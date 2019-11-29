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ZIK готовит перезапуск после Нового года

от Telekritika
От Telekritika 503
Главная Новости ZIK готовит перезапуск после Нового года

Об этом сообщают ролики телеканала.

Телеканал ZIK готовит новый сезон на 2020 год. Соответствующий ролик идет в эфире телеканала с некой периодичностью. Детали будущего перезапуска не сообщаются.

«После Нового года ZIK запускает новый сезон, и мы знаем, что вам это понравится», — говорится в ролике.

Видео также выложено 22 ноября на YouTube-канале вещателя. В ролике показаны некие рейтинговые данные, по которым канал якобы возглавляет нишу информационных телеканалов (на самом деле канал уступает «Прямому», «112 Украина» и NewsOne).

Напомним, в нынешнем формате ZIK работает с августа. Вещатель позиционирует себя как «телеканал марафонов». Ежедневно с восьми часов утра до девятнадцати в эфире канала идет разговорная студия «Великолепная четверка», у которой сразу 4 ведущих, сменяющие друг друга каждые четыре часа; вечерами идут прямоэфирные разговорные программы.

Отметим, с 22 ноября на канале ZIK перестали рекламироваться компании Jacobs и «Молочный альянс» («Яготинське», «Пирятин», «Яготинське для дітей», «Славія», «Златокрай» и «Хопси»). Рекламодатели объяснили это имиджевыми потерями из-за пророссийской позиции телеканала. Телеканал официально не прокомментировал уход своих рекламодателей.

Как известно, телеканал ZIK вместе с каналами «112 Украина» и NewsOne входит в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, который является соратником и бизнес-партнером Виктора Медведчука – кума президента РФ Владимира Путина.

Фото: ZIK

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