Ткаченко о спутниковом кодировании, «Зеонбуде» и отключении аналога

«Телекритика» продолжает знакомить с главными тезисами интервью Александра Ткаченко для LIGA.net.

Кодирование вещателей телегрупп на спутнике будет смещено на неопределенный срок. «Мы готовы закодировать спутник и считаем, что это правильное индустриальное решение, чтобы мы контролировали территорию распространения нашего контента, который должен быть закодирован как для выполнения лицензионных обязательств, так и для способствования росту рынка платного ТВ в Украине. Это в интересах индустрии, потому что позволит увеличить доходы. Рабочий вариант – май 2019, но я думаю, что финальная дата кодировки может быть немного смещена по времени. Более детально смогу сказать позднее. Скорее всего, чуть позже. На этот процесс влияют как внутренние, так и внешние факторы, которые не зависят от медиагрупп. Не так давно на сайте президента появилась петиция про запрет большим медиагруппам кодировать сигнал своих спутниковых телеканалов. Также есть фактор выборов. Ну и в SLM происходили внутренние изменения, а в этом процессе очень важны временные параметры. Из-за этих изменений немного отложились некоторые решения».

Первый шаг есть, но второго шага не было сделано. Мы ждем консолидированную позицию рынка. Из того, что я слышал, – остальные телегруппы заинтересованы.

Ткаченко готов сотрудничать с новым руководством StarLightMedia: «Я Сашу (Александра Богуцкого, президента SLM. – Ред.) давно знаю и думаю, что сложнее не будет. Но Бородянский в части индустриальных инициатив был очень активен. Рассчитываю, что сможем выстроить конструктивный диалог и с Михаилом Царевым (исполнительный директор EastOne, и.о. директора SLM. — Ред.)».

Вторая партия тюнеров для спутникового телевидения поступит на рынок только, когда будет консолидированная позиция у всех четырех телегрупп: «Вопрос не в главе SLM, а в процедурах. Есть компании, которые покупают сет-топ боксы, эти компании должны видеть сигнал от медиагрупп, свидетельствующий о том, что они готовы к этому шагу. Например, это могут быть промо-кампании на телеканалах. Мы планировали, что все произойдет в декабре, но не случилось так, как мы хотели. Они ждут, когда мы начнем промо-кампанию, ведь в декабре были частичные анонсы только на каналах «1+1 медиа». Ее (промо-кампанию – Ред.) не начали и, соответственно, после покупки и поставки первой партии тюнеров дальше дело не пошло. А там же есть еще и время между заказами и изготовлением. Первая партия доставлена. Первый шаг есть, но второго шага не было сделано. Мы ждем консолидированную позицию рынка. Из того, что я слышал, – остальные телегруппы заинтересованы».

Ткаченко надеется существенно увеличить доходность VIASAT после кодирования: «Мы вошли в этот бизнес (спутниковое телевидение) из расчета, что кодировка сигнала будет отдельным сегментом бизнеса. Потому что, помимо VIASAT, мы еще занимаемся платной дистрибуцией каналов, которые промотируем и продвигаем. VIASAT стоит в этом ряду, у нас есть планы и определенные расчеты, и они для нас достаточно интересны. Но это одновременно и рискованное занятие, потому что надо вкладывать в развитие – в приставки, инфраструктуру, всех видов услуг, которые предоставляет VIASAT. (…) Из 4-5 млн семей спутникового телевидения 20% смотрят еще используя кардшеринг, что по факту является нелегальной услугой с трансляцией российских каналов. Для нас момент кодировки – это также способ бороться с нелегальной деятельностью граждан, которые занимаются кардшерингом. Сейчас у VIASAT около 50 000 абонентов, мы думаем, что эта цифра должна в разы вырасти к концу 2019 года (300-400 тыс.), если кодировка произойдет».

Сейчас спутниковый провайдер запустил акционный тариф для национальных каналов – 29 гривен в месяц, длительность полгода: «В среднем стоимость пакета составляет 120 грн в месяц. И надо сказать, что украинские каналы представляют наибольший интерес для всех, кто спутниковые пакеты покупает. У платформы есть специальный пакет «Национальный» за 29 грн, который будет действовать до момента кодировки. Рассчитываем, что у VIASAT увеличится база подписчиков».

Первый HD-канал в группе появится уже в конце этого года, телегруппа будет просить за них отдельные деньги у провайдеров: «Тестовое вещание 1+1 HD будет ближе к концу года, а полноценный запуск таких каналов планируется в 2020-м с основной целью – добавочная стоимость для рынка платного ТВ по отношению к бесплатному социальному телевидению». Телегруппа готова продавать HD-каналы отдельно как зрителям, там и операторам: «Есть такая опция, но все будет зависеть от спроса как зрителей, так и операторов». При этом телегруппа не готова продавать совместный пакет HD-каналов с другими телегруппами: «Мы никогда не рассматривали такую координацию».

Мы тратили на аналог, если я правильно помню, около $5 млн в год.

Плюсы подали в суд на решения по отключению эфирного аналога из-за нарушения процедуры: «Мы подавали не в связи с нашими потерями, а из-за нарушения процедуры. И даже суд в Ровенской области граждане выигрывали. То, как прошло отключение аналога, – это опасный, на самом деле, прецедент. Потому что сама процедура отключения аналога была проведена некорректно. Это означает, что то ли при смене власти, то ли при других обстоятельствах этот вопрос снова станет на повестке дня. Но для нас это больше повод, прецедент, чтобы у власти и регулятора не было желания принимать решения, которые не являются законными». Сдавать аналоговые лицензии группа не планирует: «Потому что если Нацсовет как орган, который призван контролировать пространство, ведет себя так, как он ведет, никогда не знаешь, что случится завтра».

Отключение аналога не отразилось негативно на рейтингах группы: «Мы проводили анализ влияния отключения аналога. На «1+1» это сказалось минимально, а вот для «2+2» это стало бонусом, потому что это один из немногих каналов с цифровой лицензией, который минимально присутствовал в аналоговой сетке вещания и получил такое же покрытие, как Плюсы». По словам Ткаченко, холдингу удалось существенно сэкономить средства: «Аналоговое вещание было недешевым удовольствием для «1+1». По сравнению с ним все остальное приемлемо. Мы тратили на аналог, если я правильно помню, около $5 млн в год».

Гендиректор Плюсов против отключения эфирного аналогового телевидение без достройки сети эфирной цифры «Зеонбуда»: «Было общее понимание – Нацсовет должен предупредить каналы, каналы должны подписать согласие. Но ничего такого не происходило. Во-вторых, цель, чтобы цифровое вещание было доступно хотя бы тому количеству граждан, кто имел возможность смотреть аналоговое, не была достигнута. Цифровое покрытие есть не везде. И никакая коммуникация с «Зеонбудом», этой странной организацией, которой пишешь письма «на деревню дедушке», и не понимаешь, каким конкретно киприотам адресовано послание, не дает результатов».

Запуск платного пакета Т2 будет невероятной глупостью с точки зрения рынка.

СЕО Плюсов отмечает резкую смену позиции пропрезидентского Нацсовета по «Зеонбуду» около двух лет тому назад, когда на рынке говорилось о возможном заходе президентских структур в его собственность. «Руководитель Нацсовета (Юрий Артеменко – Авт.), когда пришел в эту должность, очень сильно хотел разобраться, кто там собственник. В последние два года его отношение к «Зеонбуду» изменилось удивительным образом. И мне кажется, что это связано с какими-то слухами о смене собственника монополиста. Но, поскольку это слухи, домыслы, гадать странно и выводы делать тоже. Удивительно только то, что частный монополист, который работает на рынке, находится фактически вне зоны контроля регулятора и Антимонопольного комитета».

Ткаченко категорически против запуска платного пакета «Зеонбуда»: «Запуск платного пакета Т2 будет невероятной глупостью с точки зрения рынка. И это – не их вообще-то призвание, согласно лицензии. Потому что это не дело «Зеонбуда» – заниматься платным телевидением. Это дело провайдеров – предоставлять такие услуги. По сути, «Зеонбуд» в таком случае становится не оператором услуг, а провайдером. Потому что он переходит из оказания услуг по бесплатному телевидению в сектор платного телевидения. В этом вопрос. Ведь «Зеонбуду» давали возможность прежде всего заняться вопросом доставки как можно большему кругу населения бесплатного телевидения. А лезть на территорию платных провайдеров ни с того, ни с сего, просто потому, что они коммерческая организация собственника, которого никто не знает – такое… Опять – закон – врагам, себе – все можно».

С запуском платного пакета «Зеонбуд» станет прямым конкурентом всех провайдеров платного телевидения, что создаст ему преференции: «Это будет не только наш конкурент, вопрос в платных провайдерах, в кабельных операторах, всех остальных, кто предоставляет ОТТ-услуги, вдруг ни с того, ни с сего появляется еще один платный провайдер, потому что рынок формируется очень нежно, по рыночному, а тут раз – опять Донбасс. Я думаю, что все телевизионщики, как и кабельные операторы, сильно против инициативы «Зеонбуда», если она случится. У «Зеонбуда» не должно быть преференций перед кабельщиками, которые платят за 22 канала медиагрупп».

Ранее мы писали о видении главы Плюсов проблемы сериального производства и его языкового квотирования.

Полное интервью Александра Ткаченко доступно по ссылке.

Фото: Анна Федорук