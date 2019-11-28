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«Молочный альянс» больше не будет рекламироваться на ZIK

от Telekritika
От Telekritika 618
Главная Новости «Молочный альянс» больше не будет рекламироваться на ZIK

Группа компаний прекратила сотрудничество с телеканалом.

Группа компаний «Молочный альянс» больше не будет размещать рекламу на телеканале ZIK. Об этом сообщает Liga.net.

С 22 ноября «Молочный альянс» исключил телеканал ZIK со сплита в рекламных кампаниях брендов группы. 

«В последнее время в сети Интернет и в ряде групп в социальных сетях начала активно распространяться информация в сторону брендов «Яготинське» и «Пирятин», которая имеет обвинительный характер в спонсировании российской агрессии. Авторы обвинений акцентируют внимание потребителей на том, что, размещая рекламу на телеканале ZIK, производители, таким образом, поддерживают российскую агрессию», — говорится в пресс-релизе группы.

В компании отмечают, что на момент заключения договора по размещению рекламы в начале 2019 года, телеканал ZIK принадлежал другим владельцам.

«На канале работала команда независимых журналистов, которая боролась против российской пропаганды. Все изменилось, когда канал сменил владельца», — сказано в заявлении.

В « Молочный альянс» входят такие бренды: «Яготинське», « Пирятин», «Яготинське для дітей», «Славія», «Златокрай» и «Хопси».  

Также ранее стало известно, что бренд кофе Jacobs также отказался показывать рекламу на ZIK.

Напомним, владельцем информационного телеканала ZIK стал народный депутат, соратник Виктора Медведчука Тарас Козак.

Фото:  Unsplash

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