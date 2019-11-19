1+1 media запустила проект «Mind Contest: люди против машин»

Сегодня, 19 ноября 2019 года, 1+1 media запустила новый масштабный проект «Mind Contest: люди против машин». Цель проекта — проверять гипотезу о том, что искусственный интеллект может противостоять человеческому и самостоятельно создавать не менее оригинальный контент, сообщает пресс-служба медиа-группы.

Проект будет состоять из нескольких этапов. На первом этапе 1+1 media и жюри будут искать участников для формирования Л-команды — контентмейкеров, которым предстоит противостоять нейросети. На основе поданных заявок жюри отберет до 12 участников. В дальнейшем они сформируют несколько суперкоманд.

«Мы, как компания, которая ценит людей идей, хотим дать возможность креативной индустрии сойтись в батле с нейросетью и наконец проверить, действительно ли роботы способны заменить людей творческих профессий на рынке труда в ближайшем будущем, или это миф. Присоединяйтесь к проекту, если вы не боитесь стать соперником искусственного интеллекта и отстоять звание людей-креаторов», – отметила Светлана Павелецкая, ментор проекта «Mind Contest: люди против машин» и директор по маркетинговым коммуникациям группы 1+1 media.

«Для нас, как представителей креативной индустрии, очень интересно узнать, на что способны машины. Я хочу на практике проверить — победят ли нас роботы или мы победим их», — заявила Анна Ткаченко, руководитель «1+1 Digital и инновации» и ментор проекта «Mind Contest: люди против машин».

«Мы очень любим вызовы, они нас мотивируют, поэтому наши проекты инновационны и популярны. От этого проекта я ожидаю суперидей, которые смогут нас включить и создать целое событие. Мы надеемся увидеть классные проекты, хотя до конца жюри не будет знать, кто на самом деле является их авторами. Но мы, конечно, болеем за команду людей. В то же время нам интересны возможности нейросети. При создании проектов мы пользуемся десятком наборов характеристик, для того чтобы они были успешными, в то же время наши коллеги из Netflix используют порядка 800 атрибутов. Нужно их догонять», — констатировал Максим Кривицкий, руководитель «ТВ-бизнеса» 1+1 media.

«Мы воспринимаем нейросеть, как дополнительный инструмент для нас — людей. Однако мы хотим проверить, насколько мы креативны. Быть может, нам нужно перейти на другой уровень? Развить свое критическое мышление еще больше? А заодно посмотрим, насколько плавно и органично впишутся в наш медийный контент те сценарии, которые создаст машина. И дальше — будем друг у друга учиться», — подытожил Дмитрий Федюков, создатель нейросети.

На первом этапе 1+1 media и жюри будут находиться в поиске участников для формирования Л-команды – контентмейкеров, которые решатся потягаться с нейросетью. На основе поданных заявок жюри отберут до 12 участников, которые будут распределены во втором этапе на несколько суперкоманд. Заполнить заявку на участие в проекте можно до 29 декабря 2019 года здесь. Список участников Л-команд будет объявлен 16 февраля 2020 года.

Во втором этапе команды людей и нейросеть будут работать над реализацией собственной идеи. Задача каждой команды людей ‒ создать тизер к собственно вымышленному сериалити, который далее будет соперничать с тизерами идей, сгенерированными нейросетью. Для равных шансов на выигрыш ‒ количество идей от нейросети будет равно количеству идей от команд людей. Для обеспечения конфиденциальности и неразглашения авторства с участниками будет подписано соглашение, которое будет гарантировать сохранение тайны содержания идеи и реализации до финального этапа.

Во время работы над идеями и тизерами участников Л-команд будут поддерживать и консультировать менторы проекта.

Третий и финальный этап проекта состоится 18 апреля 2020 года в Киеве, где для жюри и зрителей батла будут представлены тизеры, созданные Л-командами и нейросетью, но без указания авторства. Жюри вместе с присутствующими гостями финального мероприятия путем голосования выберут победителя и только после этого узнают, кто его создатель – человек или машина.

Команда победителей проекта получит финансовое вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. В случае победы нейронной сети средства пойдут на благотворительность.

Состав жюри: Максим Кривицкий, руководитель «ТВ-бизнеса» 1+1 media, генеральный продюсер канала 1+1; Ольга Слисаренко, главный продюсер развлекательных программ канала «1+1»; Ксения Черная, креативный продюсер управления развлекательных программ канала «1+1»; Ирэна Карпа, писательница, сценаристка, певица, журналистка, телеведущая; Любомир Левицкий, режиссер и клипмейкер. Имя шестого члена жюри пока не раскрывается.

Фото: 1+1 media

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