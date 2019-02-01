«Зеонбуд» и Концерн РРТ не договорились о ценах на 2019

Переговоры о тарифах на 2019 год между единственным провайдером эфирного цифрового телевидения компанией «Зеонбуд» и государственным предприятием Концерном РРТ продолжаются. Стороны не смогли договориться в отведенный для переговоров срок – до 1 февраля. Об этом «Телекритике» сообщили в пресс-службе «Зеонбуда».

Провайдер сетует на необоснованность тарифов госкомпании, о чем свидетельствует, по мнению «Зеонбуда», недавнее интервью экс-главы Концерна РРТ Петра Семерея «Телекритике». Провайдер не может сообщить, когда переговоры выйдут на финишную прямую.

«Доступ к информации о структуре затрат «Зеонбуд» и телеканалы уже год безуспешно пытаются получить как субъекты хозяйствования, которым эти затраты надо будет оплачивать. Идут дискуссии, где «Зеонбуд» и общенациональные каналы утверждают, что предложенный государственным оператором рост цен на его услуги является завышенным и необоснованным, а Концерн РРТ настаивает на том, что это исключительно прожиточный минимум и они уже давно “вычистили” все свои непроизводственные затраты», – говорится в сообщении провайдера.

Компания акцентирует на словах Петра Семерея о том, что в прошлом году прошел только первый этап сокращений в КРРТ. В компании еще не прошла оптимизация работы филиалов – работает по 60–70 человек вместо 40, из структуры не выведены неработающие объекты, не уменьшены земельные участки. Именно это и делает тариф КРРТ для «Зеонбуда» несправедливым, уверяет компания.

«У Концерна РРТ 25 филиалов, где в среднем в каждом по 25 лишних управленцев. Это 625 избыточных единиц персонала и надо заметить, не специалистов, а администраторов. Правильно предположить, что у командного состава зарплата выше, чем средняя по предприятию, то есть не менее 15 тыс. гривен. В результате получаем 112 миллионов в год наше предприятие и телекомпании должны заплатить за содержание персонала, который Петр Семерей считает лишним. И это без учета обязательных начислений на заработную плату. Можно было бы сказать, что Петр Семерей просто не владеет вопросом, но в этом вопросе ему нельзя не верить как человеку, который по его же словам «пришел туда (в Концерн РРТ) в 1978 году и большую часть жизни провел с ними» и весь 2018 год был первым руководителем Концерна РРТ. Еще Петр Семерей говорит о необходимости «уменьшить количество филиалов, ликвидировать неработающие объекты, уменьшить земельные участки, и, соответственно, расходы» и о том, что «оборудование «Зеонбуда» не ремонтирует КРРТ и мало обслуживает». Именно эту позицию в переговорах о тарифах и занимают «Зеонбуд» и телеканалы. Поэтому в очередной раз призываем Концерн РРТ сесть за стол переговоров и в открытой профессиональной дискуссии найти разумный компромисс», – отмечает провайдер.

Вместе с тем, в компании не посчитали нужным прокомментировать другие высказывания Петра Семерея, в частности о «супермонополии» и переговорах о ценах на 2019-й. «Мы не считаем необходимым комментировать целый ряд очень спорных и бездоказательных утверждений бывшего руководителя Концерна РРТ, но не потому, что нам нечем ответить, а потому, что стороны дискуссии уже не раз публично озвучивали свои позиции, как видим, каждый остается при своем мнении», – резюмировали в компании.

Напомним, «Зеонбуд» не подписал контракт на 2019 год со своим главным подрядчиком – КРРТ, а в конце прошлого года обвинил госкомпанию в лице ее бывшего и нынешнего руководителей в срыве переговоров и «шантаже» отключить цифровые передатчики с 1 января. После чего в Госспецсвязи перед Новым годом – 29 декабря – в экстренном порядке была созвана рабочая группа с участием телегрупп и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, на которой обе стороны договорились работать по старым тарифам до 1 февраля – пока не будут разработаны новые тарифы с участием телегрупп.

Экс-гендиректор КРРТ Петр Семерей заверял, что в начале декабря он договорился с нардепом от «Оппоблока» Юрием Мороко, которого называют серым кардиналом «Зеонбуда», о росте оплаты с 10 до 15 млн гривен в месяц до 1 мая и до 18 млн гривен после 1 мая. Но компания отказалась подписать контракт, попросив снизить повышение тарифов до коэффициента 1,4. По мнению Петра Семерея, провайдер хочет «сбить цену и диктовать свои условия», воспользовавшись «статусом супермонополиста». Стоимость месяца вещания в сети «Зеонбуда» для телеканалов составляет 1,5 млн гривен. На момент действия аналога действовала скидка в 50%. В телегруппе StarLightMedia в конфликте КРРТ и «Зеонбуда» стали на сторону провайдера – цена для телеканалов на 2019 год зависит от прозрачности тарифа КРРТ для цифрового провайдера.

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