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Нацсовет инициирует создание государственного мультиплекса цифрового ТВ

от Telekritika
От Telekritika 2790
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Концерн РРТ обещает начать строительство не раньше марта 2020-го.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 5 декабря принял решение о создании седьмого общенационального мультиплекса (МХ-7) эфирного цифрового телевидения стандарта DVB-T2, оператором которого станет государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).

Емкость мультиплекса МХ-7 составят десять телеканалов. У Общественного вещателя будет возможность транслировать свои радиостанции «Украинское радио», «Радио Проминь» и «Радио Культура». МХ-7 будет работать в диапазоне 174-230 МГц и охватит 158 населенных пунктов Украины, кроме территорий с особым режимом вещания (в ООС частоты данного диапазона уже заняты).

Национальный совет для технической разработки и построения этой телесети должен предоставить Концерну РРТ ее технические характеристики согласно выводам Госцентра радиочастот. За пять месяцев до введения в действие общенациональной цифровой телесети МХ-7 Концерн РРТ должен проинформировать об этом Нацсовет для дальнейшего принятия им решения об объявлении конкурса на вещание в сети МХ-7.

По словам члена Нацсовета Александра Ильяшенко, который курировал данный вопрос, регулятору это нужно для того, чтобы своевременно объявить и провести конкурс на места в мультиплексе.

И.о. генерального директора Концерна РРТ Сергей Микрюков надеется, что в конкурсе примут участие не только вещатели государственного и общественного вещания, но и коммерческие телеканалы. Также он отметил, что предприятие приступит к строительству цифровой сети не раньше марта 2020-го – в Министерство финансов поступят деньги, после чего будет запущена процедура закупок.

Отметим, в 2018-м сообщалось, что бюджет строительства нового мультиплекса составляет 300 млн грн. В прошлом году Концерну РРТ отказывали в госдотации на строительство мультиплекса.

Напомним, остальные мультиплексы заняты провайдерами «Зеонбуд» (МХ1, МХ2, МХ3, МХ5) и «Эфир» (МХ6). 14 ноября регулятор принял решение заказать у Госцентра радиочастот просчет частот для компании «Эфир» в 166 населенных пунктах для вещания в стандарте DVB-T2 в общенациональном цифровом многоканальном мультиплексе МХ-6. Эта компания меняет устаревшую технологию эфирного мобильного телевидения DVB-H на DVB-T2.

Фото: pixabay

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