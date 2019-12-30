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1+1 video обновила правила просмотра VOD-контента платформы

от Telekritika
От Telekritika 1712
Главная Диджитал 1+1 video обновила правила просмотра VOD-контента платформы

26 декабря 2019 года был активирован новый функционал.

26 декабря 2019 года на 1+1 video был активирован новый функционал для VOD-контента платформы, который обеспечит автоматическую блокировку просмотра видео, если пользователь использует инструменты блокировки воспроизведения рекламы, сообщает пресс-служба холдинга 1+1 media.

Оповещения о недоступности просмотра появятся сразу после начала видео. Для продолжения дальнейшего воспроизведения пользователю будет предложено отключить блокировку рекламы или оформить подписку на платформу.

«Из-за распространения «блокировщиков рекламы», количество тех, кто обходит легальный способ потребления контента, значительно возрастает. Это делает невозможной монетизацию для дальнейших инвестиций правообладателей в развитие рынка платного телевидения и создания качественного украинского контента. Поэтому изменение правил пользования 1+1 video является логическим шагом для развития нашей VOD-платформы. А для того, чтобы всегда предоставлять зрителю выбор, мы предлагаем приобрести подписку, или воспользоваться опцией не платить за доступ к платформе, выбрав просмотр рекламы от рекламодателей», ‒ комментирует Александр Козаченко, руководитель платформы 1+1 video, руководитель развлекательного направления контентных продуктов.

Напомним, что первый месяц подписки на 1+1 video есть в свободном доступе по 0 грн. Для этого пользователь должен зарегистрироваться на платформе. Далее стоимость составляет 29.99 грн/месяц. Подписка включает доступ с различных устройств к онлайн-просмотру каналов «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», «УНИАН ТВ»  и библиотеки видео без рекламы.

Также ранее стало известно, что 1+1 media и «Киевстар» запустили совместный сервис «Киевстар ТВ».

Фото: Unsplash

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