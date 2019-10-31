Рада перерегистрирует законопроект «Об аудиовизуальных медиасервисах» в ноябре

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики готовится перерегистрировать законопроект «Об аудиовизуальных медиасервисах» в ноябре. Над текстом документа работает рабочая группа в комитете и Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания с участием ведущих телегрупп, радиохолдингов и представителей общественности, в частности Центра демократии и верховенства права CEDEM. В декабре документ должен пройти первое чтения.

Об этом в одной и закрытых группы в Facebook сообщила Наталья Клитная, председатель Ассоциации правообладателей и поставщиков контента. Наталья сетует на то, что для разработки новой редакции документа не пригласили представителей провайдеров.

Отметим, изначально документ был зарегистрирован нардепом Викторией Сюмар (на то время – глава профильного для законопроекта Комитета по свободе слова и информационной политики) 14 декабря 2017-го и не был рассмотрен парламентом предыдущего созыва. 13 марта 2019 года Виктория Сюмар сообщила, что в мае перерегистрирует законопроект об аудиовизуальных медиасервисах в новой редакции с учетом замечаний участников рынка, а в июне он будет принят в первом чтении. Но документ не перерегистрировали.

Непринятием законопроекта Украина нарушила обязательство правительства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, согласно которому страна должна была до 1 сентября 2019-го усовершенствовать законодательство о медиауслугах, приняв закон об аудиовизуальных медиасервисах. Из-за того, что законопроект не принят, Украина не может стать полноправным участником программы ЕС «Креативная Европа», направленной на поддержку проектов в сфере культуры, диджитала и создания киносериального контента в копродукции с европейскими странами.

Напомним, в марте «Телекритика» предлагала ознакомиться с последней на сегодняшний день редакцией документа, над которым работал медиаюрист CEDEM Игорь Розкладай. Законопроект упрощает лицензирование для провайдеров, а также спутниковых и кабельных телеканалов – лицензирование для них заменяется на регистрацию. Документ расширяет также полномочия Нацсовета, в частности по регулированию в телерекламе, вводится новый соорган регуляции. Прописывается дополнительное регулирование «Зеонбуда», его тарифов, прописана возможность введения временной администрации в компанию. Вводится также обязательная финансовая отчетность для вещателей и декларирование абонентских баз для кабельных провайдеров.

Фото: pixabay

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