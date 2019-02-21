⚡ Государство заплатит: Общественный поспешил подписать с «Зеонбудом» соглашение по новым тарифам

ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» 15 февраля заключила соглашение с компанией «Зеонбуд» об услугах по трансляции телепрограмм в цифровом формате в стандарте DVB-T2 на общую сумму в размере 50,98 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», информирует портал nashigroshi.org.

Тендер был проведен 4 февраля. На 2019 в НОТУ заказали 157 тысяч часов цифрового вещания: 8742 часов – для «Перший» и «Донбасс» (отдельно) и 5826 часов – для «Культуры» и региональных филиалов НОТУ. Договор предусматривает такие тарифы в час с НДС в зависимости от мощности передатчика:

6,92 грн. – 41-100 Вт;

14,84 грн. – 101-200 Вт

15,84 грн. – 201-500 Вт

37,62 грн. – 501-1000 Вт

49,50 грн. – 1001-2000 Вт.

Это на 37% дороже тарифов «Зеонбуда» для НОТУ на второе полугодие 2018 года.

Закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции, поскольку «Зеонбуд» является единственным оператором по предоставлению услуг цифрового эфирного телевидения.

Издание «Наші гроші» отмечает, что по данным «Вісника державних закупівель» и «Прозорро», с декабря 2011 года «Зеонбуд» получил неконкурентных подрядов на 278,28 млн грн., среди которых нынешнее соглашение с НОТУ является самым дорогостоящим.

Как писала «Телекритика», «Зеонбуд» заявлял, что в этом году поднимет тарифы для вещателей на 37%, объяснив это подорожанием услуг государственного Концерна РРТ, который обслуживает передатчики «Зеонбуда». Но в январе стало известно о том, что КРРТ и «Зеонбуд» не подписали контракт на 2019-й и перешли в переговорный процесс при участии четырех ведущих телегрупп. Переговоры продолжаются по сегодня – стороны все еще не сошлись в цене. Тариф «Зеонбуда» для общенациональных телеканалов в 2018-м составлял 1,5 млн гривен, на время действия «аналога» действовала скидка 50%.

«Наші гроші» приводят данные финотчетности «Зеонбуда»: в 2012-2014 годах он имел годовой доход в 500-600 млн грн. В 2015 году доходы упали до 348 млн грн., в 2016 году – до 266 млн грн. В 2017 году доходы «Зеонбуда» выросли до 281 млн грн.

Напомним, у «Зеонбуда» непрозрачная собственность. Официально провайдер называет своими собственниками троих киприотов – Деметриса Фелласа, Реноса Мичалаки Янгоу и Дякоу Грегориса, а также британца Томаса Адриана Дэвида Майлза.

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