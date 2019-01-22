🔥📺 Темная башня. Что происходит с инфляцией тарифов «Зеонбуда» на 2019

Единственный провайдер эфирного цифрового телевидения – компания «Зеонбуд» – не подписала соглашение на 2019-й со своим главным подрядчиком, государственным предприятием Концерном РРТ, на объектах которого находятся передатчики «Зеонбуда» в 144 населенных пунктах. Переговоры между компаниями зашли в тупик в конце года.

После ухода с поста гендиректора КРРТ Петра Семерея ситуация усугубилась еще больше – госпредприятие готовилось отключить передатчики «Зеонбуда» от электропитания с 1 января. В «Зеонбуде» уверяют, что переговоры «завалили» в Концерне РРТ специально. Из-за спора компаний Госспецсвязью (подчиняется КРРТ) была создана рабочая группа при участии представителей компаний, регулятора и телегрупп. Стороны договорили найти общий язык до 1 февраля.

По предварительным данным, Концерн РРТ хотел поднять расценки «Зеонбуду» в этом году дважды: вполовину до момента полного отключения аналога (предварительно 1 мая) и в два раза после этой даты. Телеканалы ожидали повышения тарифов на 35–60%. Против резкого роста тарифов выступили вещатели, которые не входят в медиагруппы, в частности информационный канал «Еспресо». Тем временем, регулировать тарифы «Зеонбуда» хочет государство через Министерство юстиции. В «Зеонбуде» категорически против. «Телекритика» попробовала разобраться в этой непростой истории.

Предновогоднее обещание

Компания «Зеонбуд» 28 декабря 2018-го разослала письмо на имя премьер-министра, глав Нацсовета и Госспецсвязи, а также четырем ведущим телегруппам, в котором сообщила, что КРРТ намерен прекратить электропитание передатчиков «Зеонбуда» с 1 января из-за отсутствия договора на 2019-й. Через день, 29 декабря, в последний рабочий день года, прошло экстренное совещание в Госспецсвязи при участии представителей регулятора, телегрупп и обеих компаний. Об этом «Телекритике» рассказал член Нацсовета Александр Ильяшенко.

«В Концерне РРТ напугали, чем привлекли внимание. Главное, чего я добивался, чтобы не было отключений, которые грозился провести Концерн РРТ с 1 января. Второе, на чем я настаивал, чтобы в переговорах Концерна РРТ с «Зеонбудом» присутствовали крупные медиагруппы. Сами они могут договориться о чем угодно, но платить придется телеканалам – «Зеонбуд» переложит эти затраты на вещателей», – рассказывает Александр Ильяшенко.

Свое понимание цен Концерн РРТ не давал. На рабочей встрече они пообещали до конца января – начала февраля определиться с конкретными цифрами и сделать перерасчет. Сейчас КРРТ с «Зеонбудом» работают по старым расценкам

Стороны договорились работать в январе по тарифам прошлого года: «Свое понимание цен Концерн РРТ не давал. На рабочей встрече они пообещали до конца января – начала февраля определиться с конкретными цифрами и сделать перерасчет. Сейчас КРРТ с «Зеонбудом» работают по старым расценкам, медиагруппы, соответственно, согласились работать по старым расценкам. Но потом, насколько я понимаю, будут сделаны перерасчеты с доплатой за январь», – объясняет Ильяшенко.

По словам чиновника, после декабрьской встречи прошло только одно совещание – в позапрошлую пятницу; на нем договорились провести встречу с участием представителей телегрупп. «На встречах ни одной цифры не прозвучало. Конкретного разговора об этом не было – речь шла о подходе. Но это не наше дело. Присутствие Нацсовета заключалось в том, чтобы не было никаких отключений на то время, пока они не договорятся», – сообщает Александр Ильяшенко.

Телегруппы на совещании 29 декабря представлял Сергей Семкин – глава ассоциации «Индустриальный телевизионный комитет», которая представляет интересы четырех ведущих телегрупп (StarLightMedia, «1+1 медиа», InterMediaGroup и «Медиа Группа Украина»). «Достигнута договоренность работать по старым ценам, но разрабатываются новые цены. За этот месяц должна пройти серия согласительных совещаний при привлечении телеорганизаций. Рост цен будет, но когда – сегодня оценить сложно с учетом политических рисков», – добавил он.

Позиция телегрупп по отношению к «Зеонбуду» стала лояльной после смены ценовой политики компании осенью 2015-го. До этого две ведущие телегруппы – StarLightMedia и «1+1 медиа» – бойкотировали компанию, не платя по ее тарифам больше года. Тогда же обе телегруппы создали проблемы компании с государством, пожаловавшись в Антимонопольный комитет. Как результат, осенью 2015-го компания была вынуждена пойти на уступки и запустить новые тарифы. Новый тариф стал вдвое меньше изначального; к этим расценкам провайдер предоставил дополнительную скидку 50% до момента отключения аналога. Тариф не менялся все три года, несмотря на инфляционные процессы в стране и тарифы Концерна РРТ для «Зеонбуда», которые все эти годы не уменьшались.

Стоимость месяца вещания в сети «Зеонбуда» составляет 1,5 млн гривен. На момент действия аналога действовала скидка в 50%. После отключения аналога 1 сентября скидка составляла уже около 30%.

Стоимость месяца вещания в сети «Зеонбуда» составляет 1,5 млн гривен. На момент действия аналога действовала скидка в 50%. После отключения аналога 1 сентября скидка составляла уже около 30%. «Зеонбуд» официально сообщил, что собирается поднять тарифы на 30%, но не уточнил суммы. На рынке есть мнение, что компания планирует полностью забрать скидку и добавить 35%. Якобы эта цена будет действовать только до 1 мая – когда запланировано полное отключение аналога. Какой будет цена после этой даты – неизвестно. «Телекритика» направила официальный запрос «Зеонбуду» с просьбой прокомментировать тарифную политику компании в 2019 году.

Отключение аналога позволило существенно сэкономить расходы вещателям. К примеру, гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко в своем интервью уверял, что телегруппе уже удалось сэкономить порядка $5 млн. После отключения эфирного аналога «Зеонбуд» несколько поднял тарифы телеканалам, уменьшив скидку. Семкин настаивает на том, что между телеканалами и «Зеонбудом» нет фиксированного тарифа, он не берется оценивать, насколько легко телеканалам платить по тарифам провайдера после отключения аналога. «Там (на аналоге. – Ред.) сэкономили, а там отдали «Зеонбуду». Пока что компания своих предложений не озвучивала. Нет тарифов – есть договорные цены: стороны садятся за переговоры и договариваются».

«Телекритика» ожидает ответа от телегрупп StarLightMedia и «1+1 медиа» об их видении ситуации с ростом расценок «Зеонбуда». Тем временем, уже негодуют эфирные цифровые телеканалы, не входящие в телегруппы. По информации «Телекритики», свое недовольство новыми тарифами уже озвучил канал «Еспресо», направив письма в госорганы. Канал сообщил, что не согласен с ростом тарифов. Директор по развитию сети «Еспресо» Александр Пивнюк этого не подтверждает, но и не опровергает: «Когда вам поднимают цены на отопление, вы согласны с ними? За январь они нам прислали счет по тарифам прошлого года. Цена в этом году вырастет, но как именно, зависит от того, как договорятся между собой Концерн РРТ и «Зеонбуд». Цена должна быть прозрачной и экономически обоснованной для телеканалов».

Почему КРРТ и «Зеонбуд» не договорились

В своем декабрьском письме «Зеонбуд» пожаловался не только на уведомление КРРТ об отключении электропитания его передатчиков, но и на умышленный срыв договоренностей по расценкам на 2019-й со стороны руководства госпредприятия. Компания утверждает, что КРРТ с сентября «всячески тормозил процесс обсуждения, согласования и подписания договора», отказываясь предоставить расценки. 4 декабря компания направила КРРТ письмо, в котором попросила предоставить проект договора с новыми ценами. Его она получила 10 декабря «без каких-либо комментариев и обоснований», а уже 17 декабря провайдер направил «аргументированный протокол разногласий» и новый договор со своим видением цен в 2019-м. Полный текст документа доступен по ссылке на фото

Дело в том, что за день до письма «Зеонбуда», 27 декабря, Кабинет министров уволил Петра Семерея с должности генерального директора Концерна РРТ в связи с окончанием срока действия контракта. Временно исполняющим обязанности гендиректора КРРТ сроком на один месяц назначили Сергея Микрюкова, технического директора предприятия. Петр Семерей пробыл на своей должности всего год, он был противником отключения эфирного аналогового телевидения, регулярно выступал с критикой «Зеонбуда». В его планах было строительство государственного мультиплекса цифрового телевидения, которое, по его словам, заблокировали «лоббисты “Зеонбуда”».

О том, что в декабре заканчивается срок действия контракта «Зеонбуда» с Концерном РРТ, который является главным подрядчиком компании, Петр Семерей публично сообщил на одной из отраслевых конференций в апреле прошлого года. Тогда же он рассказал, что госпредприятие намерено поднять тарифы на свои услуги «Зеонбуду». У провайдера есть старая многомиллионная задолженность перед госпредприятием (порядка 20 млн гривен).

Петр Семерей уверяет, что нашел общее решение по тарифам с народным депутатом от «Оппозиционного блока» Юрием Мороко, которого называют «серым кардиналом» «Зеонбуда».

В комментарии «Телекритике» Петр Семерей выразил удивление позицией провайдера – он уверяет, что нашел общее решение по тарифам с народным депутатом от «Оппозиционного блока» Юрием Мороко, которого называют «серым кардиналом» «Зеонбуда». Но впоследствии компания отказалась подписать соглашение на 2019-й из-за желания пролоббировать более низкую цену.

«С Ириной Алябьевой (врио директора «Зеонбуда». – Ред.) мы встречались разве что только на форумах – она не принимает решений. Я встречался с Юрием Мороко – умный человек. Мы с ним проговорили тарифы, было полное взаимопонимание. Сейчас «Зеонбуд» платит КРРТ около 10 млн гривен в месяц, я предлагал им с 1 января платить 15 млн гривен, после полного отключение аналога – 20 млн гривен. Я ему показал все расчеты, раскрыл структуру тарифа. Он согласился, что все очень обосновано. Но в результате они так и не подписали договор. Рынок есть рынок, все хотят выжать из него все, что можно. Если можно уменьшить цену, задействовав органы власти, почему бы ее не уменьшить? Почему не воспользоваться статусом супермонополиста и самому надиктовать Концерну РРТ цену? Да и не только Концерту РРТ, но и украинской власти диктовать условия своей работы на рынке», – говорит Петр Семерей.

«Если они подпишут соглашение, которое я им направил, Концерн РРТ получит от «Зеонбуда» порядка 180 млн гривен в этом году. Я был в отпуске с 17 декабря. Я видел их письмо от 17 декабря – они соглашались на повышение тарифов на коэффициент 1,4, когда мы предлагали 1,6. Ранее они сразу соглашались на коэффициент 1,3. Они афишировали уже, что из-за этого они поднимают цены компаниям на 30%. Но на практике получится рост цены в полтора раза, поскольку они предоставляли скидку на момент действия аналога. Они убирают эту скидку и добавляют еще 30% к тарифу. «Зеонбуд» все равно несет расходы значительно меньше, чем когда телекомпании предоставляли КРРТ на обслуживание свои аналоговые передатчики. Тогда тариф делился поровну: если твое оборудование – платишь только половину. В случае с «Зеонбудом» – это все его оборудование, но он платит только 50% от затрат Концерна. И что важно – за первые два года они полностью вернули затраты на свое оборудование», – добавляет экс-гендиректор Концерна РРТ.

«Телекритика» обратилась в КРРТ и «Зеонбуд» с просьбой прокомментировать их позиции по данному вопросу.

В Кабмине намерены заняться госрегулированием тарифов Концерна РРТ, против чего выступил «Зеонбуд». В процессе формирования протокола по рабочей группе в Госспецсвязи от 29 декабря в ведомстве прописали, что участие в обсуждение новых тарифов КРРТ для «Зеонбуда» будут принимать не только представители телеорганизаций, но и «государственный эксперт Министерства юстиции». С протоколом согласились все участники рабочей группы, подписав его. Но уже на встрече 11 января Ирина Алябьева из-за этого отозвала свою подпись. Александр Ильяшенко объяснил свое видение ситуации с госрегулированием тарифов КРРТ: «Цены между КРРТ и «Зеонбудом» будут договорными. Насколько я пониманию, в КРРТ собираются брать свои цены не с потолка, а какую-то они даже собираются привлечь государственную организацию для того, чтобы эти цены были прозрачными, четкими и понятными».

Прозрачность тарифов «Зеонбуда» и его прибыльность

Почему «Зеонбуд» выступает за минимальное влияние государства на формирование тарифов Концерна РРТ? Дело в том, что когда компания составляла свои тарифы для телеканалов, она не разработала их, а взяла за основу тарифы Концерна РРТ.

Впервые «Зеонбуд» попал под прицел Антимонопольного комитета (АМКУ) только в декабре 2014-го – с подачи Нацсовета комитет назвал провайдера монополистом цифрового эфирного телевидения. Через год – в декабре 2015-го – АМКУ оштрафовал «Зеонбуд» на 44,5 млн гривен за злоупотребление монопольным положением. Ведомство ссылалось на жалобы телеканалов «1+1», ICTV, СТБ и «Нового канала» на высокие тарифы компании. Злоупотребление, как разъяснили тогда в АМКУ, заключалось в том, что провайдер с сентября 2011 года по октябрь 2014 «установил такие тарифы на свои телекоммуникационные услуги, которые невозможно было бы установить при условии существования значительной конкуренции на рынке». Статус монополиста позволяет государству влиять на тарифную политику компании, а АМКУ – налагать штрафы. Тогда и начались судебные баталии, которые АМКУ в результате проиграл.

Весной 2015 года «Зеонбуд» сумел выиграть суд по монополии, но уже летом проиграл апелляцию. Зато в апреле 2016-го выиграл кассацию. Штраф компании также удалось отменить. 16 мая 2016 Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск и признал недействительным решение АМКУ о злоупотреблении монопольным положением и вынесении штрафа 44,5 млн грн. 20 июля 2016 это решение подтвердил Киевский апелляционный хозяйственный суд, а 25 октября в Высшем хозяйственном суде Украины АМКУ проиграл кассацию.

Из текста судебного решения в первом суде по штрафу стали известны подробности формирования тарифа «Зеонбуда». АМКУ аргументировал необоснованность тарифов «Зеонбуда» тем, что провайдер скопировал тарифную политику Концерна РРТ, взяв за основу их расчеты, а не показатели собственной деятельности. Также в расчеты тарифа «Зеонбуда», в частности, были включены расходы на питьевую воду «Райский источник», лекарства от «Аптеки Мирра» и расходы на всемирную выставку новаций и новейших технологий в цифровом вещании в Лас-Вегасе (США). По мнению АМКУ, такие расходы включались в тариф необоснованно. Однако компания доказала в суде, что расходы по воде, лекарствах и выставке непосредственно не связаны с оказанием услуг. Доводы АМКУ о скопированных тарифах Концерна РРТ не оспаривались «Зеонбудом».

АМКУ, указывая на злоупотребления монопольным положением, якобы некорректно исследовал рынок телекоммуникационных услуг (неверно определил товарные границы рынка, не исследовав взаимозаменяемые услуги, уровень их цен и влияние конкуренции на услуги «Зеонбуда»), нарушив нормы собственной методики определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке. Суд принял во внимание выводы исследования, проведенного госпредприятием «Укрпромвнешэкспертиза» в 2015 году. По их данным, рынком считаются все виды услуг – эфирное аналоговое, эфирное цифровое, кабельное, спутниковое ТВ, IPTV, MИTPIC и MMDS. Эти разновидности телесмотрения имеют «общую группу потребителей товара, сходство назначения, потребительских свойств, условий использования, поэтому такие услуги являются взаимозаменяемыми».

Есть ли у государства возможности урегулировать тарифы «Зеонбуда» сегодня, учитывая, что компания скопировала их у КРРТ? Сергей Семкин не верит в госрегулирование тарифов «Зеонбуда»: «Кабмин не может утвердить тарифы «Зеонбуда», поскольку «Зеонбуд» – это частное предприятие. Их цены с телеканалами с Концерном РРТ были договорными. Если все же вмешается государство, тогда это буде уже не на пользу телеканалам».

В любом случае «Зеонбуду» придется разъяснить свою позицию в вопросе экономического обоснования цены. Если взять за основу тариф «Зеонбуда» для 32 телеканалов в 1,5 млн гривен в месяц, то это уже дает годовой доход компании в размере 576 млн гривен. Озвученный «Зеонбудом» рост тарифов в 30% принесет провайдеру 768 млн гривен дохода. Если из этой суммы Концерн РРТ в прошлом году получил 120 млн гривен, а в этом хочет поднять до 180 млн гривен, куда идут остальные средства провайдера?

Столь большой доход мог бы быть, если бы у «Зеонбуда» не было должников. В 2016-м «Зеонбуд» даже шел на радикальные методы и отключал телеканалы «Винтаж» и «Бизнес» (не входят в телегруппы). Хотя к ряду вещателей компания проявляла лояльность. Например, в 2016-м телеканалу «Прямой» (на то время «Тонис») компания реструктуризировала 45 млн гривен долга до конца 2017-го. Оплатил ли телеканал эту суму, не сообщалось. Осенью компания активно судилась с тремя каналами InterMediaGroup, пытаясь взыскать с них долг на сумму 115,4 млн гривен. «Зеонбуд» через суд требовал от Enter Film, К1 и «Мега» оплатить 44,5 млн гривен, 37 млн гривен и 33,9 млн гривен, соответственно. В начале октября провайдер инициировал процедуру банкротства канала «Мега», при этом компания не отключает канал в цифровой сети. В 2015 году провайдер активно судился с еще одним каналом InterMediaGroup – НТН. Провайдер выставил ему счет на 122 млн гривен, но в итоге компании подписали мировую, «Зеонбуд» пошел на уступки, списав половину долгов – с 122 млн грн до 65 млн.

В InterMediaGroup Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина входят 8 телеканалов: «Интер» (и его международная версия «Интер+»), НТН, Enter Film, «Пиксель», К1, К2, «Мега» и Zoom. Четверть доходов «Зеонбуда» зависит именно от группы «Интер» – в сети провайдера работают все 8 каналов холдинга (емкость сети «Зеонбуда» – 32 канала).

«Телекритика» напоминает, что у компании «Зеонбуд» непрозрачная собственность. Официально провайдер называет своими собственниками троих киприотов – Деметриса Фелласа, Реноса Мичалаки Янгоу и Дякоу Грегориса, а также британца Томаса Адриана Дэвида Майлза.

Фото: getty