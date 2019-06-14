⚡🔥 Соратник Виктора Медведчука стал собственником телеканала ZIK

Владельцем информационного телеканала ZIK стал народный депутат, соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, который идет в новую Раду по списку «Оппозиционной платформы – За жизнь». Политик стал новым владельцем телеканала ZIK в пятницу, 14 июля, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте 112.ua. Депутат создал медиахолдинг «Новости», генеральным продюсером которого стал Алексей Семенов – экс-генпродюсер телеканала «Прямой».

«Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik – компаний «Мост ТВ» и ТРК «Новые коммуникации». Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: «112 Украина», NewsOne и Zik», – говорится в сообщении.

На базе трех этих каналов Тарас Козак создал медиахолдинг «Новости», генпродюсером которого назначен Алексей Семенов, который 3 июня ушел с телеканала «Прямой», где занимал аналогичную должность.

Владелец медиахолдинга «Новости» Тарас Козак комментирует его создание таким образом: «Украинский телезритель глубоко политизирован, требовательный зритель. Зритель, к которому необходимо относиться с большим уважением. Для меня приобретение телеканала ZIK – это осмысленный и прагматичный шаг. Информационное вещание в Украине на сегодня опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению. Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и, в тот же момент, создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг «Новости». Именно для его развития и управления я пригласил одного из сильнейших медиапродюсеров страны – Алексея Семенова».

Генеральный продюсер медиахолдинга «Новости» Алексей Семенов называет свое очередное назначение большой честью и обещает перезапуск телеканала ZIK: «Для меня деловое предложение Тараса Романовича – большая честь. Пять лет назад я с командой строил «112 Украина», затем – проводил re-branding канала NewsОne. Большинство сотрудников этих каналов для меня – близкие и родные люди. И я, знаете, очень рад вернуться к ним. Надеюсь, и для них это не будет разочарованием. Сейчас я работаю над концепцией перезапуска канала ZIK и буду очень счастлив от будущего сотрудничества. Ведь много ведущих и сотрудников ZIK – мои коллеги по предыдущим каналам. И мы с ними на одной эмоциональной волне. «Объединение ради Украины» – вот основной месседж концепции канала. И мы постараемся наполнить его этими прекрасными чувствами – любовью и заботой о всех людях великой страны», – говорит он.

Информацию о смене собственника телеканала подтверждают данные в Едином госреестре юрлиц. Вещатель также сменил директора – вместо Игоря Туркевича руководителем канала стала Наталья Витрук. Игорь Туркевич и генпродюсер канала Наталья Влащенко не ответили на звонки «Телекритики».

Напомним, народный депутат и соратник Виктора Медведчука Тарас Козак в октябре 2018-го купил телеканал NewsOne за 41,976 млн гривен ($1,5 млн), а в декабре – телеканал «112 Украина» за 72,872 млн гривен ($2,6 млн). Сопредседателями политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» являются Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Глава политсовета и председатель стратегического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – Виктор Медведчук.

Фото: NewsOne