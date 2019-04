🔥 ⚡ У «Зеонбуда» появилось 4 новых собственника

У единственного провайдера эфирного цифрового телевидения, компании «Зеонбуд», сменились владельцы. Теперь 75% компании принадлежит пяти гражданам Латвии. Соответствующая информация отображена в опубликованной компанией структуре собственности за 2018 год.

Юридическим лицом «Зеонбуда» – ООО «Зеонбуд» – по-прежнему владеет кипрская компания Planbridge Ltd. Изменились владельцы этой компании. Теперь ею владеют пять офшоров: CliffPort Complex Ltd (16,68%) – зарегистрирован на Британских Виргинских островах, принадлежит гражданину Латвии Сергею Никитину; BrightWill Industrial Ind (16,66%) с БВО – принадлежит гражданину Латвии Андрею Стамбулиди; BondWall Exrpess Ltd (16,66%) с БВО – принадлежит гражданке Латвии Алисе Живаловой; Follberg Investment Ltd (25%) с БВО – принадлежит двум гражданам Латвии – Вадиму Жданову и Игорю Твердову. Еще 25% по-прежнему контролирует Adisson Trading Ltd (Белиз). Через еще два офшора ее контролирует британец Томас Адриан Дэвид Майллз.

Ранее 75% «Зеонбуда» контролировали через офшорки три киприота – Деметрис Феллас, Ренос Мичалаки Янгоу, Дякоу Грегорис. Компания Planbridge Limited принадлежала трем другим компаниям, две из которых были зарегистрированы в Белизе (Burgerville Holdings Limited и Adisson Trading Limited), третьей компанией указана Follberg Investments Limited.

Сделка с латвийцами состоялась 11 ноября 2018 года – все пятеро купили акции компании. В документе также указано, что Сергей Никитин живет в Лондоне, адрес четырех остальных латвийцев – в Риге.

Временно исполняющим обязанности директора компании остается Ирина Алябьева.

Примечательно, что закон о прозрачной медиасобственности отводит лицензиатам Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания месяц на подачу заявление о смене собственности. Успел ли «Зеонбуд» уложиться в отведенные законом сроки, не сообщалось. У регулятора был месяц на рассмотрение документов, после чего данную информацию Нацсовет должен был внести в лицензию провайдера, чего по сегодняшний день так и не произошло.

Напомним, в октябре 2018-го в Раде появился законопроект народных депутатов Юрия Березы («Народный фронт») и Александра Шевченко (внефракционный), который обязывал «Зеонбуд» назвать украинских собственников. Его утвердил Комитет Верховной рады по свободе слова, но документ так и не был вынесен на первое чтение.

