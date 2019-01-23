Новые тарифы «Зеонбуда»: StarLightMedia ожидает от Концерна РРТ прозрачные цены для «Зеонбуда»

В телегруппе StarLightMedia указывают, что рост тарифов «Зеонбуда» для телеканалов на 2019-й зависит от прозрачности тарифа государственного Концерна РРТ для единственного провайдера эфирного цифрового телевидения. Об этом телегруппа сообщила в ответ на запрос «Телекритики».

«Компания «Зеонбуд» пока не сообщила нам свои расценки в этом году. Тарифы «Зеонбуда» привязаны к тарифам Концерна РРТ, на объектах которого провайдер цифрового эфира арендует места для своих передатчиков. А эти тарифы еще обсуждаются. Заказчикам, то есть телеканалам, давно хочется добиться прозрачности в ценообразовании тарифов КРРТ. Понятность ценообразования услуги КРРТ сделает украинский телевизионный рынок более прогнозируемым и безопасным для всех его участников, включая зрителей и сам КРРТ», — уведомили в StarLightMedia.

В цифровой сети компании «Зеонбуд» находятся четыре телеканала StarLightMedia (СТБ, ICTV, «Новый канал» и М1).

Напомним, «Зеонбуд» не подписал контракт на 2019 год со своим главным подрядчиком – государственным Концерном РРТ, обвинив компанию в срыве переговоров и «шантаже» отключить цифровые передатчики с 1 января. После этого в Госспецсвязи 29 декабря была созвана рабочая группа при участии Нацсовета по вопросам телерадиовещания и телегрупп, на которой обе стороны договорились работать по старым тарифам до 1 февраля и разработать новые тарифы вместе с телегруппами и «государственным экспертом Министерства юстиции». С протоколом согласились все участники рабочей группы, подписав его. Но на встрече 11 января врио «Зеонбуда» Ирина Алябьева отозвала свою подпись. Ранее уведомлялось, что свои тарифы компания составила, скопировав тарифы Концерна РРТ, из-за чего в 2014-2016 имела проблемы с Антимонопольным комитетом.

Экс-гендиректор КРРТ Петр Семерей заверил «Телекритику», что в начале декабря он договорился с нардепом «Оппоблока» Юрием Мороко, которого называют «серым кардиналом» «Зеонбуда», о росте оплаты с 10 до 15 млн гривен в месяц до 1 мая и до 20 млн гривен после 1-го мая. Но компания отказалась подписать контракт, попросив понизить повышение тарифов до коэффициента 1,4. По мнению Петра Семерея провайдер хочет «сбить цену и диктовать свои условия», воспользовавшись своим «статусом супермонополиста».

Стоимость месяца вещания в сети «Зеонбуда» для телеканалов составляет 1,5 млн гривен. На момент действия аналога действовала скидка в 50%. В декабре «Зеонбуд» официально сообщил, что собирается поднять тарифы на 30%, не уточняя конкретной суммы. На рынке считают, что компания планирует полностью забрать скидку и добавить 30%. Компания не сообщила, какой будет цена на ее услуги после 1 мая – когда запланировано полное отключение эфирного аналога. В связи с этим канал «Еспресо» разослал госорганам письма с критикой тарифной политики «Зеонбуда» на 2019-й.

«Телекритика» ждет от «Зеонбуда» комментария касательно тарифной политики в 2019 году и ситуации вокруг договоренностей с КРРТ.

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