ТIМ 2019. Телегруппы и провайдеры перед кодированием: точки соприкосновения и «социальный» «Зеонбуд»

6-7 ноября в Киеве прошел форум #ТIМ 2019: Telecom, IT, Media, в рамках которого представители рынка платного телевидения вместе с ведущими медиагруппами и представителями регулятора говорили о том, как может измениться рынок после кодирования спутникового сигнала. «Телекритика» предлагает ознакомиться с коротким пересказом двух докладов конференции.

Социальное ТВ vs платное ТВ

Главный вопрос, который поднимали участники форума, касался того, как провайдерам платного телевидения продавать пакеты украинских телеканалов после кодирования спутникового сигнала, если эти телеканалы вещают в открытом доступе в сети «Зеонбуд». Из 23 телеканалов медиагрупп, которые будут закодированы 20 января 2020-го, в эфирной цифровой сети «Зеонбуда» находятся в открытом доступе 18 телеканалов (пять вещателей телегрупп, которые будут закодированы в январе, не имеют цифровых лицензий – М2, «ОЦЕ», «Бигуди», «УНИАН» и «ПлюсПлюс»).

Директор дивизиона Digital и PayTV телегруппы StarLightMedia Юлия Трибушная уверяет, что в «Зеонбуде» каналы телегрупп останутся в открытом доступе, поскольку выполняют функцию социального телевидения. Вместе с тем, холдинг не против уменьшения телеканалов в эфирной цифре в два раза – с 32 до 16, но это компетенция регулятора рынка – Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

«Социальное телевидение есть везде в мире. Должно ли это быть 50 или 30 телеканалов? Наверное, не должно. Хватило бы 16, — говорит Юлия Трибушная. – Но я не верю в то, что медиагруппы добровольно сдадут свои 10 лицензий. Наверное, здесь должна быть работа регулятора. Задача — определить сколько должно быть телеканалов в социальном телевидении. Что можем мы сделать на платном рынке? Создать дополнительную ценность, чтобы ваши абоненты понимали, за что они платят. Мы, медиагруппы, делаем то, что обещали вам 4-5 лет тому назад. В январе мы закодируем «спутник», на рынке появится около 2 миллионов абонентов. У меня вопрос к операторам: что вы делаете, чтобы привлечь этих абонентов к себе, чтобы они не перешли в «Зеонбуд»? Какие меседжи вы посылаете и какие рекламные кампании проводите? Мы с Николаем (Фаенгольдом, коммерческим директором дивизиона Digital и PayTV StarLightMedia — ред.) не раз предлагали наши услуги: поможем сделать рекламные кампании, акции, предложения для абонентов для того, чтобы они переходили в платный рынок – к кабельным операторам, ОТТ-операторам. Но таких желающих нет. Мы, медиагруппы, можем также создавать для вас платные телеканалы, предназначенные исключительно для дистрибуции: как создать собственные, так и взять на дистрибуцию каналы с зарубежным или украинским контентом. Также мы создаем HD-версии наших каналов и запускаем их в следующем году. Поэтому я бы вела дискуссию не как «убить» социальное телевидение, а как создать дополнительную ценность вашей услуги».

Член Нацсовета Олег Черныш несколько приоткрывает планы новой власти касательно «Зеонбуда»: провайдер, согласно последним изменениям законодательства, должен назвать украинских собственников; лицензия «Зеонбуда» выходит через год – 9 декабря 2020-го, продлят ли ее — большой вопрос; государственному Концерну РРТ скорее всего таки позволят построить собственный мультиплекс эфирного цифрового телевидения. Помимо прозрачной собственности цифрового провайдера, государство озадачено другой проблемой – освобождением частот первого и второго цифрового дивиденда, на части которых развернутая сеть эфирной цифры, из-за чего «Зеонбуду» придется перестроить свою сеть «с нуля», отдав свои частоты мобильным операторам. Данный вопрос должен разрешится уже в 2020-м.

«В цифровом эфирном телевидении сейчас очень сложная ситуация – мы должны освободить первый и второй цифровой дивиденды, — начал Олег Черныш. – Это ведет к пересчету частот, которые сейчас использует «Зеонбуд». Фактически планируется делать синхронные сети, а это – строительство новых четырех мультиплексов. Каким образом это будет реализовано и за чьи деньги? «Зеонбуд» хочет это сделать за деньги мобильных операторов, которые будут претендовать на первый и второй цифровой дивиденд. Мобильные операторы – против, поскольку это дополнительные деньги, которые они должны будут заплатить за эти частоты. Вопрос открытый и неоднозначный. Как он решится в следующем году, пока не знаю».

Что касается нового государственного мультиплекса эфирного цифрового телевидения, ситуация следующая: «Концерн РРТ фактически построил 4 мультиплекса «Зеонбуда», у них есть технические специалисты. Просчитано 170-230 частот под новый мультиплекс. Остается найти в госбюджете 300 миллионов гривен на его строительство. Когда будет построен такой мультиплекс, тогда можно будет заниматься прозрачностью «Зеонбуда». Если каналы, которые вещают в «Зеонбуде», захотят обратиться к нам, чтобы перейти к Концерну РРТ (будь это каналы «Суспільного мовлення» или по одному каналу с медиагрупп) — мог бы сформироваться новый мультиплекс. Думаю, могли бы перейти самые рейтинговые каналы медиагрупп. Сомневаюсь, что они бы хотели платить «Зеонбуду» за то количество каналов, которое у них есть сейчас в этой сети. Например, группа «Интер». Если в государственный мультиплекс перейдут каналы-лидеры, тогда можно будет вести разговор об уменьшении каналов «Зеонбуда» или принять решение по созданию платных каналов, которые хочет запустить «Зеонбуд» в рамках своей сети. Хотя, на мой взгляд, создание платного пакета не аргументировано. Если за передатчик «Зеонбуд» платит около 20 тысяч гривен в месяц, а в платном пакете у него два абонента, с которых он получает 200 гривен, тогда платный пакет не будет долго существовать», — считает член Нацсовета.

Модератор дискуссии, глава Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Наталья Клитная напомнила, что возможность создания платного пакета «Зеонбуда» усилиями Нацсовета все же была продвинута в План развития телерадиопространства. Этот документ регулятор зарегистрировал в Минюсте, после чего он стал официальным. Медиаюрист Андрей Соломаха напоминает, что ранее проекты платного эфирного цифрового телевидения не срабатывали. В пример Соломаха привел технологии MMDS и «Митрис», компанию «Максимум ТВ». «Если платное телевидение «по воздуху», то удобнее и дешевле все же спутник: он покрывает всю Украину. Давайте вообще не будем говорить о платных пакетах «Зеонбуда», это невозможно!» — добавил он.

Количество каналов в эфирной цифровой сети должно уменьшиться вдвое, продолжает Андрей Соломаха: «Сейчас «Зеонбуд» зажат между повышением цены со стороны Концерна РРТ и справедливым прессингом медиагрупп по объяснению цены. Его зажали до очень рыночной маржинальности или даже меньше рыночной, из-за чего возникает вопрос, есть ли смысл заниматься этим дальше. При этом у нас есть популистские заявление от государства — достроить сеть. Хотя у нас идет сокращение население и урбанизация. Из-за этого сеть нужно уменьшать – с каждым годом она покрывает все больше пустых полей и вымерших сел. Тем не менее, у нас почему-то говорят, что сеть нужно расширять, сервис снижать. Если телегруппы говорят, что они становятся бизнесом, то часть телеканалов должна уйти с национальной цифры, поскольку они нишевые. Тогда мы придем к тому, что было всегда – социальному эфиру, каналов при этом должно стать 14-16, а не 32: каналы «Суспільного» и по одному каналу общего смотрения от медиагрупп. С удивлением смотрю на то, как медиагруппы пытаются развивать в цифре музыкальные и детские телеканалы, хотя все понимают, что это нишевое телевидение и им не место в общенациональной цифре. Наверное, нужно еще некоторое время, чтобы это сознание пришло, и тогда снимется вопрос, как провайдеры могут продавать то, что есть в общенациональном эфире. Видимо, нужно еще некоторое время, чтобы все нормализовалось и перешло на коммерческие рельсы, без финансирования со стороны олигархов», — сказал он.

Дату полного отключения эфирного аналогового телевидения таки сместят для региональных аналоговых телеканалов без цифровых лицензий, косвенно подтвердил Олег Черныш. 1 января 2020-го эфирное аналоговое телевидение будет, скорее всего, отключено только на приграничных территориях и останется в тех регионах, где не разрешен вопрос с цифровыми лицензиями для местных аналоговых телеканалов. Ранее «Телекритика» писала о том, что участники рабочей группы по переходу на «цифру» хотят сместить полное отключение «аналога» на полгода – до 1 июля 2020-го.

Также Олег Черныш сообщил, что представителям провайдеров покажут последнюю редакцию законопроекта «Об аудиовизуальных медиасервисах», над текстом которого сегодня работает группа в «гуманитарном» комитете Рады с участием регулятора, ведущих телегрупп, радиохолдингов и представителей общественности, в частности «Совета Европы» и Центра демократии и верховенства права CEDEM. Как сообщалось ранее, документ должен быть перерегистрирован в ноябре, а в декабре уже пройти первое чтение.

Добавленная стоимость платных ТВ-пакетов и демпинг телеуслуг

Участники конференции коснулись также вопроса цен на телеканалы медиагрупп в следующем году, а именно их повышения в два раза. Цены на телеканалы для кабельных провайдеров в следующем году уровняются с ОТТ-провайдерами, и в последующие годы они не будут расти, так как росли раньше, заверила Юлия Трибушная. Андрей Соломаха считает, что цены на каналы медиагрупп все же будут расти и в дальнейшем — хотя бы минимально – по уровеню инфляции. Напомним, в следующем году стоимость каналов четырех ведущих телегрупп вырастет на 5,4 гривны в первом квартале – с 10,5 до 15,9 гривны, со второго квартала – еще на 5,7 гривны до 21,6 гривны в месяц.

Участники другой панели, с участием представителей медиагрупп, коснулись вопросов рейтинговости телеканалов медиагрупп, возможности перехода отдельных каналов медиугрупп на исключительно платную модель, демпинга цен на ТВ-услугу со стороны отдельных провайдеров и минимальной стоимости ТВ-услуги.

Телеканалов без рекламы от телегрупп ждать не следует: «Рекламу показывают те телеканалы, на которых она востребована, — разъясняет Денис Васянович, директор дистрибьютора группы «Интер» – компании «Национальный контент центр». – Так исторически сложилось, что рекламу показывают на каналах медиагрупп, потому что они являются самыми востребованными на этом рынке. Многие платные телеканалы также пробовали показывать рекламу. Это делал даже Discovery. Но охват аудитории этого телеканала для рекламодателя был недостаточным. Поскольку охват нашей аудитории устраивает рекламодателей, мы от рекламы отказываться не будем ближайшие 5 лет точно».

Директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов, говоря о позиции холдинга, сообщил следующее: «Если сложить все цены, которые провайдер должен заплатить за каналы всех медиагрупп и посмотреть какой процент смотрибельности у этих телеканалов в широких пакетах, где есть каналы медиагрупп и платные каналы, в которых нет рекламы, то мы увидим, что у большинства провайдеров 60-75% всего смотрения за каналами медиагрупп. Хотя с точки зрения роялти – это меньшая часть того, что нужно платить».

Также главный стратег МГУ предоставил свое видение развития рынка в дальнейшем: «Цена за телеканалы медиагрупп не будет запредельно высокой, она останется гибкой. За пять лет останется смешанная модель – останется и цена за каналы, и реклама. При этом будет расти количество каналов, у которых будет исключительно платная модель – без рекламы. (…) Не будет истории, когда абонент платит меньше. У меня лично с провайдерами все разговоры были о том, как провайдерам платить меньше. Короткий ответ – никак. Мы не намерены идти на какие-то сделки, где мы собираемся брать меньше денег. Можно ли продавать отдельно по телеканалам, по шоу? Можно, но это будут такие цены, что чек у провайдера вырастет, а доступ абонента к контенту – сократится. Если на рынке существует именно такая модель, то это потому, что это самая эффективная модель на сегодняшний день. Ее принимает абонент, ее принимает провайдер, ее принимают медиагруппы и поставщики контента. Все это находится сейчас в балансе и кардинального перераспределения, чтобы абонент не платил или платил меньше, не будет».

Денис Васянович акцентирует на том, что рейтинг 23 телеканалов медиагрупп превышает рейтинг всех платных телеканалов пакетных провайдеров, которых сейчас больше сотни: «Любая статистика телесмотрения ОТТ-сервиса ненамного отличается от данных Nielsen. Средняя «температура по больнице» не меняется. Смотрения 23 телеканалов медиагрупп составляет в среднем 70%, а на оставшиеся 180 телеканалов пакета припадает 30%. Для 23 телеканалов – это, я считаю, солидное достижение. Если 5 лет назад был телеканал, который считал себя первым каналом, то за эти пять лет все себя успели почувствовать каналом №1, №2, №3. Только в разное время. Не факт, что через 5 лет эта ситуация не поменяется снова».

Отвечая на вопрос о перспективах развития отрасли до 2025 года, Федор Гречанинов спрогнозировал большой передел рынка: «В 2025 году ландшафт рынка изменится. Суть бизнеса многих традиционных провайдеров будет другой. Я думаю, что у нас впереди большая битва за аудиторию. При этом, выигрывать будут те компании, те игроки, которые сумеют наилучшим образом выстраивать партнерство разного рода. Не думаю, что любой отдельно взятый сегодняшний игрок имеет какие-то яркие перспективы. Я верю в то, что победят те, кто сможет построить друг с другом доверие и разного рода партнерства. Останутся провайдеры, у которых есть замечательная репутация среди своих клиентов, среди своих абонентов, и которые поймут, что еще, кроме традиционного бизнеса, который у них есть, они могут этому домохозяйству предложить».

Кабельные провайдеры из регионов напомнили телегруппам об их обещании разрывать соглашения с теми провайдерами, предлагающими ТВ-услугу ниже минимальной цены, которая сегодня составляет 70 гривен. По сведениям представителя одного из региональных провайдеров, компания «Воля» недавно предоставляла услугу интернета 100 Мб/с и ТВ-услугу стоимостью 50 гривен в месяц. Сегодня для своих интернет-абонентов компания якобы предоставляет ТВ-услугу стоимостью 29 гривен ежемесячно на протяжении всего года и ОТТ-услугу для абонентов, которые не пользовались ранее услугами провайдера за 39 гривен в месяц на протяжении года.

Коммерческий директор дивизиона Digital & PayTV StarLightMedia Николай Фаенгольд отметил, что ассоциации провайдеров договорились между собой в 2020-м не ставить цены на ТВ-услугу ниже 80 гривен в регионах и 90 гривен в больших городах: «Если у провайдера ТВ-услуга стоит ниже 80 гривен, то вас, а значит и нас, обманывают. Это первое. И второе – за счет того, что нас обманывают, ломают бизнес остальных игроков. Мы действительно должны на это реагировать».

Исключения не будет делать и «Медиа Группа Украина»: «Единственное возможное исключение — это случаи, когда вы работаете со своими существующими абонентами. Программы лояльности для существующих абонентов – на пятилетие или если переходит к другому провайдеру. Для новых абонентов нет ни одной причины, почему стоит делать эту акцию», — добавил Федор Гречанинов, отметив, что если провайдеры посчитают нужным дополнительно к пакету телеканалов, предоставить «акционный» интернет, то медиагруппы не будут вмешиваться.

Денис Васянович уверяет, что «Воля» также часто жалуется на «акционные» ТВ-услуги от других игроков: «Компания «Воля» ежедневно говорит, что нет города в этой стране, где бы локальные провайдеры не устраивали акции – «ТВ за одну гривну», и не демпинговали. Локальные провайдеры по всей стране говорят о демпинге «Воли». «Воля» ежегодно рапортует о росте ARPU, которое сильно превысило 100 гривен с абонента. ARPU — это средняя цена. Их средняя — это больше чем во многих максимальная. Мы на все эти случаи стараемся реагировать. Мы сотрудничаем не первый год, и этим сотрудничеством на 90% довольны все. Еще не было случая, когда рынок говорит о проблемах, а медиагруппы не пришли к ее решению. Конечно, большинству из вас не нравится наша эффективность – вам хотелось бы, чтобы мы перестали сотрудничать с «Волей», а «Воле» — чтобы мы перестали сотрудничать с вами за те ваши погрешности, которые были еще 5-6 лет тому назад. Мы пытаемся сохранить баланс и не быть такими радикальными как вы хотите», — сказал он.

Отметим, что участником конференции впервые был Сергей Братусев, руководитель направления брендинг-решений «Google Украина».

В платной услуге YouTube Premium, спустя год после запуска в Украине, сегодня насчитывается более 100 тысяч подписчиков. Половина времени, которое зритель проводит в YouTube, он смотрит то, что не собирался смотреть. Этому помогла система рекомендаций YouTube. Отвечая на вопрос из зала, Сергей Братусев отметил, что сервис не готов сегодня производить свой локальный контент для Украины, отметив некие «пробы пера» заграницей. Сервис в дальнейшем будет развивать в двух направлениях – бесплатный по рекламе и платный по подписке. С каждым годом реклама на YouTube будет становиться все более точечной и релевантной; будет «больше уместных рекламодателей и меньше неуместной рекламы».

В кулуарах конференции участники рынка также активно обсуждали вопрос возможного ухода из бизнеса кабельного телевидения небольших провайдеров в регионах из-за роста цен на телеканалы медиагрупп в следующем году. Публично об этом пока что заявил интернет-провайдер «Вест ТВ» из Днепра: с 1 января компания закрывает направление кабельного ТВ из-за его нерентабельности. Причина – невозможность постоянно повышать цены на пакеты телеуслуги.

Фото: Александра Йорк