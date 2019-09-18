Обнародованы расценки на телеканалы медиагрупп на 2020-й

«Медиа Группа Украина» в первом квартале следующего года намерена просить у провайдеров платного телевидения за три канала холдинга («Украина», НЛО ТВ, «Индиго TV») 2,4 гривны с абонента в месяц; со второго квартала (и до конца года) цена вырастет до 3,6 гривны с абонента в месяц. InterMediaGroup в первом квартале следующего года установила такие расценки на свои 8 каналов («Интер», НТН, К1, К2, «МЕГА», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм»): 4,5 гривны в месяц с абонента в первом квартале и 6 гривен с абонента в месяц во втором-четвертом кварталах.

Данную информацию «Телекритика» получила от директора по развитию сети «Медиа Группы Украина» Александра Ремезовского и директора дистрибьютора группы «Интер» – компании «Национальный контент центр» Дениса Васяновича.

В этом году «Медиа Группа Украина» и InterMediaGroup просили за свои телеканалы 1,5 гривны и 3 гривны с абонента в месяц, соответственно.

Напомним, группа 1+1 media в первом квартале следующего года за шесть каналов группы («1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди» и «УНИАН ТВ») также, как StarLightMedia за свои 6 телеканалов (СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2, «Оце»), будут просить от провайдеров 4,5 гривны с абонента в первом квартале 2020-го; во втором – четвертом квартале цена подрастет до 6 гривен в месяц с абонента.

Отметим, в этом году стоимость каналов 4 ведущих телегрупп выросла на 4,5 гривны – с 6,9 до 10,5 гривны с абонента в месяц. В первом квартале следующего года поднимется на 5,4 гривны, до 15,9 гривен, со второго квартала – еще на 5,7 гривен, до 21,6 гривен в месяц.

Как сообщалось ранее, рост цен на дистрибуцию телеканалов медиагрупп связан с кодированием спутникового сигнала их вещателей, что произойдет 20 января 2020-го. Закодированными окажутся 23 телеканала: СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2, «Оце» (все входят в группу StarLightMedia); «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІАН ТБ» и «Бигуди» (все – 1+1 media); «Интер», НТН, К1, К2, «МЕГА», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» (InterMediaGroup); «Украина», НЛО ТВ, «Индиго TV» («Медиа Группа Украина»).

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