Jacobs прекратил сотрудничество с телеканалом ZIK

Компания «Якобс Дау Эгбертс Украина» решила отказаться от сотрудничества с телеканалом ZIK. Об этом сообщает Liga.net.
Компания приостановила размещение рекламы бренда кофе Jacobs на телеканале с 22 ноября.
Также в компании подчеркивают, что не сотрудничают и не планируют сотрудничать с телеканалами 112 и NewsOne.
Напомним, владельцем медихолдинга, в который входят телеканалы 112 Украина, NewsOne и Zik является соратник Виктора Медведчука — Тарас Козак, нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь».
Недавно Служба безопасности Украины допрашивала Тараса Козака по трем статьям в качестве свидетеля.
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