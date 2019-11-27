НовостиТВ

Jacobs прекратил сотрудничество с телеканалом ZIK

от Telekritika
От Telekritika 99
Главная Новости Jacobs прекратил сотрудничество с телеканалом ZIK

Бренд кофе не будет размещать рекламу на Zik.

Компания «Якобс Дау Эгбертс Украина» решила отказаться от сотрудничества с телеканалом ZIK. Об этом сообщает Liga.net.

Компания приостановила размещение рекламы бренда кофе Jacobs на телеканале с 22 ноября.

Также в компании подчеркивают, что не сотрудничают и не планируют сотрудничать с телеканалами 112 и NewsOne.

Напомним, владельцем медихолдинга, в который входят телеканалы 112 Украина, NewsOne и Zik является соратник Виктора Медведчука — Тарас Козак, нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Недавно Служба безопасности Украины допрашивала Тараса Козака по трем статьям в качестве свидетеля.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

The Economist показал видео с Украиной без Крыма

25.11.2019

Савик Шустер подал в суд на Коломойского

20.11.2019

Проект Прямого канала «Watchdogs. Расследования» выйдет в эфир...

20.11.2019

77% украинских пользователей обращаются к Google, прежде чем...

30.10.2019

«Атлантида» Васяновича получила спецприз жюри в Токио

05.11.2019

Начальницей пресс-центра Минобороны назначили Яну Холодную

22.11.2019

Нацсовет аннулировал лицензию телеканала Рабиновича

30.10.2019

Аркадий Бабченко покинул Украину

04.11.2019

«Зеонбуд» формально назвал украинских собственников

25.11.2019

«В кругу друзей». Как 1+1 media distribution представила...

07.11.2019