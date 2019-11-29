ZIK готовит перезапуск после Нового года

Телеканал ZIK готовит новый сезон на 2020 год. Соответствующий ролик идет в эфире телеканала с некой периодичностью. Детали будущего перезапуска не сообщаются.

«После Нового года ZIK запускает новый сезон, и мы знаем, что вам это понравится», — говорится в ролике.

Видео также выложено 22 ноября на YouTube-канале вещателя. В ролике показаны некие рейтинговые данные, по которым канал якобы возглавляет нишу информационных телеканалов (на самом деле канал уступает «Прямому», «112 Украина» и NewsOne).

Напомним, в нынешнем формате ZIK работает с августа. Вещатель позиционирует себя как «телеканал марафонов». Ежедневно с восьми часов утра до девятнадцати в эфире канала идет разговорная студия «Великолепная четверка», у которой сразу 4 ведущих, сменяющие друг друга каждые четыре часа; вечерами идут прямоэфирные разговорные программы.

Отметим, с 22 ноября на канале ZIK перестали рекламироваться компании Jacobs и «Молочный альянс» («Яготинське», «Пирятин», «Яготинське для дітей», «Славія», «Златокрай» и «Хопси»). Рекламодатели объяснили это имиджевыми потерями из-за пророссийской позиции телеканала. Телеканал официально не прокомментировал уход своих рекламодателей.

Как известно, телеканал ZIK вместе с каналами «112 Украина» и NewsOne входит в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, который является соратником и бизнес-партнером Виктора Медведчука – кума президента РФ Владимира Путина.

Фото: ZIK

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!