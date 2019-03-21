Концерну РРТ отключили вещание в Сумской области из-за долгов

Представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко рассказала в своем Facebook, что энергетики сообщили Сумскому филиалу государственного Концерна РРТ о прекращении поставок электроэнергии к передатчикам, установленным на телебашне в Белополье. Причина – долг Концерна перед Сумыоблэнерго в 400 тыс. гривен.

На Белопольской башне установлены мощные аналоговые передатчики. Каналы «UA:Перший» и «1+1» осуществляют аналоговое вещание с помощью передатчиков мощностью 25 кВт. Также на башне установлены цифровые передатчики. Отключение передающих устройств оставило жителей всех прилегающих районов без телевидения.

Напомним, «Зеонбуд» должен договориться с Концерном РРТ о новых ценах до 1 мая. Госкомпания сообщила, что из-за отсутствия договора з «Зеонбудом» у нее в мае возникнут долги по зарплате.