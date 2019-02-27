⚡ Глава Нацсовета неверно истрактовал письмо СБУ, чтобы не трогать «112 Украина»

Народный депутат БПП Сергей Лещенко поинтересовался, каким письмом от СБУ прикрывался глава Нацсовета Юрий Артеменко, чтобы не рассматривать вопрос о непродлении пяти региональных цифровых лицензий информационного телеканала «112 Украина». Об этом политик рассказал в своем видеоблоге «Честная политика» на канале «24».

«По состоянию на момент заседания Нацсовета по вопросам телерадиовещания (13 сентября 2018 года. – 24 канал), оставалось меньше недели до окончания срока лицензий, и Нацсовет уже имел все полномочия принять решение – продолжать их или нет. Поскольку «112-й» канал имел целую кучу нарушений, им должны были отказать в продлении. Однако вместо принятия такого решения, председатель Нацсовета Юрий Артеменко прикрылся каким-то письмом СБУ. И якобы в этом письме спецслужба попросила не спешить по поводу «112-го». Так и сказал: “СБУ просит воздержаться”», – говорит Сергей Лещенко.

В ответ на свое депутатское обращение, которое он направил в СБУ ведомство сообщило, что выступило с совершенно другой рекомендацией, чем ее артикулировал Юрий Артеменко. СБУ утверждает в своем письме, что «112-й» не должен получить продление лицензий. Политик цитирует письмо СБУ и предоставляет его скан: «По результатам анализа информационной деятельности группы компаний, которые осуществляют вещание под логотипом «112 Украина», прослеживается тенденция роста количества элементов деструктивной пропаганды государства-агрессора в передачах телеканала», – рассказал Сергей Лещенко.

«Кроме этого, изменения в структуре собственности т. н. группы компаний «112 Украина» свидетельствуют о возможных намерениях государства-агрессора к установлению опосредованного контроля за деятельностью вещателя в целях эффективного внедрения технологии воздействия на сознание граждан Украины в собственных интересах», – говорится в письме СБУ к Нацсовету. В опубликованном депутатом скане не указано, что СБУ просит «рассмотреть вопрос об отказе в продлении цифровых лицензий»:

Далее СБУ подтверждает, что «112-й» «неоднократно нарушал условия лицензий и требования законодательства, что подтверждалось соответствующими решениями и санкциями Национального совета». Вывод от ведомства: «Просим рассмотреть вопрос об отказе в продлении срока действия лицензий на вещание компаниям, осуществляющим вещание под логотипом “112 Украина”», – указано в уведомлении.

Ранее «Телекритика» со ссылкой на члена Нацсовета Олега Черныша писала, что письмо СБУ, по которому Нацсовет затянул вопрос продления региональных цифровых лицензий «112 Украина», исчезло в ноябре прошлого года, а 20 января оно снова оказалось у регулятора. Затягивание вынесения вопроса продления пяти региональных цифровых лицензий телеканала главой регулятора Юрием Артеменко объяснялось просьбой СБУ не принимать решение до окончания расследования смены собственности вещателя. У письма был гриф «для служебного пользования» – в конце августа все без исключения члены ведомства поставили подпись, что были ознакомлены с ним. Но, по сообщению Олега Черныша, письмо не было зарегистрировано в орготделе, он не смог повторно с ним ознакомиться, после чего усомнился в его достоверности.

Напомним, семилетний срок действия пяти цифровых лицензий «112 Украина», записанных на компании «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ», истек 19 сентября прошлого года. Лицензии вещателя по закону остаются действительными до момента принятия решения Нацсоветом об их продлении. Регулятор может не продлить лицензии из-за непрозрачной собственности, наличия непогашенных предупреждений. По цифровым лицензиям у канала «112 Украина» есть пять непогашенных предупреждений и штраф за самовольную смену концепции. В таком случае у «112» останется лицензия на спутниковое вещание, к которой у регулятора нет претензий.

По подсчетам «Телекритики», Нацсовет собирался рассмотреть вопрос продления цифровых лицензий «112 Украина» шесть раз в 2018-м. В последний раз это было 18 октября. Тогда регулятор принял решение перенести на неограниченный срок вопрос продления телеканалу «112 Украина» его пяти региональных цифровых лицензий. Регулятор сослался на полученное судебное постановление по иску телеканала к регулятору – Окружной административный суд Киева 17 октября запретил регулятору выносить решение о непродлении лицензий канала. Суд принял во внимание аргументы телеканала о том, что, оттягивая принятие решения, Нацсовет бездействовал. По закону регулятор обязан рассмотреть вопрос о продлении цифровых лицензий за 60 дней до окончания срока их действия.

В результате регулятор не смог доказать свою правоту. 19 декабря Шестой апелляционный административный суд принял постановление, согласно которому апелляционную жалобу Нацсовета не удовлетворили, а постановление Окружного административного суда Киева от 17 октября 2018-го оставили без изменений. В постановлении есть предписание, что оно «вступает в законную силу со дня его принятия и дальнейшему обжалованию не подлежит».

Как сообщалось, в декабре прошлого года стало известно о том, что соратник лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука – народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак – купил телеканал «112 Украина» за 72,872 млн гривен ($2,6 млн). В октябре 2018-го Тарас Козак купил телеканал NewsOne за 41,976 млн гривен ($1,5 млн). В ноябре 2018-го программа «Схемы» рассказала о тайных встречах Виктора Медведчука с Петром Порошенко. Телеканал «112 Украина», а также NewsOne, согласно мониторингам эфиров, регулярно освещают официальные мероприятие при участии Петра Порошенко.

На момент публикации Юрий Артеменко не ответил на запрос «Телекритики».

Фото: Анна Федорук