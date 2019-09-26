Нацсовет аннулировал цифровые лицензии «112 Украина»

26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно принял решение не продлевать пять региональных эфирных цифровых лицензий, по которым вещает телеканал «112 Украина». Решение касалось пяти компаний из группы «112 Украина»: «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ». Решение вступает в силу после его обнародования – обычно это происходит на следующий день.

Таким образом, телеканал должен приостановить вещание в эфирной цифровой сети компании «Зеонбуд» – провайдер должен учесть решение регулятора и выключить сигнал телеканала. Нацсовет письменно проинформирует провайдера – это прописано в решении по каждой из пяти компаний. У телеканала остается спутниковая лицензия, записанная на ООО «ТРК “112 ТВ”» – по ней подобное решение не принималось.

Семилетний срок действия пяти региональных цифровых лицензий «112 Украина» истек 19 сентября прошлого года. Лицензии вещателя по закону оставались действительными, поскольку регулятор не принимал решения по ним. Нацсовет не мог этого сделать из-за судебного процесса, который блокировал это. Ведомство сослалось на наличие у пяти компаний одного штрафа и пять предупреждений за самовольное изменение формата (с развлекательного на информационный).

Телеканал представлял главный юрист вещателя Василий Сметана. Он отметил, что телеканал 35 раз подавал заявку в Нацсовет на смену программной концепции, но в 34 случаях им отказали, а на 35-ю заявку до сих пор не ответили, хотя отведенный законом срок на ответ давно истек. Замглавы регулятора Ульяна Фещук указала на то, что Верховный суд признал правомерным отказ Нацсовета в изменении программных концепций, это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Также Василий Сметана указал на то, что заведено уголовное дело по факту нелегитимности нынешнего состава Нацсовета – из-за трех членов ведомства (Ольга Герасимьюк, Александр Ильяшенко и Олег Черныш), у которых истек 5-летний срок полномочий. По данному вопросу канал инициировал судебные иски. Первый заместитель главы Ольга Герасимьюк заявила, что это можно расценивать как давление на членов Нацсовета. Ульяна Фещук акцентировала, что юридически три члена Нацсовета исполняют обязанности до принятия постановления Верховной Рады о прекращении полномочий.

Во время заседания по «112 Украина» Василий Сметана заявил, что усматривает в таком решении «жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине». «Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019-го закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти», – говорится в сообщении.

«Власть испугалась объективной информации. Но мы не боимся доносить правду до наших зрителей. И мы продолжим это делать сегодня, завтра и всегда. Мы остаемся в эфире, мы остаемся в интернете. Мы дорожим доверием наших зрителей и читателей. Мы продолжаем работать», – заявил генеральный директор телеканала Егор Бенкендорф.

Генеральный продюсер «112 Украина» Артем Марчевский также заявил, что не согласен с решением Нацсовета и что «мы будем информировать об этом факте беззакония международные структуры».

Как сообщалось, 19 декабря 2018 года Шестой апелляционный административный суд отказал Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания в удовлетворении его апелляции и оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 17 октября, которое запрещает регулятору отказывать пяти компаниям группы «112 Украина» в продлении их цифровых лицензий. Компании группы «112 Украина» в своем иске настаивали на том, чтобы суд признал противоправной бездеятельность Нацсовета, который в установленный законом срок (за два месяца до окончания) не рассмотрел заявления этих компаний о продлении их лицензий. В свою очередь, Нацсовет подал апелляцию, в которой просил суд отменить постановление в обеспечении иска. Шестой апелляционный суд Киева 16 сентября отказал компаниям телеканала «112 Украина» в удовлетворении их требований, что, соответственно, разблокировало рассмотрение вопроса продления лицензий.

Напомним, телеканал «112 Украина» вместе с каналами ZIK и NewsOne входит в медиахолдинг «Новости» нардепа «Оппозиционная платформа – За жизнь» и давнего политического и бизнес-партнера Виктора Медведчука Тараса Козака. Генеральным продюсером «Новостей» является Алексей Семенов, экс-генпродюсер телеканалов «Прямой», NewsOne и «112 Украина».

Фото: 112.ua