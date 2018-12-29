Уволен гендиректор Концерна РРТ
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Уволен гендиректор Концерна РРТ

от Telekritika
От Telekritika 48
Главная Новости Уволен гендиректор Концерна РРТ

Правительство уволило Петра Семерея с должности гендиректора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. На своей должности он проработал всего один год.

Кабинет министров 27 декабря уволил Петра Семерея с должности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, сообщается на сайте правительства. Семерея уволили в связи с окончанием срока действия контракта, говорится в указе Кабмина.

Временно исполняющим обязанности гендиректора КРРТ сроком на один месяц Кабмин назначил Сергея Микрюкова, технического директора предприятия.

Семерей возглавлял Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения с конца декабря 2017 года. До этого он занимал должность директора волынской компании «Телесети Украины», совладельцем которой после назначения стала его дочь. Компании принадлежат телевышки в Луцке и Чонгаре Херсонской области

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) — госоператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи. Заказчиками услуг Концерна являются общенациональные теле — и радиокомпании Украины, областные, региональные телерадиокомпании, коммерческие телерадиокомпании и предприятия связи.

Петр Семерей был противником отключение эфирного аналогового телевидения, он регулярно выступал с критикой «Зеонбуда». В его планах было строительство государственного мультиплекса цифрового телевидения, которое, по его словам, блокировали «лоббисты Зеонбуда». По словам Семерея предприятие после полного отключение аналога станет банкротом. Как известно, полное отключение аналога запланировано на 1 мая 2019-го.

Фото: Фейсбук НАМ

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