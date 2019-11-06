Кодовый замок. Все, что нужно знать о спутниковом кодировании украинских телеканалов

20 января 2020 ведущие украинские телеканалы хотят закодировать свой спутниковый сигнал. Зрителям бесплатного спутникового телевидения, которых по разным данным может быть от 4,5 до 6 млн, нужно сделать выбор — подключиться к провайдерам спутникового телевидения или изменить тип просмотра телевизионных каналов: эфирное вещание (Т2), кабельное телевидение, ОТТ или IPTV.

«Телекритика» начинает свой спецпроект о спутниковом кодировании, где мы будем подробно рассказывать о процессах вокруг него. Также в рамках этого спецпроекта ведущие медиагруппы и провайдеры расскажут о целях, которые они преследуют в связи со спутниковым кодированием. В нашем первом материале мы максимально доступно стараемся предоставить ответы на самые распространенные вопросы о кодировании ведущих украинских телеканалов, которые довольно часто звучат от пользователей на различных форумах и в социальных сетях.

Какие телеканалы закодируют 20 января 2020?

20 января 2020-го будут закодированы 23 украинских телеканала четырех ведущих медиагрупп: StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup и «Медиа Группы Украина»:

— StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, «Оце»;

— 1+1 media: «1+1», «2+2», ТЕТ, «Плюсплюс», «УНИАН ТВ» и «Бигуди»;

— InterMediaGroup: «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм»;

— «Медиа Группа Украина»: «Украина», НЛО ТВ, «Индиго TV».

Почему медиагруппы решили закодировать сигнал своих каналов на спутнике?

Для кодирования на спутнике есть как минимум три причины. Первая — это ограничение прав, которые предоставляют нашим телеканалам западные правообладатели, на контент: фильмы, сериалы, спортивные трансляции и форматы шоу. Эти права предоставлены исключительно на распространение по территории Украины, тогда как открытый спутниковый сигнал покрывает также соседние страны, из-за чего фактически нарушаются права на покупной контент.

Вторая- телегруппы вместе с провайдерами, начиная с 2017 года, развивают рынок платного телевидения. Кодирование спутникового сигнала было требованием провайдеров, которым трудно продавать ТВ-услугу из-за наличия в свободном доступе телеканалов медиагруппы на спутнике. То есть, фактически телегруппы выполняют требование провайдеров. Кодирование обусловлено также мировыми тенденциями. В мире практически не осталось телегрупп с абсолютно бесплатными телеканалами — такие телеканалы перешли или на условно-бесплатную или исключительно платную модель.

Третья — борьба с пиратством. Кодирование спутникового сигнала позволит телегруппе завершить борьбу с незаконным распространением телеканалов у провайдеров платного телевидения и пиратских ТВ-сервисов. В случае незаконной трансляции телеканалов, такие сервисы брали свободный сигнал телеканалов со спутника и предоставляли его потребителям за определенную плату. Кодирование на спутнике позволит также ускорить процедуру наказания таких провайдеров.

Какую систему кодирования выбрали телегруппы? Можно ли ее «взломать»?

Телегруппы закодируют свой сигнал системой условного доступа (СУД) Verimatrix. Это надежная система кодирования, случаев ее взлома нет. Бескарточна система обычно не поддается взлому.

Компания Verimatrix — это американский разработчик решений для защиты передачи видео в сетях платного телевидения. Verimatrix является лидером в сфере защиты видео в IPTV- и OTT-сетях. Центральный офис компании расположен в Сан-Диего.

Можно ли перепрошить старый тюнер (сет-топ-бокс, ресивер) новым программным обеспечением и смотреть закодированные украинские телеканалы?

Спутниковая тарелка может принимать закодированный сигнал, а старый тюнер — нет. Перерошить старый тюнер, чтобы впоследствии смотреть закодированные украинские телеканалы, невозможно. Вам придется заменить свой тюнер на новый. Спутниковый приемник должен быть со встроенной системой кодирования Verimatrix. Если в телевизорах есть встроенный спутниковый приемник, то пользователю необходимо приобрести модуль условного доступа (САМ) со встроенной системой кодирования Verimatrix.

Сколько стоят тюнеры со встроенной системой Verimatrix? Где их приобрести?

Сейчас рекомендованная розничная цена тюнера со встроенной системой кодирования Verimatrix составляет 1099 грн, они доступны в сетях бытовой техники. Такой тюнер должен обязательно содержать маркировку «УТБ» («Українське телебачення»). Именно такая маркировка позволит пользователю отличить его от других спутниковых тюнеров.

Поставщиками таких тюнеров стали крупные импортеры и производители спутникового приемного оборудования в Украине — «Ромсат» и «Стронг». В декабре 2018 года в Украину поступила первая партия спутниковых тюнеров от компании «Стронг» в количестве 45 тыс. единиц. Всего на конец этого года на рынке будет доступно уже 400 тыс. таких ресиверов. В дальнейшем количество поставленных приставок со встроенной системой кодирования Verimatrix будет зависеть от спроса на них среди абонентов спутникового телевидения.

Позволит приобретенный тюнер со встроенной системой Verimatrix смотреть закодированные украинские телеканалы?

Приемники со встроенной системой Verimatrix будут работать в режимах FTA (Free To Air, с английского — «свободно транслируемый») и DTH (Direct-to-Home). В FTA-режиме можно будет смотреть каналы как в обычной спутниковой приставке, а в режиме DTH будет доступен просмотр закодированных телеканалов. Но для этого нужно будет подключиться к DTH-провайдерам (операторам).

Какие DTH-провайдеры доступны? Какие услуги они предлагают?

Сейчас существует две легальные DTH-платформы — XtraTV и Viasat, они предоставляют ТВ-услуги за абонентскую плату. После 20 января 2020 году только у них на спутнике будет доступно 23 украинских телеканала, которые закодируются. Официально XtraTV входит в «Медиа Группу Украина», Viasat посредственно относится к 1+1 media (среди совладельцев — менеджмент телегруппы).

Услуги спутниковых провайдеров мало отличаются от услуг кабельного телевидения. Стоимость семи пакетов Xtra TV варьируется от 39 до 149 грн в месяц. Viasat предлагает 5 тарифных пакетов, стоимость которых колеблется от 49 до 249 гривен в месяц. Оба провайдера обещали запустить специальные дешевые тарифы для новых абонентов. Специальные тарифы будут ограничены сроком действия на 6 месяцев.

Также оба оператора предоставляют услугу по постановке спутникового тюнера в аренду, у них можно приобрести тюнеры. Операторы обещают помочь настроить тюнеры в телефонном режиме — пользователь может воспользоваться поддержкой оператора колл-центра провайдера спутникового телевидения, услугами которого пользуется. Кроме этого, по желанию, есть возможность вызвать мастера на дом для настройки оборудования. Для этого необходимо позвонили в колл-центр оператора и подать заявку на эту услугу.

Что такое маятниковые отключения спутникового сигнала телеканалов?

4 ноября на основных телеканалах StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup и «Медиа Группы Украина» стартовали блэкауты — кратковременные маятниковые отключения спутникового сигнала. Сейчас отключения происходят один раз за вечер в прайм-тайме и продолжаются по 2 минуты. В это время трансляцию изображения программ телеканалов будет полностью закрыто черной плашкой, которая сообщает о кодировании 20 января 2020-го. Звуковое сопровождение эфира телеканала при этом остается. С 28 ноября такие блэкауты будут учащаться. Блэкауты необходимы для информирования абонентов бесплатного спутникового телевидения, кодирование сигнала 20 января 2020-го неизбежно. Блэкауты есть только на спутниковом сигнале телеканалов, они выглядят так как на картинке ниже.

Что такое кодирование спутникового сигнала провайдера «Зеонбуд»? Как это влияет на абонентов эфирного цифрового телевидения?

Во второй половине октября провайдер эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» закодировал спутниковые сигналы 24 из 28 телеканалов, которые он транслирует в общенациональной эфирной цифровой сети. Речь идет о так называемом техническом спутниковом сигнале «Зеонбуда» — он шел в открытом виде в формате Multistream (DVB-S2 T2-MI) на спутнике Astra 4A компании SES Astra. Его могли принимать только специализированные профессиональные тюнеры, провайдеру этот сигнал необходим для доставки телевизионного сигнала каналов от своей главной станции в Киеве до станций наземного эфирного вещания (таких у провайдера более 140 в Украине). Таким образом, закодированными стали каналы трех из четырех мультиплексов «Зеонбуда», незакодированными остаются только четыре канала, которые вещают в 4-м мультиплексе: «5 канал», «Культура», «Рада» и «Эскулап».

Для кодирования спутникового сигнала «Зеонбуд» использовал систему условного доступа IRDETO. Это произошло по соглашению с телегруппами, подписание которого было анонсировано в июле: телегруппы согласились оплатить провайдеру кодирования транспортного потока трех мультиплесив. На пользователей эфирного цифрового телевидения такое кодирование не влияет — они смогут и в дальнейшем свободно принимать сигнал этих 24 телеканалов. Менять свои тюнеры цифрового эфирного телевидения на тюнеры с поддержкой IRDETO — не нужно. Кодирование транспортного потока «Зеонбуда» накануне кодирования телегрупп должно в дальнейшем заблокировать попадание в торговые точки тюнеров с поддержкой технического стандарта T2-MI. Также кодирование транспортного потока «Зеонбуда» блокирует возможность использования этого сигнала в пиратских целях. В противном случае общее кодирование каналов телегрупп, запланированное на 20 января 2020 году, без кодирования транспортного потока не имело бы смысла.

Почему вместе со спутниковым кодированием телеканалов часто звучит фраза «информационная безопасность»?

При наличии в Украине оккупированных Россией территорий, кодирования спутникового сигнала телегрупп часто используется его противниками в попытке дискредитации процесса, поскольку на спутнике в открытом доступе доступно ряд российских телеканалов, запрещенных в Украине за антиукраинскую позицию. На самом деле кодирование спутникового сигнала имеет очень мало общего с информационной безопасностью.

В открытом доступе на спутнике после кодирования останется немало информационных украинских телеканалов (таких около 20), большинство из которых станет альтернативой российской трактовке украинских новостей. В открытом режиме остаются работать каналы «Общественного вещания» ( «UA: Первый» и «Культура»), а также государственного телевидения («Рада» и UATV). Кодируются исключительно развлекательные телеканалы частных телехолдингов. Незакодированных украинских телеканалов развлекательного телевидения практически не останется (в открытом доступе будет несколько музыкальных телеканалов).

Переоценивать влияние российских телеканалов на украинских зрителей бесплатного спутникового телевидения не стоит по нескольким причинам. Российских телеканалов с открытым спутниковым сигналом с каждым годом становится все меньше («Телекритика» насчитала не более 12 таких телеканалов). В основном речь идет о международных версиях российских телеканалов, программирование которых значительно отличается от «оригинальных» версий — они менее интересны для телезрителей. Просматривать российские информационные телеканалы или смотреть информационные программы на российских развлекательных телеканалах — давно считается моветоном.

Что делать абоненту бесплатного спутникового телевидения в связи с кодирования рейтинговых украинских телеканалов?

Абонент бесплатного спутникового телевидения имеет несколько вариантов на выбор: заменить спутниковый тюнер (обязательное требование) и стать абонентом DTH-платформ; выбрать другой способ получения и просмотра телевизионных каналов: эфирное вещание (Т2), кабельное телевидение, ОТТ или IPTV. Перед тем как сделать выбор, пользователю следует удостовериться, что спутник – неединственный способ просмотра телевидения в его населенном пункте. Также пользователю следует просчитать затраты при переходе с одного типа приема на другой: изменение оборудования, антенны и т. п.

Операторы кабельного телевидения предлагают различные пакеты телеканалов как украинских, так и зарубежных премиум-вещателей с возможностью просмотра каналов в HD-качестве. Покрытие и подключение зависит от наличия провайдеров в вашем регионе.

Получить подписку на OTT-сервисы можно при наличии хорошего интернета в населенном пункте, где проживает телезритель. Ряд интернет-провайдеров также предоставляют собственную ТВ-услугу по использованию технологии IPTV, а потому при наличии интернета в доме, потребитель может подключить у своего же интернет-провайдера телевидения через интернет. Главное преимущество технологий ОТТ и IPTV перед кабельным или спутниковым телевидением в возможности предоставлять дополнительные услуги отложенного просмотра (доступен полный архив программ телеканала за 7-10 последних дней).

Цифровое эфирное телевидение (Т2) пока единственный тип телеприема, который позволяет просматривать до 32 телеканалов бесплатно. Однако перед тем, как перейти на Т2, абоненту нужно проверить, есть ли цифровое покрытие в населенном пункте (есть специализированные ресурсы, которые помогут в этом разобраться) и приобрести цифровой тюнер Т2 вместе с эфирным антенной. Поскольку Т2 — это социальное телевидение, в его эфире идет немало информационных телеканалов, все телеканалы доступны только в SD-качестве. Для того, чтобы просматривать каналы телегрупп в HD-качестве, нужно подключиться к провайдерам платного телевидения.

Правда ли, что эфирное цифровое телевидение могут закодировать?

Последние годы речь идет о возможном запуске провайдером эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» платного пакета. Так называемый проект «гибридного» эфирного цифрового телевидения предусматривает предоставление для населения определенного количества телеканалов бесплатно и запуск платного пакета по меньшей мерес 16-20 телеканалами. Если такой проект будет реализован, количество бесплатных телеканалов в эфирной цифре может быть уменьшено в два раза. Однако пока это только разговоры. Процедура запуска платного пакета достаточно непростая. Для того чтобы получить доступ к платным телеканалам в эфирной цифре, абоненту нужно будет оформить платную подписку, а также заменить цифровой тюнер Т2 на тот, который может принимать телеканалы с кодированием.

Что такое комбо-ресиверы? Действительно ли можно объединить просмотр бесплатного спутника с эфирным цифровым телевидением?

Торговые точки переполнены бюджетными моделями комбинированных ресиверов для приема сигналов наземного DVB-T/ T2 и спутникового DVB-S/ S2 телевидения. Такие ресиверы можно подключить к интернету. После подключения пользователю открываются дополнительные интернет-сервисы и ТВ-услуги. Также такие приемники поддерживают просмотр каналов по протоколу IPTV. Эти тюнеры поддерживают плейлисты M3U, которые можно загрузить с помощью подключения флэшки. Однако здесь следует понимать, что каналы телегрупп, которые закодируют свой сигнал на спутнике, не будут доступны для пользователя.

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