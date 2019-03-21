Концерну РРТ отключили вещание в Сумской области из-за долгов
НовостиТВ

Концерну РРТ отключили вещание в Сумской области из-за долгов

от Telekritika
От Telekritika 63
Главная Новости Концерну РРТ отключили вещание в Сумской области из-за долгов

Энергетики сообщили сумскому филиалу Концерна РРТ о прекращении поставок электроэнергии к передатчикам, установленным на башне в Белополье. Долг Концерна перед ОАО «Сумыоблэнерго» составляет 400 тыс. гривен.

Представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко рассказала в своем Facebook, что энергетики сообщили Сумскому филиалу государственного Концерна РРТ о прекращении поставок электроэнергии к передатчикам, установленным на телебашне в Белополье. Причина – долг Концерна перед Сумыоблэнерго в 400 тыс. гривен.

Концерну РРТ отключили вещание в Сумской области из-за долговНа Белопольской башне установлены мощные аналоговые передатчики. Каналы «UA:Перший» и «1+1» осуществляют аналоговое вещание с помощью передатчиков мощностью 25 кВт. Также на башне установлены цифровые передатчики. Отключение передающих устройств оставило жителей всех прилегающих районов без телевидения.

Напомним, «Зеонбуд» должен договориться с Концерном РРТ о новых ценах до 1 мая. Госкомпания сообщила, что из-за отсутствия договора з «Зеонбудом» у нее в мае возникнут долги по зарплате. 

Вас так же может заинтересовать

ВВС удалила публикацию о Порошенко до решения судебного...

11.02.2019

⚡ После ликвидации директората из общественного вещателя уволился...

04.03.2019

Самый высокооплачиваемый видеоблогер перешел в украинский интернет

27.01.2018

Глава «1+1» Александр Ткаченко: лояльность каналов к власти...

06.07.2018

Во Франции прошли беспорядки из-за распродажи «Нутеллы»

26.01.2018

Ткаченко о спутниковом кодировании, «Зеонбуде» и отключении аналога

09.01.2019

Apple предложила набор новых эмодзи для людей с...

26.03.2018

Все как в «Круговороте»: скандальный сериал возвращается на...

27.09.2018

Спасибо, свободна: телеведущую уволили во время прямой трансляции...

14.06.2018

«Империя боли» не выдержала давления общественности

12.02.2018
FacebookTwitter
0