У Лазебника спрогнозировали объем рекламы в 2019 и подвели итоги 2018

Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) уточнила объем рынка рекламы в 2018 году и представила прогноз на 2019-й. В 2019 году рост составит 27% – до 22 млрд 221 млн гривен. Более половины этой суммы получит ТВ, которое вырастет в следующем году на 24%. Интернет-реклама будет драйвером роста, прибавит 50% к бюджету 2018-го и вырастет до 3,772 млрд гривен (против +17% в этом году).

Объем рынка телерекламы в 2018-м вырос с 7,329 млрд гривен в 2017 году до 9,269 млрд гривен (+26%). В 2019-м поднимется еще на 24% и составит 11,526 млрд гривен. Рост прямой рекламы в этом году превысил предварительные прогнозы (+27% против 25%) – 8,071 млрд гривен на конец 2018. В ВРК объясняют это высокой заполненностью эфира в 4 квартале, когда из-за нехватки инвентаря ключевые рекламодатели вынуждены были увеличивать бюджеты в попытках выдержать планы по недельным весам. Эта же причина будет основной и в росте бюджетов на следующий год – прямая реклама вырастет на 25% и составит 10,089 млрд гривен.

Рост спонсорства в 2018 году был чуть ниже, чем прогнозировалось в начале года (+23% против 25%), поскольку несколько сократилась активность алкогольных брендов. Объем «неалкогольного» спонсорства увеличился, но не компенсировал сокращение «алкоголя». В 2019-м спонсорство вырастет лишь на +20% и составит 1,438 млрд гривен против 1,198 млрд гривен. Причина – «алкогольная» категория достигла своего максимума, а другим категориям будет сложно компенсировать эту разницу, прогнозируют в ВРК. Также организация отмечает замедление роста спонсорства кросс-канальных соглашений по системе «ТВ + интернет», судьба такого типа размещения может превысить 15% от всех спонсорских пакетов.

Реклама в прессе (печатные издания) в этом году выросла на 18,9% за счет выхода на рынок ряда новых клиентов с существенной долей премиального глянца в медиа-миксе (H&M, Tod’s, Boss, Richmond, Alfa Spa, Polo Ralph Lauren и др.). В следующем году пресса прибавит еще 14,4% и объем рекламы составит 1,843 млрд гривен.

Радиореклама в 2018-м прибавила 20%, а в 2019-м прибавит 24% и составит 715 млн гривен. Рост в этом году состоялся благодаря фармацевтике, которая нарастила 22–24%, а продукты питания прибавили 25–27%, что на треть больше среднерыночных показателей, отмечают в ВРК.

Наружная реклама (Out Of Home Media, OOH Media) выросла в 2018 году на 30% – до 3,493 млрд гривен, а в 2019 году вырастет на 23% и составит 4,307 млрд гривен. «Рост замедлится из-за существенных изменений модернизации старых конструкций, возникших на фоне новых правил размещения конструкций, легализации всех участников рынка и очистки городов от лишних рекламных носителей», – разъясняют в ВРК.

В оценке рынка интернет-рекламы в ВРК ввели техническое новшество – начали соблюдать классификацию IAB (Interactive Advertising Bureau), а потому в объеме медиарекламы учтена только баннерная реклама, цифровое видео и спонсорство. Бюджеты на интернет-поиск и прочее вынесены за рамки медиа.

Политическая реклама на двух избирательных кампаниях в следующем году может внести дополнительный вклад в рост рекламного рынка – по прогнозам ВРК: до 5% от объема коммерческой рекламы.