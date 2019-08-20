Ткаченко станет почетным президентом 1+1 media, холдингом будет руководить правление

Телегруппа 1+1 media меняет структуру управления холдинга в связи с уходом генерального директора группы Александра Ткаченко в политику. Проект стал продолжением политики децентрализации, заложенной в стратегии выхода в зону прибыльности 2021, которую группа утвердила в январе этого года.

В группе появилось правление из шести человек, вводится новое лицо – почетный президент, которым становится Александр Ткаченко. Об этом он сообщил на встрече с журналистами. Перед этим новая структура холдинга была представлена менеджменту группы.

Наблюдательный совет холдинга принял заявление об увольнении Александра Ткаченко с должности гендиректора и присвоил ему звание «почетный президент 1+1 media». В связи с избранием народным депутатом Александр Ткаченко также продал свои миноритарные доли в структуре собственности канала «1+1», компании «1+1 продакшн» и вышел из наблюдательного совета Одесской киностудии.

Руководить холдингом будет правление из шести членов: руководитель телевизионного бизнеса Максим Кривицкий, руководитель Pay TV/исполнительный директор Shared Services Ярослав Пахольчук, руководитель «1+1 Digital и Инноваций» Анна Ткаченко, директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая, генеральный директор ООО «ТРК “Студия 1+1”»/директор по GR Вячеслав Миенко, финансовый директор Дмитрий Тузов.

Члены правления подаются почетным президентом и утверждаются акционером; они представляют интересы группы перед акционером и являются представителями группы для внешних стейкхолдеров (пресса, госорганы и т. д.). Окончательно новая структура должна заработать до марта 2020 года. 28 августа состоится первое заседание правления, на котором выберут председателя. Члены правление избирают председателя на 1 год.

Отдельно были представлены руководители бизнес-единиц: Максим Кривицкий (руководитель телевизионного бизнеса группы), Виктория Левченко («1+1 Продакшн»), Ярослав Пахольчук (Pay TV) и Анна Ткаченко (Digital); а также руководители корпоративных сервисов – Вячеслав Миенко, Светлана Павелецкая, Ярослав Пахольчук (исполнительный директор Shared Services), Виктория Романова (директор по стратегии и рискам), Лариса Брувер (директор по персоналу) и Дмитрий Тузов (финансовый директор).

ДОПОЛНЕНО. Пресс-служба холдинга уточняет, что новая структура уже вступила в силу, за исключением «1+1 Продакшн» – Виктория Левченко возглавит эту бизнес-единицу 16 сентября. В Shared Services под руководством Ярослава Пахольчука входят технический, юридический департаменты, служба безопасности, админдепартамент и другие сервисы.

Проект «децентрализации» группы называется «Пробуждение силы: Больше полномочий. Больше ответственности». В рамках проекта «происходит четкое распределение на бизнес-единицы и корпоративные сервисы». «Каждая бизнес-единица группы становится равноценным самостоятельным бизнесом, со своими целями и задачами, зонами ответственности, полномочиями и управленческой командой. Так, в “1+1 медиа” появляются бизнес-единицы “Телевизионный бизнес” во главе с Максимом Кривицким, “1+1 Продакшн” во главе с Викторией Левченко, “Платное телевидение” во главе с Ярославом Пахольчуком, “1+1 Digital и Инновации” во главе с Анной Ткаченко. Корпоративные сервисы выступают внутренним консалтингом, который обеспечивает профессиональную экспертизу и внедрение лучших практик, отвечает за качество услуги и стоимость функции», – говорится в сообщении.

Решение об увольнении Александра Ткаченко с должности гендиректора «1+1» было принято наблюдательным советом 16 августа по его заявлению. Александр Ткаченко избран народным депутатом ВРУ и не может совмещать эту деятельность с работой в исполнительном органе. Наблюдательный совет благодарен Александру Ткаченку за большой вклад и 11-летнюю бессменную работу в компании и присвоил ему звание почетного президента группы. Новым генеральным директором ООО «ТРК “Студия 1+1”» с 19 августа назначен Вячеслав Миенко.

«Я благодарен всему коллективу “1+1 медиа” за эти невероятные годы и достижения. Уверен, их станет еще больше. Рынок меняется, заходят большие технологические гиганты и стриминговые платформы, украинские медиа начинают рассматривать свою деятельность как бизнес. А значит, надо становиться еще эффективнее и уметь противостоять вызовам. Поэтому в начале года мы утвердили стратегию-2021, в которой заложена цель – прибыльность – и децентрализация как путь к достижению. Крутая команда, умноженная на грамотную структуру и принципы управления, где больше полномочий, но и больше ответственности, – это наша формула прибыльности», – прокомментировал почетный президент «1+1 медиа» Александр Ткаченко.

Фото: Александра Йорк