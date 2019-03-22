Группа «1+1 медиа» обеспокоена отключением телевещания в двух областях Украины

Напомним, в городе Белополье Сумской области энергетики отключили поставки электричества к передатчикам, установленным на местной телебашне, в результате чего почти треть граничащего с Россией региона осталась без покрытия украинскими эфирными теле- и радиосигналами. Энергетики отключили электроснабжение телевышки в 14:13 в среду, 20 марта. Долг Концерна перед компанией «Сумыоблэнерго» составляет 400 тысяч гривен. Без эфирного ТВ и радиовещания остались жители всех окрестных районов: Путивльского, Бурынского, Недригайловского, Лебединского, Сумского, а также Белопольского.

Генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко связывает отключение с переговорным процессом о ценах на 2019 год между КРРТ и «Зеонбудом» – единственным провайдером эфирного цифрового телевидения.

Приводим ниже официальное заявление «1+1 медиа» о сложившейся ситуации:

«Группа 1+1 медиа считает, что отключение за 10 дней до президентских выборов цифрового вещания в отдельных регионах, а также аналогового вещания в регионах, приграничных с РФ, является недопустимым и манипулятивным шагом, который отнимает у части населения возможность получения информации и альтернативных точек зрения, а также усиливает информационное воздействие на Украину со стороны государства-агрессора. В частности, вчера, 21 марта, население оторванных от телевидения областей не имело возможности смотреть в эфире телеканала «1+1» общественно-политическое ток-шоу «Право на владу», сегодня часть украинцев останется без телевизионных новостей.

В сложившейся ситуации возмущение вызывает неспособность государства обеспечить гражданам Украины конституционное право на доступ к информации и прозрачно урегулировать вопрос телевещания. Ведь официальная причина инцидента – отсутствие согласованной стоимости услуг между государственным КРРТ и провайдером цифрового эфирного вещания ООО «Зеонбуд» – компанией с непрозрачной структурой собственности, которая скрыта в оффшорах. Это привело к формированию многомесячной задолженности КРРТ перед частными энергетическими компаниями, в основном подконтрольными ДТЭК, следствием чего является отключение электроэнергии телевышек КРРТ. Разногласия между государственным концерном и частным «Зеонбудом» тянутся еще с осени 2018 года, когда аналоговое вещание было отключено почти по всей территории Украины. В то же время телевещатели, в частности, группа «1+1 медиа», своевременно платят ООО «Зеонбуд» за трансляцию цифрового сигнала. За этот период государство не нашло никаких вариантов, чтобы обеспечить непрерывный и равный доступ населения к информации и, очевидно, не сможет гарантировать это накануне выборов.

Группа «1+1 медиа» неоднократно выражала обеспокоенность и предупреждала о подобном возможном развитии событий, когда в апреле 2018 года президент Петр Порошенко поручил Министерству информполитики отключить аналоговый эфир по ускоренной схеме. Поэтому, вместе с отключением аналогового телевидения, полный контроль над телевещанием в Украине оказался в руках частного «Зеонбуда» с непонятными конечными бенефициарами-киприотами.

Также вчера, 21 марта, состоялось краткосрочное отключение всех каналов группы «1+1 медиа» на онлайн-сервисе OLL.TV, который находится под управлением телекоммуникационной компании Vega холдинга SCM Рината Ахметова, с удалением из сервиса всех логотипов каналов «1+1 медиа». После того, как факт отключения был зафиксирован, «технические сложности», о которых сообщили в OLL.TV, были оперативно решены.

Группа «1+1 медиа» расценивает происходящие события как целенаправленную акцию по ограничению доступа населения к информации во время избирательной кампании, следствием чего в том числе является усиление информационного влияния со стороны государства-агрессора, и просит дипломатические представительства и представительства международных организаций в Украине обратить на это внимание и не допустить манипуляций и нарушения конституционного права граждан Украины иметь свободный доступ к информации».