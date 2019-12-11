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1+1 media и «Киевстар» запускают совместный сервис «Киевстар ТВ» 

от Telekritika
От Telekritika 1070
Главная Новости 1+1 media и «Киевстар» запускают совместный сервис «Киевстар ТВ» 

На сервисе будут доступны телеканалы и видеобиблиотека с фильмами.

С 11 декабря 2019 платформа платного телевидения «Домашнее телевидение» и мультимедийный продукт компании «Киевстар» Kyivstar Go TV будут объединены в одну платформу «Киевстар ТВ». Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

«Киевстар ТВ» позволит пользователям сервиса смотреть телевизионные каналы и контент видеобиблиотеки с различных устройств в любом месте, где есть доступ к скоростному фиксированному или мобильному интернету. Абоненты «Киевстара» смогут смотреть контент без тарификации интернет-трафика.

На платформе «Киевстар ТВ» доступно более 150 телеканалов, 7000 фильмов и сериалов местных и иностранных киностудий. Подобно американским видеостримингам, контент платформы можно просматривать с 5 устройств без дополнительной платы. 

«Создавая этот продукт, мы хотели дать возможность абоненту смотреть любимые программы, фильмы, новости в любое время, в любом месте. Ведь удобство платформы в том, что пользователь может начать смотреть видео на ТВ, а продолжить в смартфоне по дороге на работу», − прокомментировал директор по маркетингу компании «Киевстар» Павел Даниман.

Напомним, ранее 1+1 media запустила новый масштабный проект «Mind Contest: люди против машин».

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