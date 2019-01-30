Петр Семерей о супермонополии «Зеонбуда», увольнении из Концерна РРТ и бизнесе дочери

27 декабря в связи с завершением срока действия контракта Кабинет министров уволил Петра Семерея с должности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения – госоператора телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи. Петр Семерей, проработав на своей должности год, запомнился тем, что был противником отключения эфирного аналогового телевидения. Он был также едва ли не единственным руководителем КРРТ, который регулярно публично выступал с критикой «Зеонбуда». В планах экс-гендиректора КРРТ было строительство государственного мультиплекса цифрового телевидения, которое, по его словам, заблокировали «лоббисты Зеонбуда». Именно из его уст впервые прозвучало, что госпредприятие после полного отключения аналога станет банкротом.

В начале года Петр Иванович, несмотря на свою отставку, оказался в эпицентре скандала. Как писала «Телекритика», «Зеонбуд» не подписал контракт на 2019 год со своим главным подрядчиком КРРТ, а в конце прошлого года обвинил компанию в лице его бывшего и нынешнего руководителей в срыве переговоров и «шантаже» отключить цифровые передатчики с 1 января. После чего в Госспецсвязи перед Новым годом – 29 декабря – в экстренном порядке была созвана рабочая группа с участием телегрупп и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, на которой обе стороны договорились работать по старым тарифам до 1 февраля – пока не будут разработаны новые тарифы с участием телегрупп. Для «Телекритики» это стало поводом, чтобы взять интервью у Петра Семерея.

О сорванных договоренностях с Юрием Мороко, новых тарифах для «Зеонбуда», отношениях с председателем Госспецсвязи – генерал-лейтенантом Леонидом Евдоченко, а также – кому было выгодно отключение эфирного аналогового телевидения, читайте далее.

Петр Иванович, почему КРРТ не подписал контракт с «Зеонбудом» на 2019 год? С кем вы вели переговоры?

С Ириной Алябьевой (врио директора «Зеонбуда». – Ред.) мы встречались только на конференциях или вместе с телекомпаниями на совещаниях. Я приглашал ее в Концерн РРТ на переговоры, но она не соглашалась. Видимо потому, что не принимает решений. Я встречался с Юрием Мороко – умный человек (народный депутат «Оппозиционного блока», которого называют куратором и серым кардиналом «Зеонбуда». – Ред.). Он и принимает решения в компании. Я предоставил подробные расчеты и пояснения по каждой цифре. Существенных возражений к новым ценам не было. В 2018 году «Зеонбуд» платил КРРТ около 10 млн гривен в месяц, а с 1 января 2019-го я предложил им в новом договоре платить 15 млн гривен. После полного отключения аналога (запланировано на 1 мая. – Ред.) – до 18 млн гривен. Но в результате они так и не подписали договор. Рынок есть рынок, все хотят выжать из него все, что можно. Если можно уменьшить цену, задействовав органы власти, почему бы ее не уменьшить? Почему не воспользоваться статусом супермонополиста и самому надиктовать Концерну РРТ цену? Да и не только Концерну РРТ, но и украинской власти диктовать условия своей работы на рынке.

Если они подпишут соглашение, которое я им послал, Концерн РРТ получит от «Зеонбуда» уже в этом году около 180 млн гривен. Я видел их письмо от 17 декабря – они соглашались на повышение тарифов на коэффициент 1,4, когда мы предлагали 1,6. Они афишировали уже, что из-за этого они повышают цены компаниям на 30%. Но на практике получится рост цены телеканалов в полтора раза, поскольку они предоставляли скидку на время действия аналога. Они убирают эту скидку и добавляют еще 30% к тарифу. У «Зеонбуда» все равно расходы значительно меньше, чем когда телекомпании давали КРРТ на обслуживание свои аналоговые передатчики. Тогда тариф делился поровну: если твое оборудования – платишь только половину. В случае с «Зеонбудом» – это все его оборудования, но он платит меньше 40% от того, что платят ему телекомпании.

Почему не воспользоваться статусом супермонополиста и самому не надиктовать Концерну РРТ цену? Да и не только Концерну РРТ, но и украинской власти диктовать условия своей работы на рынке.

Почему вам не продлили контракт? Были названы причины?

Основание непродления контракта мне не известно. В конце октября – за два месяца до окончания контракта – мне прислали письмо с подписью главы Госспецсвязи (далее – ГСССЗИ) о том, что договор не будет продлен. И все – только эта коротенькая строчка. Без объяснений почему. За целый год не было ни замечаний, ни претензий. Никто не вызывал, не спрашивал, почему так, не объяснял, не благодарил и не критиковал. Концерн подчиняется ГСССЗИ, назначает и освобождает руководителя Кабмин, во исполнение решения Кабмина председатель ГСССЗИ заключает контракт или прекращает его.

Я не просился на эту должность – меня пригласили. Я был вынужден продать свой маленький бизнес (компания «Телемережі України» из Луцка. – Ред.), отказался от нормальной работы, а через год мне не продлили контракт и я стал безработным. Хотя я выполнил все условия контракта и даже перевыполнил – обеспечил доходность КРРТ в условиях досрочного отключения аналогового телевидения. Запустил государственную сеть цифрового телевидения в Одесской области и внедрил цифровое радиовещание в Киеве DAB+. Об этом сказано в отчете, который я посылал председателю ГСССЗИ и премьер-министру. Видимо, эти отчеты никто не читает. В прошлом году мы заработали более 10 млн – это больше чем планировалось. За 9 месяцев у нас была прибыль в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Так как долг НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украина. – Ред.) за 2018 более 88 млн гривен, то прибыль больше на бумаге. Если этот долг бюджет погасит, то у КРРТ есть «заначка» еще на полгода. Сейчас долг КРРТ по электроэнергии составляет более 20 млн. гривен, на который уже начислены санкции – более 2 млн. гривен штрафов. Чья это вина? Конечно государственных органов! А потери несет Концерн.

У КРРТ есть такая традиция, что его председателями становятся бывшие руководители и заместители руководителей. Кто будет новым руководителем? Сергей Микрюков – хорошая замена?

Кто будет новым руководителем – не знаю. Сергей Микрюков хороший специалист, но этого может быть недостаточно чтобы его назначили. Я готов ему помогать чем смогу. Руководитель КРРТ должно быть специалистом в экономике, иметь опыт в этом.

Олигарх на психологическом уровне не хочет платить за вещание другому олигарху: им приятнее платить государственному Концерну РРТ.

Почему вам не дали построить государственный мультиплекс эфирного цифрового телевидения?

Нацсовет нам написал, что у Концерна РРТ нет средств для построение сети, а потому они не будут объявлять конкурс на вещание. Но все понимали, что это политическое решение и до выборов никакие новые каналы не появятся. Плюсы, «Интер» и НОТУ были не прочь перейти на сеть Концерна РРТ, если покрытие было бы не хуже «Зеонбуда» и цена примерно такая же. Владельцы коммерческих каналов – олигархи. Олигарх на психологическом уровне не хочет платить за вещание другом олигарху: им приятнее платить государственном Концерну РРТ. Покрытие государственной сети могло бы быть гораздо лучше, чем в «Зеонбуде» и постоянно увеличивалось бы до 98%.

Вас критиковали, что вы предлагаете строить цифровую сеть в метровом диапазоне, а у населения обычно остались дециметровые антенны. Украинский госцентр радиочастот вам просчитал частоты по мощности немного меньшей чем вы просили. Цифровой сети было бы трудно достичь покрытия 98% территории. Что можете ответить на критику?

Необязательно строить в метровом диапазоне, можно было и дециметровый использовать. Ведь после отключения аналогового телевидения высвободилось большое количество частот во всех диапазонах. Метровый канал можно принимать даже на примитивную антенну и дециметровую в том числе. При той же мощности на метровом канале можно получить лучший результат. Мы в прошлом году провели в первом квартале очень много экспериментов на Волыни, Львовщине, Полтавщине. Мы тестировали цифровой сигнал в метровом диапазоне. При той же мощности, что и «Зеонбуд», мы имели значительно большее покрытие. Кому-то это не понравилось. В результате Концерну не позволили построить сеть. Было два варианта как это профинансировать – либо госбюджет выделит средства под это, либо найти инвестора, который совместно с КРРТ смог бы построить сеть. Я нашел такого инвестора, который готов предоставить передатчики и, использовав опоры Концерна, совместно построить сеть. В дальнейшем делить прибыль как консорциум 50% на 50%. Этот проект я готов и сейчас реализовать.

Что это за инвестор?

Это зарубежный большой производитель радиотелевизионного оборудования – они были готовы инвестировать. Конкретнее не готов говорить.

Помнится, вы говорили, что после отключения аналога КРРТ может стать банкротом. Во властных кабинетах есть определенное видение КРРТ как рентал-компании. Согласны?

Пессимистические настроения не беспочвенны. Без государственного цифрового мультиплекса будущее КРРТ – это сторожить передатчики «Зеонбуда» и базовые станции мобильных операторов. Мы это называем телекоммуникационной услугой, но это точно не то, чем хотел бы заниматься КРРТ. Мы хотели сами строить сети, делать их оптимальными, с хорошим покрытием. Оборудование «Зеонбуда» не ремонтирует КРРТ и мало обслуживает. После отключения аналогового телевидения у нас стоят горы передатчиков выключенными, их можно сделать цифровыми очень быстро и недорого.

Если «Зеонбуд» подпишет договор, который я им направил, то Концерн РРТ сможет выжить. При уменьшении цен на услуги предприятие ждут тяжелые времена. Погашение долга НОТУ за 2018 позволит ему развиваться. Но у НОТУ денег нет на оплату КРРТ и в бюджете не предусмотрено. Они не согласились выполнять политические заказы и им урезали госфинансирование.

В КРРТ было 2,5 тысячи работников в начале года, а в конце года осталось примерно 2 тыс. Но это только первый этап сокращений. В каждом филиале сейчас 15–20% административного персонала, по моему мнению, это очень много.

«Радийщики» регулярно критиковали тарифы КРРТ. В частности, «Тавр медиа» перевели большую часть передатчиков на объекты сторонних компаний – говорят им так дешевле.

Каждый по жизни старается платить меньше – мы все так устроены. Если ты можешь поставить передатчик на крышу дома и платить кому-то наличными или правом размещать рекламу – это работа по-серому или по-черному. Во всем мире такого нет – это законодательно урегулировано. Компании должны соревноваться творчески, а не коррупционными схемами. В результате недобросовестной конкуренции проигрывает радиослушатель и рекламодатель – слушатель может не всегда получить сигнал с крыши дома, тогда как с опоры он распространяется значительно лучше.

В прошлом году в КРРТ прошли большие сокращения. Можете озвучить число сокращенных?

Было 2,5 тысячи работников в начале года, а в конце года осталось примерно 2 тыс. Но это только первый этап сокращений. В каждом филиале сейчас 15–20% административного персонала, по моему мнению, это очень много. В каждом филиале должно быть до 40 человек. Сейчас в каждом филиале работает по 60–70 человек. Есть филиалы, которые уже сократились, оптимизировались и работают рентабельно. Например, Волынский, Ивано-Франковский и Ровенский. А есть филиалы, которые делают это медленно, – у них нет средств и зарплаты у их работников ниже. Я отменил «уравниловку» и ввел такую ​​систему, когда каждый должен зарабатывать. Следующим этапом было бы уменьшение количества филиалов, ликвидация неработающих объектов, уменьшение земельных участков и, соответственно, расходов.

Вопрос содержания специалистов сейчас очень остро стоит для КРРТ. Сегодня привлечь молодого инженера на ставку 6–7 тысяч гривен невозможно. Средняя зарплата по Концерну – 10 тыс. Это с учетом премий и стажа. На Западной Украине, где есть возможность за рубежом заработать тысячу евро в месяц, это вопрос уже встал – люди не хотят идти на такие зарплаты. Остались одни пенсионеры, которые себя не могут реализовать на другом месте. Какова их эффективность в будущем, сказать трудно. В Карпатах, где у нас много башен, вообще некому работать.

Вы вспомнили про Волынский филиал. Его возглавляет ваш брат Сергей – верно?

Он стал руководителем филиала после меня, когда в 2003-м я перестал быть руководителем государственного предприятия Волынский ОРТПЦ и перешел в Концерн РРТ, а затем в НКРС (ныне телекомрегулятор НКРСИ. — Ред.). При мне это было отдельное юридическое лицо, а когда он пришел – был уже филиал.

Неожиданно кому-то нужно было уменьшить покрытие телеканала «1+1» перед выборами. Если помните, долгое время Национальный совет не мог проводить свои заседания. В качестве компромисса они договорились о продление всем телекомпаниям цифровых лицензий и отключение аналогового телевидения с 1 сентября.

Вы могли бы объяснить, что за история происходила в КРРТ с отключением аналога в прошлом году 1 сентября? Все же было решение суда, которое блокировало отключения. Да и Нацсовет тогда не до конца юридически грамотно выдержала решение по отключению передатчиков телеканалов в аналоге… Вы дали указание выключить аналог из-за звонка Леонида Евдоченко? Все верно?

Я никогда этого не говорил. Я никогда не конфликтовал с Евдоченко, ни одной претензии в мой адрес от него не было. Досрочное отключение аналога – это было политическое решение властей, от которого Концерн РРТ недополучил более 100 млн гривен. Мудрецы говорят – рукописи не горят. Придет время и журналисты смогут изучить документы, телефонные разговоры, переписки и другую информацию. Ведь, согласно Плану развития национального телерадиоинформационного пространства Украины, принятому Национальным советом и зарегистрированному в Министерстве юстиции, аналоговое телевидение должно было работать до конца 2018-го. Соответственно, был план развития и у Концерна РРТ. Мы проводили оптимизацию структуры, сокращение персонала, у нас был утвержденный финплан. Но в апреле в деятельность Концерна вмешалась политика. Неожиданно кому-то понадобилось уменьшить покрытие телеканала «1+1» перед выборами. Если помните, долгое время Национальный совет не мог проводить свои заседания. В качестве компромисса они договорились о продление всем телекомпаниям цифровых лицензий и отключение аналогового телевидения с 1 сентября.

Знаете, по жизни у меня не складывается с генералами – спина прогибается перед внуками, женой, красивой женщиной, а вот перед генералами – просто не сгибается. Я был вице-президентом КРРТ при Владимире Ищуке (предыдущий директор КРРТ и президент КРРТ в 2003–2006 годах. – Ред.) — он также генералом. Я проработал год и он от меня избавился. Он считал, что я его подсиживаю, ему это не нравилось с момента назначения. Я был директором Волынского ОРТПЦ в 2003-м, когда назначили Ищука. Увидев, что он не справляется, тогдашний министр связи попросил помочь. Вскоре после моего назначения меня заслали в Крым, где я пробыл 4 месяца. Там отделялся ОРТПЦ, пока я решал эту проблему, Ищук нашел общий язык с одним из заместителей министра связи и должность первого вице-президента КРРТ убрали. Меня сократили именно на этом основании. Я выиграл суд по восстановлению в должности, мне выплатили компенсацию, но в КРРТ я не вернулся, меня тогда Виктор Ющенко назначил членом НКРС.

В декабре «Зеонбуд» заказал в УГЦР через Нацсовет просчет частот для расширения покрытия первого мультиплекса. Но прежде они не спешили этого делать, обвиняя КРРТ и вас, в частности, в том, что вы не предоставляли информацию о башнях, опорах. Как думаете, почему изменилась их позиция?

То, что им КРРТ чего-то там не предоставляет – это была просто отговорка. На самом деле, «Зеонбуд» ничего не хочет достраивать. То, что они заказали частоты, – еще ничего не значит. Я им предлагал вариант дать возможность Концерну достроить в этих 47 населенных пунктах цифровые передатчики первого мультиплекса МХ-1, а при необходимости и больше. Это была бы хоть какая-то государственная сеть в добавок к сети в Одесской области. Мы в конце ноября или в начале декабря обратились также в Нацсовет с письмом о том, что КРРТ готов достроить сеть. Мне дали понять, что это было бы политически неправильно.

Думаю, то, что я начал говорить, писать, стучать в разные двери, – это подтолкнуло их действовать. После этого Нацсовет по письму «Зеонбуда» принимает решение заказать просчет частот для достройки сети. Из этих 47 точек большинство передатчиков они планируют размещать на опорах КРРТ, остальные станции – на других опорах. Никто не знает, что будет после выборов, – возможно изменится собственность или ситуация как-то повернет в другую сторону, невыгодную «Зеонбуду». Пока нет уверенности, они будут тянуть – никто сеть достраивать не будет. В «Зеонбуде» хотят сохранять эту монополию и в дальнейшем. Хотя считают, что достройка МХ-1 – экономически невыгодна. Я так не считаю – это можно сделать выгодным. Из каналов достройку МХ-1 хотят «Плюсы» и «Интер». В StarLightMedia не слишком рвутся, они смотрят где бизнес, а бизнес только в городах 50 тыс.+. НОТУ вопрос покрытия вообще «до лампочки».

Сейчас, во время выборов, не исключено, что могут пройти отключения определенных каналов в «Зеонбуде», потому что кому-то не понравится, как освещаются выборы. Никто на это не повлияет, потому что «Зеонбуд» не регулируется. Да, телеканалы могут судиться! Выиграют суд после выборов. Ну и что дальше?

«Зеонбуд» хочет запустить платный пакет из 20 каналов на свободных местах в мультиплексах. Нацсовет уже вроде бы и не против – внесли платный пакет цифры в План развития телерадиовещания на 2019-й. Как думаете, получится задуманное?

Экономическое положение населения не позволит сделать этот платный пакет популярным. Мы приучены к дармовому телевидению и очень трудно от этого отказаться. Чтобы люди начали покупать массово платное телевидение? Я в это не верю. Какие телеканалы предложат в платном пакете? Российское телевидение? В интернете все это бесплатно. С изменением параметров в мультиплексе необходимо будет перезапустить тюнер. Многие люди этого не поймут. А для просмотра платного пакета нужно будет купить другие тюнеры.

С отключением аналога встала проблема региональных каналов. Может запуск местных мультиплексов, о котором говорит Нацсовет, быть решение их проблем? КРРТ запустил такой в ​​Одесском регионе, обслуживает два таких в Киеве – «Эра продакшн» и «Экспресс-информ».

Я не верю в создание региональных мультиплексов. Это больше популистское заявление. Два-три телеканала в региональном цифровом мультиплексе, которые вещают по несколько часов, когда на одной частоте может полноценно работать 8–10 телеканалов, это не цифровое телевидение. Для местной компании запуск такого мультиплекса и цифровое телевизионное вещание – это большие затраты. Одно дело, когда расходы на 8 телеканалов разделены, а другое – когда на три. Это будет втрое дороже. Я мало в это верю. Ну, возможно, в Днепре, Харькове появится локальный мультиплекс. В других, если и появятся, то только на период выборов. Это политика, здравого смысла здесь нет. Этими вещами должны заниматься профессионалы. А когда этим занимаются политики, то это получается для галочки: «мы будем развивать местное цифровое телевещание», «мы нашли компромиссное решение». «Зеонбуд» мог бы без проблем добавить два-три канала в МХ-5 и удовлетворить все местные каналы.

Кто реальный владелец «Зеонбуда»?

Я не знаю, кто там собственник, собственники или новый владелец. Никто, как видите, не берется даже исследовать этот вопрос. Видимо, потому что уже знают, кто владелец. Если государством много решений принимается в пользу «Зеонбуда», какие здесь могут быть еще варианты?

Сейчас – во время выборов – не исключено, что могут пройти отключения определенных каналов в «Зеонбуде», потому что кому-то не понравится, как освещают выборы. Никто на это не повлияет, потому что «Зеонбуд» не регулируется. Да, телеканалы могут судиться! Выиграют суд после выборов. Ну и что дальше?

А у кого находится «рубильник» эфирного ТВ?

«Рубильник» у «Зеонбуда», но по желанию КРРТ также может выключить большинство сети.

К сожалению, реальное противодействие российской пропаганде осуществляет не государство Украина, а маленькая частная компания.

Башни для вещания на оккупированные территории вместо государства строит компания вашей дочери – «Телемережі України». Вы ей продали свою долю, когда шли на должность директора КРРТ? Помнится, «Телемережі» критиковал телеканал АТR из-за цен в Чонгаре – они выше, чем у КРРТ?

Государство для вещания на оккупированные территории ничего не построило и не выделила на строительство ни копейки. На границе с Крымом и рядом с оккупированным Донецком «Телемережі України» построили за собственные средства мощные радиотелевизионные передающие центры с высотными сооружениями для вещания на временно оккупированные территории. Поскольку вещание оказалось очень эффективным, то Россия выделила более 100 млн рублей для противодействия этим передающим станциям и уже построила аналогичную мачту на территории Крыма. К сожалению, реальное противодействие российской пропаганде осуществляет не государство Украина, а маленькая частная компания. Хорошо, что это активно поддерживает Национальный совет своими решениями. Концерн РРТ восстановил башню на Карачуне – 180 метров, а волыняне построили Чонгар на 150 метров, Горняк – 190 метров и башню в Бахматовке – 134 метра. Компания имеет лицензии на всю территорию Украины и сейчас она работает в 14 областях.

Да, я действительно продал свою долю в компании дочери (Светлана Шахова. – Ред.), поскольку она как совладелица первой имела право на выкуп. Компания была создана еще в 2005 году. Ее создавал бывший собственник компании «Полісся-ТВ» (ООО «Інформаційна студія “Полісся-ТВ”». – Ред.). Творческую часть «Полісся» в 2004 году купили (отошла под аналоговую сеть «5 канала». – Ред.), а техническую оставили, на ее основе и были созданы «Телемережі України». Сейчас я помогаю Концерну РРТ, «Телемережам» и другим компаниям на волонтерских началах. Так сложилось, что увеличить высоту мачты Концерна РРТ в Чаплинке Херсонской области никто не взялся и приходится помогать. Не сделаю – останется долгостроем.

У «Телемереж» цены всегда были ниже, чем у Концерна. И на этот год цены ниже, чем у КРРТ. Сначала АТR не имели средств и хотели все почти даром, а сейчас они успешно работают с «Телемережами України». Их «Радио Майдан» с башни в Чонгаре слышно в Симферополе, а цифровое и аналоговое телевидение видно в Джанкое, где в том числе вещает АТR.

Увеличивая мачту в Чаплинке, вы помогаете конкуренту «Телемереж України» – Концерну РРТ, из которого вас безосновательно уволили. Для чего это вам?

Для «Телемереж України» Концерн РРТ никогда не был конкурентом. А для меня КРРТ как родная семья. Ведь я пришел туда в 1978 году и большую часть жизни провел с ним. У меня хорошие отношения со всеми руководителями и специалистами Концерна. Я считаю, что Концерн РРТ и защита информационного пространства Украины не должны терять от сомнительных решений отдельных чиновников. Моя семья меня поддерживает и с пониманием относится к моей волонтерской работы в Чаплинке. Надеюсь, что в начале февраля мачта нами будет построена, и Концерн РРТ начнет устанавливать антенны и передатчики для вещания на Крым и юг Херсонской области.

Фото: Facebook НАМ