🔥Эфирную цифру Т2 могут отключить 18 марта из-за долгов «Зеонбуда»

Об этом сообщил у себя на странице в Facebook народный депутат БПП Григорий Шверк.

«Сегодня (13 марта. – Ред.) на заседании Комитета (свободы слова. – Ред.) всплыл вопрос: “Зеонбуд” должен много денег КРРТ и Концерн угрожает выключить цифровое вещание, если до 18 марта долг не будет погашен», – пишет Григорий Шверк и в шуточной манере указывает на необходимость такого действия именно накануне президентских выборов.

Сегодня на заседании Комитета всплыл вопрос: ЗЕОНБУД должен много денег КРРТ и Концерн угрожает выключить цифровое... Опубліковано Григорієм Шверком Середа, 13 березня 2019 р.

Напомним, конфликт между КРРТ и «Зеонбудом» обострился в конце декабря 2018-го, когда КРРТ и «Зеонбуд» не подписали контракт на 2019-й и перешли к переговорному процессу при участии четырех ведущих телегрупп. Переговоры продолжаются по сегодняшний день – стороны все еще не сошлись в цене. Экс-гендиректор КРРТ Петр Семерей уверял «Телекритику», что в начале декабря он договорился с нардепом от «Оппоблока» Юрием Мороко, которого называют серым кардиналом «Зеонбуда», о росте оплаты с 10 до 15 млн гривен в месяц до 1 мая и до 18 млн гривен после 1 мая. Но компания отказалась подписать контракт, попросив снизить повышение тарифов до коэффициента 1,4.

«Зеонбуд» анонсировал, что в этом году поднимет тарифы для вещателей на 37%, объяснив это подорожанием услуг государственного Концерна РРТ, который обслуживает передатчики «Зеонбуда». Стоимость месяца вещания в сети «Зеонбуда» для телеканалов сегодня составляет 1,5 млн гривен. На момент действия аналога действовала скидка в 50%. В телегруппе StarLightMedia по поводу конфликта КРРТ и «Зеонбуда» публично стали на сторону провайдера. Общественный вещатель, не дождавшись окончания переговоров между КРРТ и «Зеонбудом», подписал в феврале соглашение с последним по новым ценам.

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