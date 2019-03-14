Сюмар перерегистрирует законопроект об аудиовизуальных медиасервисах

Председатель Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики, народный депутат от «Народного фронта» Виктория Сюмар сообщила, что перерегистрирует законопроект об аудиовизуальных медиасервисах в новой редакции с учетом замечаний участников рынка. Об этом нардеп сообщила 13 марта на заседании комитета. Депутат отреагировала на обращение семи общественных организаций, которые просили ускорить принятие документа.

«Мы обязаны его (закон. - Ред.) принять до августа, и это международное обязательство Украины. Мы над ним работаем постоянно, и план наш таков: закон сейчас зарегистрирован, я буду его перерегистрировать с уточненными разными вещами, например, его лучшую гармонизацию с самыми современными директивами европейских институций, но в том числе мы его будем и дорабатывать, и вместе с Нацсоветом, и вместе с общественными объединениями, как мы это всегда, собственно говоря, делали.

Я буду очень просить и комитет, и всех тех stakeholder поддерживать. Если мы его перерегистрируем за месяц, то Комитетом мы точно придем к рассмотрению, я думаю, в мае. И потом, чтобы мы могли в конце мая – начале июня в первом чтении хотя бы этот законопроект принять для того, чтобы мы следующей Верховной раде, возможно, передали уже этот законопроект, и чтобы не останавливалась работа. Потому что если она остановится на этом этапе, это будет существенный откат назад. Мы должны дойти до этого рубежа и взять хотя бы эту планку, которую не взял тот созыв, будем говорить с председателем Верховной рады», – разъяснила Виктория Сюмар.

Глава Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Наталья Клитная, которая является одним из подписантов обращения по ускорению принятия документа, сообщила «Телекритике», что довольна сдвигами в процедуре принятия законопроекта: «7 марта мы предоставили предварительные замечания к последней редакции документа от провайдеров Григорию Шверку и Владиславу Севрюкову (члены Комитета. – Ред.). Мы просили продлить срок для предложений на месяц. При общественном совете Комитета, скорее всего, вместе с вещателями постараемся обсудить и дать предложения», – отметила Наталья Клитна.

Напомним, 20 февраля 2019 года семь общественных и профессиональных организаций подписали открытое письмо к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой не нарушать обязательства Украины, которые прописаны в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом, до 1 сентября 2019-го ввести европейские стандарты медиареформ и требовать от парламента принять закон об аудиовизуальных медиасервисах, который был зарегистрирован Викторией Сюмар 14 декабря 2017-го и до сих пор не был рассмотрен в парламенте. Они призвали Кабмин создать при Государственном комитете телевидения и радиовещания специальную рабочую группу, чтобы доработать законопроект.

По мнению организаций, поскольку Кабмин давал обещание европейским партнерам по его принятию, в его же интересах сделать так, чтобы парламент уложился в сроки. Принятие документа затягивал и сам Комитет по свободе слова – законопроект не утвержден комитетом, он до сих пор находится на его рассмотрении. Осенью 2018 года народные депутаты этого комитета на конференции «Медиаправо», которую освещала «Телекритика», сообщали, что Рада не успеет принять закон до парламентских выборов. В кулуарах сообщалось, что для принятия законопроекта нет политической воли у высшего руководства государства.

«Телекритика» предлагает ознакомиться с последней на сегодняшний день редакцией документа. Законопроект упрощает лицензирование для провайдеров, а также спутниковых и кабельных телеканалов – лицензирование для них заменяется на регистрацию. Документ расширяет также полномочия Нацсовета, вводится новый соорган регуляции. Прописывается дополнительное регулирование «Зеонбуда», в частности, его тарифов, появилась возможность введения временной администрации в компании. Прописана также обязательная финансовая отчетность для вещателей, кабельные провайдеры будут обязаны декларировать свои абонентские базы.

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