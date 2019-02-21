📢 Общественнные организации требуют принять закон об аудиовизуальных медиасервисах

20 февраля 2019 года общественные и профессиональные организации подписали открытое письмо к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой не нарушать обязательства Украины, которые прописаны в Соглашении про Ассоциацию с Евросоюзом в сфере внедрения европейских стандартов медиа-реформ и потребовать от парламента принять закон о медиасервисах, который был зарегистрирован 1 декабря 2017-го и по сегодня не был рассмотрен в парламенте.

Обращение подписали 7 представителей объединений телеком-провайдеров и различных медиа: Ассоциация правообладателей и поставщиков контента, Интернет Ассоциация Украины, Национальная Ассоциация Украинских медиа, мониторинговая организация «Черити Тюнер», «Интерньюз-Украина», Украинская Ассоциация коммьюнити медиа и Институт Развития Региональной прессы.

Подписанты напоминают, что согласно плана мероприятий по выполнению Соглашения про Ассоциацию между Украиной и Евросоюзом, закрепленное постановлением Кабинета министров от 25 октября 2017-го, государство Украина взяло на себя обязательство привести в соответствие с правом ЕС правила и стандарты, направленные на развитие свободы слова в сфере предоставления аудиовизуальных услуг до 1 сентября 2019-го.

До августа 2019 года (согласно положению Соглашения про ассоциацию Украина – ЕС) Гостелерадио, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (по соглашению), Министерство юстиции и другие ведомства обязаны разработать и подать на рассмотрение Кабинету Министров профильный законопроект про аудиовизульные услуги.

Организации сетуют на то, что не участвуют в разработке законопроекта: «Профильным общественным организациям в сфере телевидения не известно о том, что делает Кабинет министров в этом направлении. Обычно в таких случаях, особенно когда речь идет о создании профильных базовых законопроектов, для их написания и обсуждения создают рабочие группы, куда приглашают экспертов и общественность», – говорится в сообщении.

Учитывая ограниченность во времени, организации призывают Кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом срочно создать при Гостелерадио для подготовки документа специальную рабочую группу, в которую готовы войти представители профильных организаций-подписантов, готовые принять активное участие в процессе.

«Мы хотим увидеть от власти реальные шаги в сторону Европы. Потому и обращаемся в КМУ, ведь именно Кабмин отвечает за эту реформу. Наш запрос – попытка достучаться до властей и акцентировать внимание на необходимости комплексных решений и изменений в соответствии с европейскими стандартами в сфере телевидения и радиовещания», – говорит глава правления Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Наталья Клитная.

«Цивилизованные европейские нормы регулирования в сфере аудио-визуальных услуг на замену уже технически устаревших нормам, действующим в Украине на сегодняшний день, должны учитывать все разнообразие современных способов создания, распространения и потребления контента, содействовать развитию украинского рынка телеком-услуг и удовлетворять потребности жителей Украины», – озвучивает свою позицию телеком-эксперт, представитель мониторинговой организации «Черити Тюнер» Андрей Соломаха.

Напомним, в Верховной раде законопроект «Об аудиовизуальных медиасервисах» был зарегистрирован 1 декабря 2017 года. Он должен заменить закон «О телевидении и радиовещании», а также закон «О Нацсовете». Законопроект Украина должна принять до 1 сентября 2019-го. Согласно подписанному соглашению об Ассоциации с ЕС, парламенту к этому времени нужно имплементировать Директиву ЕС об аудиовизуальных медиауслугах. Осенью 2018-го народные депутаты профильного Комитета по свободе слова обещали зарегистрировать новую редакцию законопроекта, но позже публично сообщали, что Рада не успеет принять закон до следующих парламентских выборов (октябрь 2018-го).

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