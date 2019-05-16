⛔ «Зеонбуд» и Концерн РРТ не пришли к согласию по новому тарифу и пошли в суд

Государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ) и единственный провайдер эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» не смогли договориться о новом тарифе на оплату услуг Концерна РРТ и подали встречные иски в суд – каждый подал иск о своих условий договора. 16 мая в Хозяйственном суде по просьбе Концерна РРТ было принято решение об объединении двух производств в одно, сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на и. о. гендиректора КРРТ Сергея Микрюкова.

По данным реестра судебных решений, дело по иску «Зеонбуда» суд принял к рассмотрению 18 апреля. Предметом спора в этом деле является преддоговорной спор о заключении хозяйственного договора. «Зеонбуд» просит суд обязать КРРТ подписать в двух экземплярах договор в редакции от 1 марта. После этого постановлением от 23 апреля для обеспечения иска суд запретил Концерну РРТ совершать «любые действия по отношению к провайдеру», в частности по прекращению предоставления телекоммуникационных услуг «Зеонбуду». В то же время судебный реестр показывает, что иски со стороны Концерна РРТ «Зеонбуда» о признании договора заключенным были отклонены судом дважды – 10 апреля и 23 апреля. Других судебных решений по иску КРРТ к «Зеонбуда» в реестре не отражено.

Как сообщалось ранее, КРРТ грозился отключить эфирную цифру 18 марта из-за отсутствия договора с «Зеонбудом» на 2019-й, а также долга вещателей в размере 110 млн гривен, из которых около 95 млн гривен составляет долг общественной компании. После этого возобновила работу рабочая группа при Госспецсвязи – чиновники, «Зеонбуд» и телегруппы должны были договориться о новых ценах на услуги КРРТ для «Зеонбуда» до 1 мая. Промежуточно, на время действия аналога, КРРТ хочет повысить тариф на коэффициент 1,6 для «Зеонбуда». С доводами госпредприятия согласились два ведущих телехолдинга – StarLightMedia и 1+1 media. «Зеонбуд» согласен на повышение коэффициента до 1,4, объясняя тем, что повышение до 1,6 не потянет из-за наличия дебиторской задолженности со стороны отдельных вещателей. Провайдера поддержали «Медиа Группа Украина» и группа «Интер».

Стоимость услуг Концерна РРТ для «Зеонбуда» в прошлом году составила около 10 млн гривен в месяц, тариф «Зеонбуда» для телеканалов – 1,5 млн гривен в месяц. Стоимость услуг «Зеонбуда» для телеканалов на промежуточном этапе вырастет на озвученные ранее провайдером 37%. Перерасчеты должны произойти задним числом – с 1 января 2019-го. Переходной коэффициент будет действовать до момента отключения эфирного аналогового телевидения (дата смещена с 1 мая на конец года). До июля участники рабочей группы должны согласовать между собой новый экономически обоснованный тариф Концерна РРТ для «Зеонбуда», который будет действовать на постоянной основе после полного отключения эфирного аналогового телевидения.

Напомним, в апреле стало известно о том, что у «Зеонбуда» появилось 4 новых собственника: пять латвийцев заменили трех киприотов с долей владения 75%, остальные 25% остались за британцем.

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