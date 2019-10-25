Полное отключение эфирного аналогового телевидения состоится в середине 2020-го

Правительство сместит дату полного отключения эфирного аналогового телевидения на шесть месяцев – с 1 января на 1 июля 2020-го. Причина смещения сроков – неразрешенные вопросы с монополией единственного провайдера эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» и региональными аналоговыми телеканалами, которые остались без цифровых лицензий. Об этом говорилось 24 октября на межведомственной рабочей группе по переходу на эфирную цифру, которая проводится при Госспецсвязи. Данную информацию «Телекритике» подтвердили участники собрания.

Официальной причиной для отсрочки стал нерешенный вопрос местных аналоговых компаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание. Госведомства будут просить правительство внести изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины, продлив срок действия аналогового стандарта вещания для местных компаний без цифровых лицензий до 31 июня 2020-го (вместо ныне прописанной даты – 31 декабря 2019 года). Подобное представление правительству обычно готовит Госспецсвязи.

Как писала «Телекритика», в октябре прошлого года местные телеканалы, которые имеют лицензии на эфирное аналоговое вещание и хотели вещать в цифровом стандарте DVB-T2, должны были подать в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявки на просчет цифровых частот по специальной процедуре, которую составил Нацсовет совместно с Госцентром радиочастот (УГЦР). Всего заявки подали более 70 телеканалов с 19 областей Украины. В УГЦР просчитали частоты под локальные мультиплексы многоканального вещания мощностью 10 Вт, после чего Нацсовет летом огласил конкурс вещателей. Местные телеканалы должны объединиться для создания оператора телекоммуникаций. В сентябре «Телекритика» писала о местном конкурсе в Днепре, где на пять мест в локальной цифре претендует 10 местных телеканалов.

По-прежнему неразрешенным остается конфликт Концерна РТТ и «Зеонуда». Как сообщалось, в январе между КРРТ и «Зеонбудом» возник конфликт из-за неподписания договора о сотрудничестве на 2019-й – компании не сошли в цене за предоставляемые Концерном РРТ услуги для «Зеонбуда». Из-за отсутствия договора с «Зеонбудом» на 2019-й, КРРТ грозился отключить эфирную цифру 18 марта – накануне президентских выборов. Компании должны были договорится о новых тарифах до 1 мая, но этого не произошло, после чего стало известно о судебных исках компаний с целью подписания контракта на своих условиях.

3 октября парламент принял закон, который заставит «Зеонбуд» заменить иностранных владельцев украинском, иначе компания потеряет свою лицензию. Закон пока не подписан президентом, он вступит в силу через месяц после опубликования.

Как сообщалось ранее, в апреле стало известно, что у «Зеонбуда» появилось 4 новых собственника: пять латвийцев сменили троих киприотов с долей владения 75%, остальные 25% остались за британцем. Сделка с латвийцами состоялась 11 ноября 2018 года. Эксперт ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова предположила, что экс-президент Петр Порошенко мог стать одним из акционеров провайдера после отключения эфирного аналога. Ранее компанию связывали с Ринатом Ахметовым, Валерием Хорошковским и Александром Януковичем, серым кардиналом провайдера называли экс-регионала, экс-нардепа «Оппоблока» Юрия Мороко, который является креатурой Рината Ахметова. Четыре провайдерские лицензии «Зеонбуда» выходят 9 декабря 2020-го.

Отметим, отключение в эфирном «аналоге» общенациональных телеканалов произошло 1 сентября 2018-го за исключением приграничных территорий с Россией и оккупированных ею территорий Донбасса и Крыма. В аналоговом эфире других регионов остались только местные и региональные телеканалы, в которых нет цифровых лицензий.

Напомним, 12 октября правительство уволило с должности главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонида Евдоченко. 16 октября, Госспецсвязи получила нового руководителя. Им стал Валентин Петров, который ранее занимал должность главы службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО.

Фото: pixabay

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