместе с «Зеонбудом» хотят добиться прозрачности тарифа от Концерна РРТ: «Сейчас не скандал, а скорее переходный период между тем как выстраиваются отношения между «Зеонбудом» и Концерном РТТ после отключения аналогового телевидения. Концерн РРТ потерял определенную часть прибыли, доходов, после того как отключил аналог, и не может сформировать свои тарифы. На основании этого «Зеонбуд» не может сформировать свои тарифы для вещателей. Открою вам тайну, в свое время каналы группы «1+1» и СТБ согласились на новые условия «Зеонбуда», потому что пришли на «Зеонбуд», посмотрели на структуру их дохода, много там работает людей или мало, получает секретарша большую зарплату или не получает зарплату, и когда они поняли, что не «притянутые» тарифы у «Зеонбуда», они согласились платить по ним. Это было года 2-3 назад. Они начали работать с «Зеонбудом», была соответствующая скидка. Сейчас «Зеонбуд» перед тем как поднять свои тарифы просит провести расследование, раскрыть структуру тарифов КРРТ – что туда входит. Они задают вопрос, почему одинаковая цена на все услуги КРРТ, когда одна вышка обслуживает 20 вещателей, а другая – 120. Это же неправильно! У Концерна РРТ на это есть свои реальные аргументы. Сначала они обменивались письмами между собой, потом мы взяли фиксацию, что они возьмут паузу два месяца для того, чтобы разобраться вместе и найти компромисс. Они его не нашли. Нацсовет отстраненно за этим наблюдает, руководят в Госспецсвязи – господин Евдоченко», – отметил Юрий Артеменко.

Также чиновник сетовал на монополизм «Зеонбуда», чему способствовал, в его понимании, предыдущий состав Нацсовета. Ситуацию могут исправить изменения в законодательство, которые пытался пролоббировать нынешний состав Нацсовета вместе с Комитетом Верховной рады по свободе слова. Но за пять лет полномочий нового состава Нацсовета этого не произошло: «Ситуація між «Зеонбудом» і КРРТ – це наслідки прийнятого рішення ще за часів попереднього складу Нацради про те, як має вибудовуватися цифровий телевізійний ефір. Мультиплекси мали б належати не одній структурі, а 3-4 як це є, наприклад, в Польщі. Один – державний, другий – приватний, третій – якомусь міжнародному інвестору, четвертий – одній із телегруп. Тоді б не було монополізації. Але так не склалось. Друге – неправильно був організований розподіл цифрових частот: 32 телеканали мало відрізняються один від одного, різниця лише у власниках. Треба було приймати стратегію, що в нас має бути три телеканали інформаційних, два – музичних, один – спортивний, один – науковий, один – дитячий. Цього не відбулося. Нацрада намагалася вирішити з Комітетом по свободі слова ці питання, але на жаль… Можна було б законодавчо врегулювати… Були законодавчі ініціативи аж до націоналізації «Зеонбуду» від «Самопомочі», але далі не пішло. Ми живемо в реальних умовах», – добавил глава Нацсовета, не уточнив, что именно помешало принять законодательные инициативы по урегулированию вопроса «Зеонбуда».

Напомним, Концерн РРТ предупредил письмом Нацсовет о возможном отключение передатчиков «Зеонбуда» 18 марта из-за отсутствия договора на 2019 год. 13 марта ситуация получила огласку на заседание Комитета по свободе слова. На встрече в Нацсовете 14 марта КРРТ, «Зеонбуд» и Госспецсвязи договорились запустить новый этап переговоров – каждый четверг они будут проводить встречи на территории Госспецсвязи с участием телегрупп. Компания «Зеонбуд» сообщила, что не имеет долгов перед Концерном РРТ, а анонсированное отключение цифровой сети назвала шантажом.

Как писала «Телекритика», в январе стало известно о том, что КРРТ и «Зеонбуд» не подписали контракт на 2019 год и перешли к переговорному процессу с участием четырех ведущих телегрупп. Экс-гендиректор КРРТ Петр Семерей в январе рассказывал в интервью «Телекритике», что в начале декабря он договорился с нардепом от «Оппоблока» Юрием Мороко, которого называют серым кардиналом «Зеонбуда», о росте оплаты в 1,6 раза – с 10 до 15 млн гривен в месяц до 1 мая и до 18 млн гривен – после 1 мая, но компания отказалась подписать контракт, попросив снизить повышение тарифов до коэффициента 1,4. В январе «Зеонбуд» указал на непрозрачность ценообразования КРРТ, хотя в декабре компания анонсировала, что в этом году повысит тарифы для вещателей на 37%, объяснив это подорожанием услуг КРРТ. Стоимость месяца вещания в сети «Зеонбуда» для телеканалов сегодня составляет 1,5 млн гривен. На время действия аналога действовала скидка 50%. В телегруппе StarLightMedia в конфликте КРРТ и «Зеонбуда» публично стали на сторону провайдера. Общественный вещатель, не дождавшись завершения переговоров между КРРТ и «Зеонбудом», подписал в феврале соглашение с цифровым провайдером по новым ценам.

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