Порошенко вместо Януковича стал акционером «Зеонбуда», – Татьяна Попова

Экс-президент Петр Порошенко стал одним из акционеров единственного провайдера эфирного цифрового телевидения – компании «Зеонбуд». Об этом в эфире «Радио НВ» сообщила эксперт ОО «Информационная безопасность», экс-заместитель министра информационной политики и управляющий партнер рекламного агентства Arena Media Expert Татьяна Попова.

По ее словам, «Зеонбудом» владели Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов и семья Януковича. Но в прошлом году, после того как Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заблокировал инициативу государственного Концерна РРТ по установке дополнительных цифровых передатчиков для расширения покрытия эфирной цифровой сети Т2 и строительства собственной сети, один из собственников в «Зеонбуде» поменялся.

«“Зеонбуд” сегодня покрывает около 70% территории Украины. Причем до недавнего времени там среди собственников числилась, кажется, семья Януковичей. Он («Зеонбуд». – Ред.) абсолютно не собирается допокрывать всю территорию Украины – нужно или доставить передатчики, или изменить модуляцию. Я предлагала, чтобы Концерн РРТ доставлял передатчики – им не дали права, заблокировали люди из Нацсовета. После чего один из владельцев в «Зеонбуде» сменился, и новая семья стала собственником. Говорят, что это бывший президент, новый бывший президент. Была совладельцем семья Януковича, а после того, как заблокировали и не дали КРРТ установить свои цифровые передатчики, кажется, тогда собственником стал Порошенко», – считает Татьяна Попова.

Напомним, в апреле стало известно о том, что у «Зеонбуда» появилось 4 новых собственника: пять латвийцев сменили троих киприотов с долей владения 75%, остальные 25% остались за британцем. Сделка с латвийцами состоялась 11 ноября 2018 года.

Как сообщалось ранее, в январе между КРРТ и «Зеонбудом» возник конфликт из-за неподписания договора о сотрудничестве на 2019-й – компании не сошлись в цене за предоставляемые Концерном РРТ услуги для «Зеонбуда». Из-за отсутствия договора с «Зеонбудом» на 2019-й, КРРТ грозился отключить эфирную цифру 18 марта – накануне президентских выборов. Компании должны были договориться о новых тарифах до 1 мая, но этого не произошло, после чего стало известно о судебных исках компаний друг к другу с целью подписания контракта на своих условиях.

Напомним, в прошлом году «Зеонбуд» согласился с наличием «белых пятен» в своем покрытии и дал обещание до 1 января 2019 года достроить цифровую сеть первого мультиплекса МХ-1 в 47 населенных пунктах в 19 областях Украины. Но в октябре 2018-го провайдер официально от этого отказался. Спустя два месяца Нацсовет заявил о новых договоренностях с провайдером и 13 декабря принял решение обратиться в Украинский государственный центр радиочастот для просчета 41 дополнительной частоты для расширения сети МХ-1. Список населенных пунктов был составлен участниками индустрии, в его формировании принимали участие, в частности, телегруппы. «Зеонбуд» согласился потратить 93 млн гривен собственных средств – именно в эту сумму провайдер оценил стоимость достройки сети.

Фото: Анна Федорук