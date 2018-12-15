Нацсовет закажет просчет частот для расширения покрытие «Зеонбуда» в МХ-1

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 13 декабря принял решение обратиться в Украинский государственный центр радиочастот для просчета 41 дополнительной частоты для расширения многоканальной телевизионной сети МХ-1 компании «Зеонбуд», и обеспечения перехода местных компаний на цифровой стандарт вещания.

Ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко (курирует вопрос цифрового вещания) отметил, что это «долгожданное решение». Оно делается с целью обеспечения цифровым сигналом территорий, где имеются так называемые «белые пятна». В списке для МХ-1 указаны малые мощности передатчиков – в основном 50 Вт. В отдельных населенных пунктах будет рассмотрена возможность увеличить мощности передатчиков, заверил Александр Ильяшенко.

Регулятор также заказывает просчет цифровых телевизионных каналов для местных телерадиоорганизаций, что вещают в эфирном аналоге и до сих пор не имеют цифровых лицензий. В списке фигурирует восемь частотных присвоений для компаний из Запорожской, Николаевской, Одесской и Черновицкой областей.

Кроме того, часть заказа просчетов частот касаться многоканального наземного телерадиовещания по технологии МИТРИС и аналогового звукового вещания.

Напомним, единственный провайдер эфирного цифрового телевидения – компания «Зеонбуд» – этой осенью официально отказался достроить сеть первого мультиплекса (МХ-1) эфирного цифрового телевидения в 47 населенных пунктах Украины. Об этом компания письменно уведомила Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Письмо провайдера было зачитано главой регулятора Юрием Артеменко на заседании Нацсовета 18 октября. Свои действия провайдер объяснил тем, что государственный Концерн РРТ не дает ему необходимую техническую информацию для просчета частот и расстановки передатчиков на вышках госпредприятия. Генеральный директор КРРТ Петр Семерей уверял, что «Зеонбуд» перед тем, как обратиться в Концерн РРТ, должен был сначала заказать просчет частот и их мощностей в УГЦР.

Компания «Зеонбуд» весной этого года на межведомственной рабочей группе по переходу на эфирное цифровое телевидение согласилась с наличием «белых пятен» в своем покрытии и дала обещание до 1 января 2019 года достроить цифровую сеть первого мультиплекса МХ-1 в 47 населенных пунктах в 19 областях Украины. Список населенных пунктов был составлен участниками индустрии, в его формировании принимали участие, в частности, телегруппы. «Зеонбуд» согласился потратить 93 млн гривен собственных средств – именно в эту сумму провайдер оценил стоимость достройки сети.

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