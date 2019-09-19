«112-й» пытается заблокировать рассмотрение Нацсоветом вопроса аннулирования цифровых лицензий

Пять компаний группы «112 Украина» просят Окружной административный суд Киева запретить Ольге Герасимюк, Александру Ильяшенко и Олегу Чернышу принимать участие в заседаниях Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, во время которых обсуждаются вопросы телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание под эмблемой «112 Украина». Как информирует пресс-служба суда, в ОАСК поступили соответствующие заявления об обеспечении иска.

«В заявлениях об обеспечении исков, поступивших в Окружной административный суд города Киева, истцы просят суд запретить до вступления судебного решения по делу в законную силу членам Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольге Герасимюк, Александру Ильяшенко и Олегу Чернышу принимать участие в заседаниях Нацсовета, в повестку дня которых включены вопросы, касающиеся телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание под эмблемой “112 Украина”», – говорится в сообщении.

Кроме того, суд просят запретить упомянутым членам Нацсовета голосовать за соответствующие решения. Иск подали пять компаний группы «112 Украина» (ООО «Ариадна ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «ТВ Выбор», ООО «Новый формат ТВ» и ООО «Партнер ТВ»), на которые записаны пять региональных цифровых лицензий.

В суде напоминают, что недавно в ОАСК поступили иски, в которых истцы просят суд признать противоправными действия членов Нацсовета Ольги Герасимюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша относительно участия 1 августа в заседании Нацсовета и голосования за решения по вопросам повестки дня, в частности по назначению внеплановой проверки истцов. Кроме этого, суд просят установить отсутствие с 4 июля 2019 года у Ольги Герасимюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша полномочий членов Нацсовета, поскольку, по мнению истцов, закончился 5-летний срок осуществления ими соответствующих полномочий.

Как отмечали в Нацсовете ранее, 26 сентября члены ведомства планируют на своем заседании рассмотреть вопрос продления лицензии группе региональных каналов, которые вещают под логотипом «112 Украина». После чего канал запустил промокампанию с просьбой «сохранить в стране свободу слова».

Как сообщалось, 19 декабря 2018 года Шестой апелляционный административный суд отказал Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания в удовлетворении его апелляции и оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 17 октября, которое запрещает регулятору отказывать пяти компаниям группы «112 Украина» в продлении их цифровых лицензий. Компании группы «112 Украина» в своем иске настаивали на том, чтобы суд признал противоправной бездеятельность Нацсовета, который в установленный законом срок (за два месяца до окончания) не рассмотрел заявления этих компаний о продлении их лицензий. В свою очередь, Нацсовет подал апелляцию, в которой просил суд отменить постановление в обеспечении иска. Шестой апелляционный суд Киева 16 сентября отказал компаниям телеканала «112 Украина» в удовлетворении их требований, что, соответственно, разблокировало рассмотрение вопроса продления лицензий.

Ранее «Телекритика» писала о том, что в 2018 году Нацсовет искусственно затянул рассмотрение вопроса продления цифровых лицензий «112 Украина». Семилетний срок действия пяти региональных цифровых лицензий «112 Украина» истек 19 сентября прошлого года. Регулятор собирался рассмотреть вопрос продления цифровых лицензий «112 Украина» шесть раз в июне – октябре 2018-го, но этого не произошло якобы из-за письма СБУ (которая, по сообщению тогдашнего главы Нацсовета Юрия Артеменко, попросила оттянуть рассмотрение вопроса до результатов расследования смены собственности). В феврале экс-нардеп Сергей Лещенко в своем видеоблоге уверял, что СБУ на самом деле просила Нацсовет «рассмотреть вопрос об отказе в продлении цифровых лицензий» (со ссылкой на полученный ответ на депутатский запрос в СБУ). По мнению нардепа, Артеменко намеренно неверно трактовал письмо СБУ из-за кулуарных договоренностей между Петром Порошенко и Виктором Медведчуком. Телеканал «112 Украина», а также NewsOne, согласно мониторингам тогдашних телеэфиров, регулярно освещали официальные мероприятия с участием Петра Порошенко.

Кроме пяти региональных цифровых лицензий, у вещателя есть также спутниковая лицензия, через которую «112 Украина» ведет вещание у провайдеров платного телевидения.

Напомним, телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne входят в медиахолдинг «Новости» нардепа «Оппозиционная платформа – За жизнь» и давнего политического и бизнес-партнера Виктора Медведчука Тараса Козака. Генеральным продюсером «Новостей» является Алексей Семенов, экс-генпродюсер телеканалов «Прямой», NewsOne и «112 Украина».

Фото: 112.ua