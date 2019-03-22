📢 Эфирное телевидение и радио отключили в двух областях. На очереди третья?

Об этом сообщила на своей Facebook-странице первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

«Отключены за долги передатчики в Красногоровке (это более 8 районов) Полтавской области и на Сумщине. Завтра (сегодня. – Ред.), возможно, – в Виннице», – сообщила чиновница, указав на риски для информационной безопасности накануне выборов президента.

Гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко связывает отключение с переговорным процессом о ценах на 2019-й между КРРТ и «Зеонбудом» – единственным провайдером эфирного цифрового телевидения. «Концерн РРТ и монополист «Зеонбуд» (собственники которого ну очень неизвестные кипрские офшоры) не могут найти общий язык. Каналы платят – вещания нет в разгар избирательной кампании», – пишет Александр Ткаченко.

По его словам, «Зеонбуд» предлагает Концерну РРТ финансовую помощь, а КРРТ «гордо отказывается». Гендиректор «1+1 медиа» предполагает, что ситуация создана искусственно с целью обанкротить госкомпанию в пользу «Зеонбуда»: «Но не прекрасное ли время выбрано, чтобы обанкротить на самом деле Концерн? Делаем ставки – в чью пользу?» – резюмировал Ткаченко.

Аларм! Відключено цифрове мовлення в Полтавській, Сумській області, завтра, можливо, - у Вінницький. Вкупі з шматками... Опубліковано Александром Ткаченком Четвер, 21 березня 2019 р.

Напомним, в городе Белополье Сумской области энергетики отключили поставки электричества к передатчикам, установленным на местной телебашне, в результате чего почти треть пограничного с Россией региона осталась без покрытия украинскими эфирными теле- и радиосигналами. Энергетики отключили электроснабжение телевышки в 14:13 в среду, 20 марта. Долг Концерна перед компанией «Сумыоблэнерго» составляет 400 тысяч гривень. Без эфирного ТВ и радиовещания остались жители всех окрестных районов: Путивльского, Бурынского, Недригайловского, Лебединского, Сумского, а также Белопольского.

Ранее КРРТ грозился отключить эфирную цифру 18 марта из-за отсутствия договора с «Зеонбудом». После этого возобновила работу рабочая группа при Госспецсвязи – чиновники, «Зеонбуд» и телегруппы должны договориться о новых ценах до 1 мая. Концерн РРТ сообщал, что из-за отключения аналога и неподписания нового договора с «Зеонбудом», он не может оплачивать зарплаты и электричество.

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