Ткаченко раскритиковал подход Нацсовета к языковому квотированию сериалов

Генеральный директор 1+1 Media Александр Ткаченко выступает за полную украинизацию телевизионного контента и единый подход государства к языковому квотированию сериального производства. Об этом он сказал в интервью LIGA.net, поделившись успехами телегруппы за прошлый год.

В Нацсовете считают «украинскими» сериалы в копродукции с РФ. «Вот последняя дискуссия, которая у нас была, касалась квот украинского языка. В законе прописано, что 25% контента может транслироваться на каком-то языке, кроме украинского. Мы понимаем, на каком, да? И тут я за 100% украинского языка в телеэфире, потому что эти стыдливые 25% как раз открывают дорогу для злоупотреблений в производстве сериалов. Пожалуйста, показывайте на английском, с субтитрами, но нет же – всегда и везде этот другой язык – русский. И вот, по последней версии Нацсовета, если сериал произведен по заказу украинского телеканала вместе со страной-агрессором, то его транслировать можно. А если сериал старый купили, допустим, у Film.ua, то его показывать нельзя, потому что он не производился по нашему заказу», – считает глава «1+1».

При этом Александр Ткаченко сообщил, что в новом году компания будет активно работать над новыми сериальными продуктами, несмотря на конкурентные преимущества, которые создает копродукция с РФ в сериалах. «У нас будет продолжение второго сезона сериала «Школа», 29 декабря сняли финальный эпизод. И в следующем году (имеется ввиду 2019-й) для нас сериалы – фокус особого внимания, потому что здесь есть специфическое регулирование Нацсовета. Странная ситуация: та же «Школа» – это сериал на украинском языке. И, соответственно, продать его можем мы только очень ограниченному количеству покупателей. Или если мы покупаем адаптированный формат сериала, реализовать его можно только здесь. В то же время другими каналами снимаются совершенно спокойно российские сериалы, которые выдаются за украинские. И так канал зарабатывает на двух рынках. Это несколько не комильфо, нечестная конкуренция».

Почему Госкино продолжает выдавать прокатные удостоверения на сериалы, которые произведены совместно со страной-агрессором, а Нацсовет никак на это не реагирует.

Телегруппа не планирует транслировать сериалы в копродукции с РФ: «Я из бизнеса, связанного с Россией, вышел в 2014 году. У меня был продакшн, который производил сериалы. Но я никого не осуждаю, потому что это личное дело каждого. Для меня это, во-первых, неприемлемо, а уж тем более мы не занимаемся подделками, не выдаем их продукт за свой. Поэтому, когда ты вкладываешь в свои сериалы, в индустрию, в актеров, творческих людей, а дорогие коллеги выгоду получают, снимая с РФ, это непростая конкурентная ситуация».

Схему с копродукцией использует только один из игроков на телерынке, но повлиять на него остальные три игрока не могут: «Вы знаете, если Антимонопольный комитет считает, что ДТЭК – не монополист, то это вопрос не к нам, а, скорее, к регуляторам. Пока государство позволяет играть не по правилам одному человеку, это вопрос государственный», – сообщил он.

Позже разъяснил более детально свою позицию: «Почему Госкино продолжает выдавать прокатные удостоверения на сериалы, которые произведены совместно со страной-агрессором, а Нацсовет никак на это не реагирует. А «Сватов» показывать нельзя. Вот эти двойные стандарты, которые присутствуют везде и, к сожалению, разбросаны бисером по полу, по которому сложно ходить. Честно говоря, достали».

При участии РФ бюджет сериала может обойтись украинскому производителю дешевле: «Стоимость производства одной серии в приделах $30-40 тыс. Она, к сожалению, имеет определенную тенденцию к инфляции в силу того, что мы находимся на конкурентном рынке, и есть бюджеты, которые выше нашего. И сериалы в рамках этих бюджетов снимаются вместе с русскими, в складчину. Несмотря на то, что производство сериального контента в РФ вдвое дороже, в складчину получается примерно та же цена, но с более высоким качеством».

Суд по запрету сериала «Сваты» (произошел в декабре 2017-го) искусственно затягивается. В СБУ «Плюсам» не объяснили причину запрета: «Мы каждый раз приходим в суд, а его откладывают. Потому что СБУ пытается скрыть причину, по которой сериал запретили. Мы просим дать бумагу, на основании которой было принято такое жесткое решение. Суть в том, что если нам станет известно, по какой причине принято решение о запрете, публике станет известно, как принимаются решения о запрете. Мы, в принципе, догадываемся, на основании чего было принято решение. Реальных оснований для его запрета нет. Как оказалось, можно просто так «сбрить» продукт, который дает 10% рейтинга для одного из ведущих телеканалов».

Мы каждый раз приходим в суд (по «Сватам». – Ред.), а его откладывают.

Сериал «Сваты» телеканал обычно транслировал в летнее межсезонье, когда тот собирал высокие показатели. Восстановить их каналу не удалось: «Если честно, мы старались, но нет», – признался Ткаченко.

Телегруппа нацелена на европейскую сериальную копродукцию, в частности, для одного из онлайн-сервисов: «Мы сейчас работаем, например, с нашими норвежскими коллегами над сериальным продуктом, который не предназначен для украинского рынка. Это первый такой опыт. И я считаю, что его всячески нужно развивать. Мы говорим об одной из стриминговых платформ, и я рад также, что мы начали диалог еще с двумя странами о совместном производстве преимущественно для их территорий. Но говорить подробнее пока что не могу».

Вместе с тем, глава «Плюсов» не удовлетворен осенней сериальной линейкой канала: «У нас хорошие показатели по «Танцам со звездами», «Школе», но ряд сериальных продуктов, особенно осенью, был неудачным».

«Танцы со звездами» в этом году стали почти прибыльными для телеканала, несмотря на дорогое производство. «Танцы в этом году практически приблизились к положительной маржинальности. Но я крайне доволен, потому что такой недешевый проект способен прийти в состояние экономического оправдания. Это очень хороший продукт, и у нас есть все шансы в следующем году на нем заработать», – акцентировал Ткаченко.

Исходя из скандала вокруг участия в проекте Оксаны Марченко, на канале сделали определенные выводы: «В этом сезоне в проекте участвовало большое количество знаковых персонажей. Но, очевидно, и это был урок для меня, мы недооценили ожиданий наших зрителей по отношению к каналу, к его информационной политике. Да, был всплеск внутри коллектива, от коллег из новостей. Когда мы потом прочитали комментарии зрителей, я для себя вынес определенные уроки: то, что возможно делать кому-то, непозволительно делать нам. Мы все вынесли определенные уроки», – добавил Ткаченко. Владелец группы – Игорь Коломойский, не знал об участии телеведущей в проекте: «Но когда узнал, позвонил и спросил, в чем был тайный смысл. Я объяснил, как есть на самом деле. Он засмеялся и сказал: “Держись”».

В 2018-м в группе стали прибыльными тематические телеканалы: «Нишевые каналы все прибыльные, и почти – ТЕТ». Заметный рост «Плюсы» в прошлом году показали в диджитале: «Если я не ошибаюсь, то в диджитале – а это не только YouTube, но и VOD-платформа 1+1 video, включая приложение, которое сейчас доступно в Android, а в скором времени будет и для iOS, еще есть новостные сайты – доходы за последние два года увеличились раза в три. Это больше, чем доход от политической рекламы. И главное, что тренд, который мы видим, для нас положительный. Поэтому группа достаточно инвестирует в это направление».

В 2018-м телегруппа несколько преуспела с продажами телеформатов: «Мы продаем формат шоу «Свадьба вслепую». По «Школе» не могу сказать, на каком этапе переговоры, но к этому тоже готовимся».

Полное интервью Александра Ткаченко доступно по ссылке.

Фото: liga.net