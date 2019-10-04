Политического партнера Медведчука допрашивали в СБУ по делу о терроризме

В СБУ допросили народного депутата Тараса Козака, члена «Оппозиционной платформы – За жизнь» в качестве свидетеля, никаких обвинений против него не выдвигалось. Об этом сообщает «Укринформ».

«Козак был на допросе СБУ в качестве свидетеля по делу. Сведения о каких-либо обвинениях против него – это фейк. Он народный депутат, и без согласия парламента мы не можем его привлекать к уголовной ответственности и выдвигать подозрения и т. п.», – прокомментировали в пресс-центре СБУ.

Тем не менее статьи, которые Козак назвал в интервью, были правильными, это подтвердили в Службе безопасности Украины.

Напомним, Тарас Козак – нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь», а также владелец медиахолдинга, в который входят каналы «112 Украина», ZIK и NewsOne. Недавно он сообщил, что в СБУ его допрашивали по трем статьям: терроризм, его финансирование и легализация средств, приобретенных преступным путем.

26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно принял решение не продлевать пять региональных эфирных цифровых лицензий, по которым вещает телеканал «112 Украина».

Фото: NewsOne