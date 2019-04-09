Концерн РРТ предложил «Зеонбуду» промежуточное повышение тарифа

Стоимость услуг «Зеонбуда» для телеканалов вырастет на озвученные ранее провайдером 36%. Данную информацию «Телекритике» подтвердили два источника на рынке.

Данное предложение со стороны Концерна РРТ было озвучено на прошлой неделе на заседании рабочей группы, которая функционирует по этому вопросу. С доводами Концерна РРТ согласились два ведущих телехолдинга – StarLightMedia и 1+1 media. «Зеонбуд» согласен на повышение коэффициента до 1,4, объясняя тем, что повышение до 1,6 не потянет из-за наличия дебиторской задолженности – провайдеру не платят за вещание отдельные телеканалы. Провайдера поддержала «Медиа Группа Украина». Группа «Интер», которая также принимает участие в переговорах, не высказывала свою позицию.

Переходной коэффициент будет действовать до момента отключения эфирного аналогового телевидения. Скорее всего это произойдет в конце года. До июля участники рабочей группы должны согласовать между собой новый экономически обоснованный тариф Концерна РРТ для «Зеонбуда», который будет действовать на постоянной основе после полного отключения эфирного аналогового телевидения.

Ранее сообщалось, что стоимость услуг Концерна РРТ для «Зеонбуда» в прошлом году составляла около 10 млн гривен в месяц, официальная стоимость услуг «Зеонбуда» для телеканалов составляла 1,5 млн гривен в месяц. Стоимость услуг «Зеонбуда» для телеканалов на промежуточном этапе вырастет на озвученные ранее провайдером 36%. Перерасчеты должны произойти задним числом – со 1 января 2019-го.

Как известно, доходы «Зеонбуда» на четверть зависят от группы «Интер», в сети провайдера вещает сразу 8 телеканалов холдинга (емкость сети – 32 телеканала). Осенью 2018-го сообщалось о том, что у холдинга крупнейший долг перед провайдером. В частности, провайдер через суд пытался изъять долги у Enter Film, К1 и «Мега», по последнему каналу была начата процедура банкротства.

Как сообщалось ранее, КРРТ грозился отключить эфирную цифру 18 марта из-за отсутствия договора с «Зеонбудом», а также долга вещателей в размере 110 млн гривен, из которых около 95 млн гривен составляет долг общественной компании. После этого возобновила работу рабочая группа при Госспецсвязи – чиновники, «Зеонбуд» и телегруппы должны договориться о новых ценах на услуги КРРТ для «Зеонбуда» до 1 мая. Концерн РРТ сообщал, что из-за отключения эфирного аналогового телевидения и неподписания нового договора с «Зеонбудом», он не может оплачивать электричество, а с 1 мая у предприятия может возникнуть задолженность перед его сотрудниками.

Как писала «Телекритика», в январе стало известно о том, что КРРТ и «Зеонбуд» не подписали контракт на 2019 год и перешли к переговорному процессу с участием четырех ведущих телегрупп. Экс-гендиректор КРРТ Петр Семерей в январе рассказывал в интервью «Телекритике», что в начале декабря он договорился с нардепом от «Оппоблока» Юрием Мороко, которого называют серым кардиналом «Зеонбуда», о росте оплаты в 1,6 раза до 1 мая и до 1,8 раза – после 1 мая, но в результате компания отказалась подписать контракт, попросив снизить повышение тарифов до коэффициента 1,4.

Напомним, отключения передатчиков КРРТ стали системными в последнее время. 18 марта зафиксированы отключения передатчиков в Красногоровке Полтавской области, а 20 марта – в Белополье Сумской области. Передатчики в этих населенных пунктах не работали в течение как минимум двух суток. 4 апреля без электричества остались объекты КРРТ в 6 населенных пунктах Луганской области (Станице Луганской, Сватово, Беловодске, Меловом, Новопскове и Лисичанске), они по сегодняшний день не работают. Проблемы с задолженностью перед энергетиками есть также у винницкого филиала КРРТ. Ситуацию осудила телегруппа «1+1 медиа», гендиректор которой Александр Ткаченко указал на попытки доведения предприятия до банкротства. В то время, как «Медиа Группа Украина» виновным в отключениях назвала Концерн РРТ.

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