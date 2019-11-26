Телерейтинги: премьера «Первых ласточек», финал «Танців з зірками», годовщины голодоморов и Революции Достоинства

На прошлой неделе из-за двух памятных дат — годовщины Революции Достоинства (21 ноября), а также Дня памяти жертв голодоморов (23 ноября) — телеканалы несколько видоизменили свои программные сетки. На «вакантные места» вещатели расположили тематически фильмы, голливудские блокбастеры, а также достали такие козыри, как, к примеру, сериал «Чернобыль». Премьерами выделился не только Новый канал. ICTV в прайме понедельника подготовил третий сезон программы «Богач-бідняк», а на выходных зарядил премьеры западных блокбастеров («22-я миля», «Охота на воров», «Великий уравнитель 2», «Операция «Шаровая молния»»). Канал «1+1» поздно ночью в субботу показал телепремьеру украинского фильма «Тайный дневник Симона Петлюры». Канал «Украина» в прайме будней продемонстрировал премьерный сериал «Судья» (8 серий) от Mamas Film Production; утром в будни вышел также премьерный 7-й сезон «Реальной мистики»; в прайме субботы прошла премьера 4-х серийного фильма «Любовь с закрытыми глазами» («Фильмстрим» и Vileton Films). «Интер» в прайме будней поставил новый сериал «Страсти по Зинаиде» (12 серий) от «Киевтелефильма», в предпрайме воскресенья показал премьеру итальянского телефильма «Ателье Фонтана — сестры моды».

Программы

«1+1»

Пожалуй, главным событием ушедшей недели для «1+1» стал финал танцевального проекта «Танці з зірками». Правда, несмотря на значимость события, цифры проекта от этого особо не менялись. Так, финальные соревнования на паркете, вышедшие в прямой эфир в 21:00 24 ноября, получили 20,3%/15,1% по аудитории 18-54(50k+)/18-54. Полуфинал, напомним, прошел с показателями 19,7%/15% по той же аудитории. Еще ранее цифры проекта составляли 20,2%/15,2%. Таким образом, проект опять достойно получил первое место в топе дня по аудитории 18-54(50k+).

«Ліга сміху» перешла на зимний кубок (пятница, 20:30), который получил 11,5%/14,2% доли по аудитории 18-54/18-54 (50k+). Напомним, финал осеннего сезона, который состоялся неделей ранее, принес «Плюсам» 14,6%/13,9% доли по той же аудитории. Несмотря на это, комедийному проекту «Квартала 95» снова не удалось опередить «Дизель шоу» в топе дня по всем аудиториям.

Заметный подъем на прошлой неделе показали программы вертикальной линейки будней (22:45). К примеру, «Гроші» в понедельник (22:45) вышли на новый уровень, принеся каналу 11,8%/11,1%, ранее — 11%/9,2%; «Дубинизмы» (00:00) на фоне успеха программы журналистских расследований также подняли свои цифры — 11,9%/10,7%, было — 9,5%/8,3%. 14 сезон реалити «Міняю жінку» во вторник сохраняет свои позиции — 10,7%/8,4% против 10,2%/8,4% неделей ранее. Чего нельзя сказать о «Мире наизнанку». Если неделей ранее на проекте наблюдался рейтинговый закат, то в прошлую среду проекту удалось вернуть хорошие доли — 13,2%/13,3% по аудитории 18-54/18-54 (50k+) (было 9,8%/10,1%, ранее — 11,2%/10,2%). Политическое ток-шоу «Право на владу» сохраняет свои доли по сравнению с позапрошлой неделей — 7,8%/5,7% против 7,3%/7,1%.

На фоне успеха программ вечернего слота заметно просел утренний прайм. Так, на прошлой неделе таблоид «Жизнь знаменитых людей» (09:20-09:30, премьерный выпуск + повтор) имел достаточно средние показатели: в понедельник — 9,7%/10,6%, во вторник — 9,9% по обеим аудиториям, в среду — 15,4%/14,2%, в четверг — 10,9%/10,3%, в пятницу — 12,7%/10,6%. Напомним, на позапрошлой неделе доля проекта по аудитории 18-54 во все дни, кроме среды, не понижалась более 10%.

«Интер»

Ток-шоу «Роман с Ольгой» (13:20, со вторника по пятницу) опять стал терять показатели по сравнению с позапрошлой неделей, когда проекту практически удалось выйти на средние по каналу доли. Во вторник — 3,1%/4%, в среду — 4%/3,7%, в четверг — 2,5%/1,5%, в пятницу — 2,1%/3,3%. В понедельник проект «Жди меня» (15:50) принес каналу 4,8%/4,7% (было 4,6%/3,5%).

«Полезная программа» (10:00, вторник – суббота) продолжает понижать свои показатели. Если на позапрошлой неделе максимальные показатели проекта составили в субботу 8,6% по аудитории 18-54 (50k+), на прошлой неделе они составили 6,3% по той же аудитории в среду. Так, во вторник программа набрала 4,5%/2,6%, в среду — 4,9%/6,3%, в четверг — 2,7%/2,5%, в пятницу — 5,6%/4,1%, в субботу — 5%/6,1%.

Праймовое будничное ток-шоу «Касается каждого» (18:10-20:00) сохраняет свои позиции. На прошлой неделе максимальные показатели по 18-54/18-54 (50k+) были в понедельник, когда доля проекта составила 11,2%/7,4%. Напомним, ранее по 18-54 самая высокая доля была 12,7% в 18:10 во вторник, по 18-54(50k+) максимум был 7,3% в понедельник в 19:00.

В воскресенье утром «Орел и решка» принесла неплохие показатели. Если еще на позапрошлой неделе выпусков было два (в 10:00 и в 11:00), на прошлой неделе канал добавил третий выпуск, подвинув программы в сетке дня на 10 минут. Так, первый выпуск в 10:10 получил 5,5%/8,1%, второй в 11:10 — 5,9%/8,4%, третий (повторный) в 12:10 — 4,5%/8%. Неделей ранее показатели проекта составляли 4,8%/6,6% — выпуск в 10:00, 5,1%/7,9% — выпуск в 11:00.

СТБ

Реалити «Хата на тата» также сместилось в сетке дня на 20 минут раньше (проект выходил по понедельникам в 19:20, теперь — в 19:00), а также по сравнению с позапрошлыми неделями принесло СТБ достаточно высокие цифры — 12%/12,3% по 18-54/18-54 (50k+). Ранее на проекте отмечался спад вовлеченности телеаудитории — 9,2%/7,8%. На третьей неделе после премьеры «Тайн ДНК» (19:10, вторник) программе удалось получить показатели выше среднего по каналу. 19 ноября в 19:10 передача стартовала с показателями 9,4%/8,9% и уже в 20:20 доля «Тайн» повысилась до 10,8%/10%, что даже выше, чем показатели премьеры (9,7%/9,4%). Неделей ранее проект получил 8,5%/8,1% в 19:10. В 20:20 доля проекта составляла 9,2%/8,5%.

20-й сезон «Битвы экстрасенсов» (18:50, среда), кажется, вышел на свои средние показатели, принеся на прошлой неделе СТБ – 8,5%/8,4% (было 8,9%/6,7%). Также на прошлой неделе наблюдался рост показателей проекта о похудении «Зважені та щасливі» (18:50, четверг) — 7%/9,2% против 6,6%/7,9% ранее. На «МастерШефе» (пятница, 19:00) наблюдается стабильность — 8,2%/10,6% (было 8,4%/9,1%, ранее — 8,5%/10,2%).

Субботняя программа «Зважся!» (9:50) сохраняет показатели — 5,7%/6,9% против 5,6%/8% ранее. У «Х-Фактора» (19:00, суббота) наблюдается стабильность — 10,9%/12,5% по 18-54/18-54 (50k+), было — 10,9%/12,2%.

Изменения в сетке коснулись и воскресной утренней кулинарной программы «Проснись с Эктором». Если на позапрошлой неделе у проекта был всего один выпуск в 9 утра, на прошлой неделе «Проснись с Эктором» стартовала в 8:00, второй выпуск (свежий) — в 9 утра. Так, доля первого выпуска составила 10,6%/6,7%, второго — уже 8,7%/6,3%. На прошлой неделе показатели выпуска в 9 утра составляли 8,7%/7,3%. В 20:00 продолжает улучшать показатели проект «Один за всех». Если на позапрошлой неделе было 14%/10,5%, то 24 ноября доля проекта подтянулась до 14,9%/10,7%. Именно эти цифры и вывели выпуск проекта в топ дня по аудитории 18-54. Проект «Я стесняюсь своего тела» (21:00–00:30), стоявший против финала «Танців з зірками» на прошлой неделе получил 10,5%/9% (было 11%/7,8%).

ICTV

«Дизель шоу» опять оказалось в топе пятницы. Выпуск в 20:10 получил 14,6%/14,1% (было 14,6%/16%), на повторном (21:40) показатели составили 16,6%/16,2% (было 17,4%/18,8%.) Напомним, еще несколько недель назад доля проекта составляла 22,1% по большим городам.

В понедельник 20:20 в будничной линейке программ вместо «Больше, чем правда» канал запустил 3 сезон проекта собственного производства «Богач-бідняк». Первый выпуск, который посвящался шоумену Гарику Корогодскому, принес достаточно скромные показатели — 8,9%/10,7% (против 8%/11,9% программы «Больше, чем правда»).

Во вторник «Гражданская оборона» – 8,3%/9,2% (было 8,2%/10,6%); в среду «Секретный фронт» – 7,7%/9,8% (было 8,7%/10,1%); «Антизомби» в четверг – 7%/7,9% (было 7%/7,3%).

Политическое ток-шоу «Свобода слова» (понедельник, 22:30) взяло только 5,3%/6,4% (ранее — 6,4%/7,2%). В среду в 00:40 канал показал повтор спецпроекта «Революция Достоинства», который собрал 10%/13% по аудитории 18-54/18-54 (50k+).

Новый канал

Десятый сезон «Ревизора» (понедельник, 19:00) продолжает терять показатели — 4,7%/5,2% против 5,3%/5,4% ранее. Также уже вторую неделю подряд достаточно низкие показатели наблюдаются у пост-шоу «Страсти по Ревизору» (21:50) — 5,9%/6,1% (было 5,9%/4,9%); дайджест «Тайного агента» (00:00) — 8,1%/7,8% (было 8,9%/ 5,9%). Новое тревел-шоу «Le маршрутка» (18:00) продолжило терять аудиторию. Если премьера стартовала с показателями 7,4%/7,7%, то на второй неделе они упали до 5,1%/7,1%, на прошлой неделе — 5,1%/5,6%.

Спад вовлеченности телеаудитории наблюдается у проекта «Кто против блондинок?» (19:00, вторник) – 6,7%/7,7% по 18-54/18-54 (50k+), неделей ранее было 8,8%/6,4%. «Дети против звезд» (19:00, среда) выходят на стабильные показатели – 7,5%/7,1% (было 7,2%/8,4%). «Хто зверху?» (19:00, четверг) наоборот наращивает цифры – 11,9%/11% (было 9,9%/11,1%, еще ранее — 11,5%/10,4%).

Четвертый сезон «Варьятов» (21:00, вторник) убавил долю по аудитории 18-54 и нарастил по 18-54 (50k+) — 7,5%/9,2%. Неделей ранее показатели были 8,4%/7,7%; рост долей наблюдается на проекте Improv Live Show (21:00, среда) – 6,1%/7,4% против 4,8%/6% ранее. «Шалена зірка» в четверг в 21:00 также заметно подросла — 9,9% по обеим аудиториям против 7,5%/8,3% на позапрошлой неделе.

В пятницу новый сезон «Топ-модели по-украински» (19:00–21:40) сохраняет свои позиции уже третью неделю подряд – 5,8%/8,6% (было 5,9%/7,8%).

«Украина»

Социальное ток-шоу «Говорит Украина» (понедельник – пятница, 20:10): начало с 15,4%/11,8% по 18-54/18-54 (50k+), во вторник – 13,7%/10,9%, в среду – 14,4%/9,6%, в четверг – 13,5%/10,8%, в пятницу – 10,2%/7,6%. Таким образом на прошлой неделе в понедельник проект попал в топ дня по двум аудиториям — 18-54 и 4+, со вторника по пятницу проект лидировал лишь в категории 4+.

«Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:50, пятница) понемногу реабилитирует свои цифры, если на позапрошлой неделе проект пошел на понижение, получив лишь 4,9%/3,3%, на прошлой неделе доли проекта возросли до 5,2%/4%. «Главная тема» (суббота, 19:50-20:50) довольствуется стабильностью – 10,7%/9,9% против 10,4%/9,8% ранее.

У вертикальной линейки программ будней нет особых изменений. Новый сезон программы «Контролер» (вторник, 23:20) вернул прежние цифры — 11,7%/9,8% (было 9,6%/9,1% и 11,8%/9,3% ранее). «Громкое дело» в среду (23:20) продолжает терять цифры – 8,9%/7,8% против 10,4%/11,1% неделей ранее. «По следам» в четверг (23:20) – 8,4%/7,8% (было 9,8%/9,5%).

Цифры утреннего таблоида «Звездный путь» (будни в 09:30, свежий выпуск + повтор) с перебоями растут. По аудитории 18-54 цифры колеблются в пределах от 7,2% до 11,1% и по аудитории 18-54 (50k+) – в пределах 8,3%–14,3%.

«2+2»

В 16:50 24 ноября канал показал трансляцию Чемпионата Украины по футболу, где на поле сошлись «Динамо» и «Мариуполь». Матч принес каналу скромные 4,9%/2,2%.

10-й сезон «ПроФутбол» (23:00, воскресенье) немного набрал – 3,9%/2,9% против 3,6%/1,4% ранее по 18-54/18-54 (50k+).

Программа «Затерянный мир» (вторник – пятница, 17:20) колеблется в цифрах. Так, максимальные показатели проекта на прошлой неделе были во вторник, когда доли программы поднялись до 5,8%/5,1%, хорошие показатели наблюдались также в пятницу — 4,6%/4%. В среду и четверг доли проекта по обеим аудиториям не поднимались выше 4%.

ТЕТ

В предпрайме будней на прошлой неделе на экраны вернулась «Богиня шопинга» (16:00) вместо «Панянки-селянки». Повтор нового сезона, как и новый сезон в целом, пока высоких показателей не приносит. На первой неделе показатели проекта колебались от 2,4% до 3,4% по аудитории 18-54 и от 2,1% до 4% по большим городам.

Из-за повтора «Богини», реалити-шоу «4 свадьбы» (понедельник – пятница) переместилось в сетке дня на час позже и захватило вакантный слот в пятницу (ранее выходило с понедельника по четверг) — 17:50 и собрало такие показатели: понедельник – 3,4%/4,7% по 18-54/18-54 (50k+), вторник – 3,3%/3,2%, среда – 3,1%/2,9%, четверг — 2,9%/3,5%. «Игры приколов» в понедельник (22:00) взяли практически идентичные показатели – 3,1%/2,8% (было 3%/2,7%).

«UA: Перший»

Спецпроект, посвященный годовщине Революции Достоинства, который «UA: Перший» крутил на протяжении дня в четверг, 21 ноября, не получил доли выше 1%.

23 ноября в честь Дня памяти жертв голодоморов на телеканале «UA: Перший» прошел ряд тематических спецпроектов. Проект «Радио Свободы» «Голодомор. Мир знал, но молчал» в 6:00, 11:35, 16:25, и в 23:00. Доля документальной программы по обеим аудиториям не превысила 1%. В 10:35 — документальная программа «Открывая Украину. Печальная история» — 0,4%/0,2%. 13:00 — документальная программа «Сколько жертв голодомора, и был ли он искусственным» — 0,1%/0,2%. 14:55 — документальная программа «Радио Свобода» «Воспоминания свидетеля голодомора: как выживали» — 0,1%/0,3%. 15:15 — трансляция церемонии памяти жертв голодоморов в рамках программы «Тема дня» — 0,5%/0,8%.

Трансляция финала детского Евровидения в воскресенье в 17:00 также не превысила средние показатели по каналу – 0,5%/0,4%.

Сериалы

СТБ

На третьей неделе сериал «Как долго я тебя ждала» стал выходить только по понедельникам и во вторникам (21:00 – первая серия, 22:00 – вторая).

Из-за перестановки сериал улучшил свои показатели. Первая серия в понедельник взяла 11%/7,6%, вторая – 12,2%/8,8%. Во вторник: первая – 10%/7,6%, вторая – 12/8,9%. Напомним, ранее сериал не повышал цифры выше 10,5%. В среду и в четверг слоты, которые ранее занимал сериал «Как долго я тебя ждала», были отданы повтору сериала «Два полюса любви». Первая серия в среду взяла 7,5%/6,1%, вторая – 7,8%/7,1%. Первая серия в четверг – 6,3%/6%, вторая – 8,9%/8%.

«1+1»

Повтор шестого сезона «Сватов» (20:40) продолжает приносить «Плюсам» внушительные цифры: серия в понедельник собрала 12,8%/13,3%, во вторник — 15,3%/14,1%, в среду — 15,8%/16,4%, в четверг — 13,4%/12,4%. Комедийный сериал «СидОренки-СидорЕнки» (21:40, 22:10) заметно улучшил позиции. Понедельник: первая серия — 12,3%/11,6%, вторая (22:10) — 12,3%/12,1%. Вторник: первая серия – 14,3%/12,4%, вторая – 13,5%/12,5%. Среда: первая серия – 14,3%/15,2%, вторая – 13,5% по обеим аудиториям. Четверг: первая серия – 14,5%/13,3%, вторая – 15,2%/14%. Таким образом, новый сериал «Плюсов» в четверг впервые попал в топ дня по аудитории 18-54.

Турецкий сериал «Великолепный век» (понедельник – пятница, 15:20) немного набрал: 9,3% по 18-54 – в понедельник; 11,2% – во вторник; 10,6% – в среду; 8,6% – в четверг; 9,8% – в пятницу. Улучшение показателей наблюдается у еще одного турецкого сериала «Невеста из Стамбула» (понедельник – пятница, 17:10-19:30): 11,2% по 18-54 – в понедельник; 10% – во вторник; 10,8% – в среду; 10,7% – в четверг; 9,1% – в пятницу.

В субботу «Плюсы» в дневном прайме разместили повтор сериала «Чернобыль» с 13:00 до 19:30. Цифры повтора даже приблизительно не были похожими на показатели премьеры сериала: первая серия — 8,6%/8,3%, вторая — 9,8%/9,4%, третья — 10,8%/9,5%, четвертая — 10,6%/10%, пятая — 9,3%/8,8%. После сериала «Чернобыль» и выпуска ТСН на «1+1» запустился повтор 4-х серийного фильма «Укус волчицы» с 20:20 по 23:20. Первая серия — 8,5%/7,7%, вторая — 8,1%/6,1%, третья — 9,1%/6,4%, четвертая — 11,5%/9,4%.

Новый канал

На прошлой неделе в эфир запустился новый 8-серийный сериал «Первые ласточки» (вторник-пятница, по 2 серии в 22:00 и 23.00). Вторник: первая серия — 6,3%/5,9% (допремьерный показ которой был на YouTube), вторая — уже 10,3%/8%. Среда: третья серия — 6,2%/5,5%, четвертая серия — 9,1%/7,5%. Четверг: пятая серия — 8,3%/5,8%, шестая серия — 13,7%/10,2%. Пятница: седьмая серия — 6,3%/6%, финал — 10%/8,8%.

ICTV

Сериал «Пес» (21:30) трижды на прошлой неделе, как и на позапрошлой, попадал в топ дня по аудитории 18-54(50k+) . Так, первая серия третьего сезона на прошлой неделе стартовала в понедельник с показателями 13,2%/16,2%, во вторник – 13,2%/16,8%, в среду — 13,8%/15,6%, в четверг — 13,6%/14,9%.

«Украина»

В вечернем прайме сразу после финала 8-серийной драмы «Возвращение» Мирослава Малича, стартовал новый сериал «Судья». Понедельник: премьера сериала принесла каналу 11,8%/10,7% (18-54/18-54, 50+), вторая серия – 12%/11,2%. Вторник: первая серия – 10,8%/8,3%, вторая серия – 11,9%/9,5%. Среда: первая серия – 11%/8,6%, вторая серия – 11,5%/9%. Четверг: первая серия – 10,2%/8,3%, вторая серия – 11,5%/10,8%.

Детективный сериал «Выходите без звонка» (18:00, понедельник-пятница) идет по-прежнему, не дотягивая до средних показателей по каналу. Но если на позапрошлой неделе доли сериала колебались в пределах 7,8–8,7% по 18-54, то на прошлой — от 7,9% до 9,9%. По крупным городам доля проекта также немного возросла с 8,8% до 10,4% (было 7,2%–9,8%). Аналогичная ситуация наблюдалась на прошлой неделе у докудрамы «История одного преступления» (понедельник – четверг, 16:00–18:00). Проект собирал в пределах 10,4–14,1% по 18-54, по 18-54 (50k+) — почти также — 10,5–15,2%.

Днем в понедельник-четверг канал показал премьерный 7-й сезон «Реальной мистики» (11:20). В понедельник – 10,2%/10,9%; во вторник – 11,3%/10,1%; в среду – 13,6%/14,2%; в четверг – 12,6%/12,4%; в пятницу – 9,6%/12%.

В пятницу в 13:40 канал запустил повтор сериала «Немая», премьера которого состоялась неделей ранее. Средняя доля повтора по целевой аудитории (18-54) была практически идентична первому показу – 10,9% против 11,2%.

В субботу в утреннем прайме (8:50) канал разместил в сетке 4-х серийный фильм «Кровь ангела». Первая серия собрала 10,8%/8,3% по аудитории 18-54/18-54 (50k+), вторая – 13,9%/9,2%, третья – 16%/11,4%, финал – 18,9%/13,9%. Сразу после — повтор сериала «Суррогатная мать» (12:40). Первая серия собрала 16%/14,6% по аудитории 18-54/18-54 (50k+), вторая – 15,5%/14%, третья – 13,2%/13%, финал – 14,6%/11,7%.

В 17:00 23 ноября состоялась премьера еще одного 4-х серийного фильма «Любовь с закрытыми глазами». Первая серия – 15,4%/12,8%, вторая – 16,8%/14,4%, третья – 11,7%/11%, четвертая – 15,5%/13,9%. Повтор сериала канал показал 24 ноября с 8:50 до 12:00. Доли проекта значительно превышали премьеру. Так, максимальные показатели сериала в 11:00 по целевой аудитории (18-54) поднялись до 20,3%.

Сразу после канал пустил повтор сериала «Беги, не оглядывайся» в 12:50. Первая серия – 15,3%/13,4%, вторая – 18,6%/14,9%, третья – 19,1%/16,8%, четвертая – 18,3%/17,7%. Вечером в 17:00 — повтор сериала «Мама моей дочери». Первая серия – 12,3%/11,4%, вторая – 12,8%/10,8%, третья – 10,2%/8,6%, четвертая – 12,7%/10,3%.

«Интер»

На прошлой неделе «Интер» запустил повтор сериала «Султан моего сердца»: первая серия — в 11:10, вторая — в 12:20. Показатели сериала были достаточно низкими. По целевой аудитории (18-54) доля проекта колебалась от 2,3% до 4,4%. По большим городам — от 1,9% до 4,1%.

«Вещдок. Особый случай» на прошлой неделе сменил слот с праймового в 21:00 на предпрайм в 16:20. От этого показатели проекта возросли в сравнении с позапрошлой неделей – с 5,1 до 6,9% (было 3,6–4,2% (аудитория 18-54)). «Вещдок» (14:30, вторник-четверг, два выпуска + повтор праймого «Особого случая») — в пределах 2,6–5%.

В прайм в 21:00 «Интер» поставил новый сериал «Страсти по Зинаиде». Первая серия – 5,3%/5,4%, вторая – 5,2%/5,7%, третья – 4,3%/4,7%, четвертая – 4,7%/5,6%.

Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (будни, 22:10–23:50, по два выпуска) – в пределах 3,1–5,1%.

ТЕТ

На позапрошлой неделе запустился новый сериал «Новая жизнь Василины Павловны». Проект на второй неделе премьеры до сих пор не показывает высоких результатов. Доля проекта по целевой аудитории 18-54 колеблется от 1,8% до 4%.

НТН

В вечернем прайме будней продолжает выходить сериал «Смерть в раю» (19:30–21:10, по две серии) – в пределах 1,3–4,7% по 18-54. Шведско-датский криминальный сериал «Мост» (понедельник – пятница, 22:00) – в пределах 0,7–2,5%.

«2+2»

В вечернем прайме будней сериал «Братья по крови» (20:30): в понедельник начали с 5,4%/6,1%, в четверг закончили с 7,2%/4,6%. Сериал «CSI: Место преступления» продолжает идти марафоном по 4 серии (21:30–01:00) — в пределах 4,1-6,6% («ночные» серии»).

Кино

В воскресенье в 20:30 «Интер» показал ленту «Миллионер из трущоб». Голливудская драма принесла каналу достаточно низкие показатели — 2,4%/2,9%. После него в сетке расположился фильм «Гений» — 0,9%/1,3%. Днем на канале прошла премьера фильма «Ателье Фонтана-сестры моды» (15:30-20:00) — 2,7%/3,5%.

Во вторник в 22:40 ICTV показал ленту «Мост шпионов» — 10,2%/12,4%, в среду в то же время — «Смерть Сталина» — 11,7%/13,6%. В четверг — украинская лента «Червоний» — 13,2%/12,6%. В субботу днем премьера фильма «Операция «Шаровая молния»» (12:10) – 6,1%/5,3%; вечером – две части «Великого уравнителя»: первая в 19:10 – 11,7%/11,3%; вторая (премьерная) в 21:40 – 14,3%/15,2%. В воскресенье в 20:30 премьера ленты «22 мили» собрала 10,4%/11,5%; «Охота на воров» (22:20) – 10,8%/11,5%.

Новый канал продолжил показывать сагу о Гарри Поттере. Третья часть фильма, вышедшая в субботу в 18:10, получила 9,2%/10,8%. Сразу после нее — четвертая часть —10,5%/13,3%. В воскресенье в 19:00 канал показал ленту «Ученик чародея» — 11,3%/12,8%; в 21:00 — «Призрачный гонщик» — 12,2%/10,8%; в 23:00 — «Тело Дженифер» — 10,3%/8,5%.

«1+1» в субботу в 0:10 расположил в сетке премьеру украинской ленты «Тайный дневник Симона Петлюры». Показатели желали лучшего, несмотря на ночной слот — 5,4%/4,6%.

На «UA: Перший» в 09:30 в субботу можно было увидеть документальный фильм об американском исследователе Голодомора 1932-1933 годов «Траектория судьбы. Джеймс Мейс» — 0,5%/0,1%. В 13:10 в тот же день — документальный фильм «Дом «Слово»», в котором рассказывается об уничтожении советской властью художественного движения 20-30-х годов в Харькове — 0,2%/0,3%. Повтор в 21:30 — 0,2%/0,4%. В 18:15 — докудрама «Охотники на нацистов» — 0,1%/0,2%. В 20:00 — документальный фильм «Экзамен на человечность» о немецко-фашистской оккупации Винницкой области в 1941-1944 годах — 0,2% по обеим аудиториям.

Итоговые новости

В воскресенье прошли итоговые выпуски новостей. «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30) немного потеряла в показателях: начала с 11,6%/12,2% по 18-54/18-54 (50+), закончила с 13,3%/13,7%. «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00) также пока только теряет цифры: если несколькими неделями назад программа стартовала с 14,6%/11,7%, то на прошлой неделе эти цифры понизились до 12,7%/10,7%, а после рекламного блока — до 9,2%/8,5%. Показатели программы «Факты недели. 100 минут» на ICTV наоборот подросли: начала (18:45) с 11,7%/12,1%, закончила после рекламного блока (19:50) с 9,7%/11,6%. Доли «Подробностей недели» на «Интере» в пятницу (20:00) продолжают падать. Если на позапрошлой неделе было 3,7%/3,8%, то на прошлой — 2,4%/2,9%.

Фото: СТБ, «1+1», Новий канал, «Украина»

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