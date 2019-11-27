Jacobs прекратил сотрудничество с телеканалом ZIK

Компания «Якобс Дау Эгбертс Украина» решила отказаться от сотрудничества с телеканалом ZIK. Об этом сообщает Liga.net.

Компания приостановила размещение рекламы бренда кофе Jacobs на телеканале с 22 ноября.

Также в компании подчеркивают, что не сотрудничают и не планируют сотрудничать с телеканалами 112 и NewsOne.

Напомним, владельцем медихолдинга, в который входят телеканалы 112 Украина, NewsOne и Zik является соратник Виктора Медведчука — Тарас Козак, нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Недавно Служба безопасности Украины допрашивала Тараса Козака по трем статьям в качестве свидетеля.

Фото: Unsplash

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