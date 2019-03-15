🔥 Отключение эфирного цифрового телевидения отсрочили

Концерн РРТ отсрочил отключение передатчиков эфирного цифрового телевидения компании «Зеонбуд» на неопределенный срок. К такому соглашению пришли после встречи 14 марта, организованной Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания при участии глав Концерна РРТ, «Зеонбуда» и Госспецсвязи.

Чиновники договорились провести встречу в стенах Госспецсвязи вместе с «Зеонбудом» и телегруппами касательно новых тарифов через неделю – в четверг, 21 марта. Об этом «Телекритике» рассказал член Нацсовета Олег Черныш: «Было достигнуто джентельменское соглашение не отключать эфирную цифру 18 марта. Глава КРРТ согласился отсрочить отключение. Он уверял, что подал корректные расчеты «Зеонбуду» по новому тарифу – они включали исключительно обслуживание передатчиков «Зеонбуда». Договорились провести встречу при участии телегрупп в Госспецсвязи 21 марта, и до этого момента не принимать каких-либо решений по отключению».

Напомним, о том, что эфирное цифровое телевидение может быть отключено 18 марта, стало известно 13 марта на Комитете Верховной рады по свободе слова.

Глава Нацсовета Юрий Артеменко на заседании Комитета описывал проблему следующим образом: «Проблема в том, что КРРТ потерял деньги и сейчас, как сказал мне в разговоре Леонид Евдоченко, руководитель Службы Госспецсвязи, у них в мае нет средств на зарплату. Вчера или позавчера пришли мне два письма. Их также получил Евдоченко. В одном «Зеонбуд» говорит: “Мы не можем просчитать частоты, тарифы, потому что нам не дает РРТ расклад, из чего состоит и так далее. Типа они что захотели, то и написали, РРТ, а мы хотим знать обоснования”. И с другой стороны письмо КРРТ: “Мы дали все, что они хотели, пошли они в одно место. Значит мы с 18 марта прекращаем трансляцию”. Я, значит, срочно буду собирать сегодня-завтра Евдоченко, эти две организации, будем искать компромисс. Мы предложили свой компромисс. Не хотел бы сейчас подробно рассказывать. Если нет, тогда, конечно, будем обращаться и к вам, и к правительству».

Договорились провести встречу при участии телегрупп в Госспецсвязи 21 марта, и до этого момента не принимать каких-либо решение по отключению

Глава Комитета Виктория Сюмар указала, что, кроме зарплат, КРРТ нечем платить за электричество. «“Зеонбуд” действительно очень серьезные деньги задолжал Концерну РРТ. Концерн РРТ, соответственно, не может платить деньги за электроэнергию. Его частный предоставитель услуг электрической связи просто-напросто так же может выключать. И мы же прекрасно понимаем, что, используя коррупционное влияние на ваших предшественников, “Зеонбуд” фактически строился и как монополист, и как структура, которая паразитирует сегодня на государственном Концерне РРТ. То, что есть предупреждение, что с 18 марта может быть отключено цифровое телевидение, это не шутки, это избирательный период, это огромная ответственность. Сегодня, если, не дай бог, это произойдет, условно, по техническим причинам, это точно будет восприниматься, и однозначно будет иметь огромное влияние и огромную политизацию, огромное влияние на избирательный процесс», – сообщила нардеп.

Как сообщалось ранее, конфликт между КРРТ и «Зеонбудом» обострился в конце декабря 2018-го, когда КРРТ и «Зеонбуд» не подписали контракт на 2019 год и перешли к переговорному процессу при участии четырех ведущих телегрупп. Экс-гендиректор КРРТ Петр Семерей уверял «Телекритику», что в начале декабря он договорился с нардепом от «Оппоблока» Юрием Мороко, которого называют серым кардиналом «Зеонбуда», о росте оплаты в 1,6 раза – с 10 до 15 млн гривен в месяц до 1 мая и до 18 млн гривен – после 1 мая. Но компания отказалась подписать контракт, попросив снизить повышение тарифов до коэффициента 1,4.

«Зеонбуд» анонсировал, что в этом году поднимет тарифы для вещателей на 37%, объяснив это подорожанием услуг государственного Концерна РРТ, который обслуживает передатчики «Зеонбуда». Стоимость месяца вещания в сети «Зеонбуда» для телеканалов сегодня составляет 1,5 млн гривен. На момент действия аналога действовала скидка 50%. В телегруппе StarLightMedia в конфликте КРРТ и «Зеонбуда» публично стали на сторону провайдера. Общественный вещатель, не дождавшись окончания переговоров между КРРТ и «Зеонбудом», подписал в феврале соглашение с последним по новым ценам.

Фото: pexel